Monatelang hatte die britische Premierministerin Theresa May ausgeschlossen, Wahlen vor dem turnusmäßigen Termin, also im Frühjahr 2020, abhalten zu lassen. Nun kam es zur Rolle rück­wärts.



„May setzt aus einer Position der Stärke alles auf eine Karte, und es sieht aus, als würde sie damit Erfolg haben“, analysiert die „Times“ das Verhalten der Regierungschefin. Sie selber argumentiert, das Land brauche vor den schwierigen Brexit-Verhandlungen Gewissheit und Berechenbarkeit. Wahlen lägen im „nationalen Interesse“. Sie verweist auf den Fahrplan der Ausstiegsgespräche. Ohne vorgezogene Neuwahlen wäre deren Abschluss in den Wahlkampf für 2020 gefallen. Nach bisheriger Planung muss London die Verhandlungen bis März 2019 abschließen. Wenn nun bereits Anfang Juni gewählt wird, müssen die Briten regulär erst wieder 2022 zu den Urnen gehen.

Richtig sei indes auch, so May, dass die Regierung ihre Position für die EU-Gespräche stärken wolle. „Wir können nicht im kritischsten Moment mit einem Wahlkampf beginnen, das wäre unverantwortlich“, erklärte die 60-Jährige. May will aber vor allem eine eigene Majorität im Unterhaus erzielen und die konservative Mehrheit noch ausbauen.

Die Chancen dafür stehen so gut wie nie. Die oppositionelle Labour Party befindet sich im Zustand des Siechtums. Der Parteivorsitzende Jeremy Corbyn ist innerparteilich umstritten und für große Teile der Briten kein Sympathieträger. Dazu kommt, dass die Partei keine klare Haltung zum Brexit hat. Corbyn ist dafür, ein Großteil seiner Abgeordneten dagegen. In aktuellen Umfragen liegen Mays konservative Torys bei 44 bis 46 Prozent, Labour kommt lediglich auf 23 bis 25. Liberaldemokraten und die UK Independence Party (Ukip) erreichen in den Umfragen jeweils zwischen neun und zwölf Prozent.

Die Ukip hat das strukturelle Problem, dass ihr primäres Ziel, für das sie 1993 gegründet wurde, die Unabhängigkeit des vereinigten Königreiches von der EU, erreicht scheint. Ihr Frontmann und langjähriger Parteichef Nigel Farage wurde europaweit zur Lichtgestalt der EU-Gegner. Nachdem die Abstimmung über den Austritt gewonnen worden war, erklärte Farage seinen Rücktritt als Parteivorsitzender. Einige regionale Abgeordnete haben die Partei seitdem verlassen und sich den Torys angeschlossen. Die Ergebnisse bei Wahlen in der Provinz waren ernüchternd. Farages Nachfolger im Parteivorsitz, Paul Nuttall, hat im Februar bei einer Nachwahl in Stoke-on-Trent versucht, einen Sitz im Parlament zu erobern. Obwohl dort zwei Drittel der Wähler für den Brexit gestimmt hatten, fiel Nuttall krachend durch. Seitdem herrscht in der Partei Katerstimmung, denn wo soll sie es schaffen, wenn sie es selbst hier nicht einmal mit ihrem Vorsitzenden schafft?

Als Joker will die Partei nun die Anti-Islamisierungs-Karte ziehen und geht mit der Forderung nach einem Verbot von Gesichtsschleiern in den Wahlkampf. Teil der sogenannten Integrationsagenda, welche die Partei in der vergangenen Woche vorstellte, ist auch ein Verbot des islamischen Rechts, der Scharia und ein Moratorium für die Eröffnung neuer islamischer Religionsschulen. Diese solle es erst wieder geben, wenn sich die gesamte muslimische Gemeinschaft besser in die britische Gesellschaft integriert hat. Die Ukip sei noch lange nicht am Ende, betont Farage, der sich in den vergangenen Wochen wieder häufiger zu Wort gemeldet hat. „Den Krieg zu gewinnen ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen auch den Frieden gewinnen.“

Ukip will sich als die Partei profilieren, die darüber wacht, dass der Brexit tatsächlich vollzogen wird. Jede Stimme für Ukip sei eine Mahnung an Premierministerin Theresa May, dass das britische Volk einen klaren EU-Austritt mit wiedererrichteten Grenzen wolle, schrieb Nuttal auf Twitter. Britische Medien zweifeln allerdings daran, dass dies eine zielführende Strategie sein könnte. Theresa May genießt hohe Zustimmungswerte und gilt als ausgesprochen resolut in der Umsetzung der Austritts-Agenda.

Nichtsdestotrotz hat auch sie Probleme, die in den Wahlkampf hineinwirken werden. Der EU-Austritt könnte zu einer Zersplitterung des Königreichs führen. Die schottische Regierung hat im Streit über den Brexit bereits ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Die dortige Regierungspartei Scottish National Party (SNP) hat bei den letzten Parlamentswahlen fast alle schottischen Wahlkreise gewinnen können. Und auch in Irland gibt es Initiativen, die Bevölkerung zu fragen, ob sich das Territorium nicht besser von Großbritannien lösen sollte. Angestrebt wird hier weniger die Unabhängigkeit als die Vereinigung mit der Republik Irland. Peter Entinger