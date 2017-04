Bittere Lehre von der Saar

Erklärungsversuche: Die Grünen Barbara Meyer-Gluche und Katrin Göring-Eckardt nach der Saar-Wahl Foto: SZ Photo

Das Saarland ist eine Region voller Besonderheiten. Kleine Parteien hatten es dort schon immer schwer. Aber für FDP und Grüne ist das Superwahljahr 2017 mit dem Ausgang der Landtagswahl im Saarland denkbar schlecht gestartet. Und das hat nicht nur regionalpolitische Gründe.



Wer den Wahlkampf an der Saar miterlebt hat, der musste den Eindruck gewinnen, es handele sich um eine vorgezogene Bundestagswahl. Nicht nur die großen Parteien, auch die „Kleinen“ boten alles an bundespolitischer Prominenz auf, was zu bieten war. FDP-Chef Christian Lindner tourte ein halbes Dutzend Mal durch das kleinste Flächenland der Republik. Der Kieler Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kubicki kam ebenfalls. Und auch die Grünen legten sich schwer ins Zeug. Cem Özdemir, Toni Hofreiter, Simone Peter – aber am Ende gingen beide Parteien leer aus.

Entsprechend groß war die Enttäuschung. Für die politische Kultur sei das kein gutes Ergebnis, monierte der saarländische FDP-Spitzenkandidat Oliver Luksic. Das „Modell Große Koalition“ sei eine „lethargische Blockade der Demokratie“, schimpfte FDP-Parteichef Christian Lindner mit Blick auf die Bundestagswahlen im September. Ähnliche Töne kamen von den Grünen. Für das schlechte Abschneiden ihrer Partei machte die Bundesvorsitzende Simone Peter auch das zuletzt offen erscheinende Rennen zwischen CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer SPD-Herausforderin Anke Rehlinger verantwortlich. „Das hat uns nicht genutzt“, sagte sie. Für die Saar-Grünen sei es außerdem schwer gewesen, im Wahlkampf mit ihren Themen durchzudringen. Sie hätten versucht, konkrete Umweltprobleme anzusprechen, aber viele Leute hätten sich stärker für Arbeitsplätze interessiert.

Nun ist die Saar-Wahl vorbei und die Augen der Strategen richten sich auf den hohen Norden und den Westen. In Schleswig-Holstein wird am 14. Mai gewählt, eine Woche später ist Nordrhein-Westfalen dran. Die beiden kleinen Parteien sind in beiden Bundesländern traditionell stark, die Grünen sogar an den Landesregierungen beteiligt. Vor fünf Jahren erzielten die Ökopartei an Rhein und Ruhr ein zweistelliges Ergebnis, die FDP unter Führung ihres Vorsitzenden Lindner immerhin 8,6 Prozent. In den Umfragen liegen die Grünen nur noch bei sechs Prozent, die FDP immerhin bei neun.

Drittstärkste Kraft will Lindner mit seinen Mannen werden. Doch eine Lehre aus der Saar-Wahl ist bitter: Um eine linke Regierung sicher zu verhindern, hätten die Wähler die Union der FDP vorzogen, sagte Lindner. Dabei hatte sein Saar-Statthalter Luksic in der letzten Wahlkampfwoche die Plakate mit Zusatzaufklebern mit dem Text „Nur die FDP verhindert Rot-Rot“ versehen lassen. Genutzt hat es nichts. „Der Ruf nach mehr FDP erklingt auch ein halbes Jahr vor der wichtigsten Abstimmung quer durch die Republik nur verhalten. Weil es den Unternehmen gutgeht und Arbeitsplätze wie von selbst entstehen, scheint die Wirtschaftskompetenz und der durchaus noch vorhandene Wettbewerbsgeist der FDP vielen entbehrlich“, analysiert die bürgerliche „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und kommt zu dem Schluss: „Sollte es trotz prominentem Personal in beiden Ländern Verluste geben, könnte es für die FDP bei der Bundestagswahl eng werden.“

Gleiches gilt für die Grünen. Für sie ist die Wahl im hohen Norden fast schon eine Abstimmung über das eigene Schicksal. Mit 13 Prozent liegt sie in den Umfragen in etwa so wie vor fünf Jahren. Angesichts des bundespolitischen Trends ist dies beachtlich. „Die Themen, mit denen wir derzeit draußen sind, werden nicht gerade so wahrgenommen, dass es der heiße Scheiß der Republik ist“, erklärte Katrin Göring-Eckardt, grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, vor einer Woche drastisch. In Schleswig-Holstein ist die Partei aber vergleichsweise gut aufgestellt. Dabei steht Spitzenkandidatin und Finanzministerin Monika Heinold im Mittelpunkt der Wahlkampagne, Umweltminister Robert Habeck unterstützt sie. Er kandidiert nicht für den Landtag, hatte sich als Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl beworben, war hier allerdings knapp gescheitert. Nach der Wahl möchte er aber als Minister weitermachen.

Ausgerechnet Habeck könnte zum Retter der Grünen werden. Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Energie, Landwirtschaft und Umwelt passt in keine der üblichen grünen Schubladen und kommt auch außerhalb des eigenen Milieus an. Habeck ist 47, Typ Draufgänger und beherrscht harte linke Töne genauso wie die öko-konservativen. In der Bundespartei gilt er als Besserwisser, der vielen auf die Nerven geht. In Schleswig-Holstein finden ihn gerade jüngere Menschen „cool“. Bei der Abstimmung über die Spitzenkandidatur im Bund unterlag er nur ganz knapp Özdemir, es war dennoch ein Achtungserfolg. Bei einem guten Abschneiden in der Heimat wird er zwangsläufig auf der bundespolitischen Bühne stehen.

Dahin zieht es FDP-Altmeister Wolfgang Kubicki nicht mehr. Der ist kürzlich 65 geworden und hat nach eigener Aussage „noch einmal tierisch Bock auf Wahlkampf“. Der Fehlstart schockiert ihn dabei nicht. „Es hat vor fünf Jahren in Schleswig-Holstein keinen beeindruckt, wie im Saarland gewählt worden ist. Das wird es dieses Mal auch nicht machen.“ Seiner Partei prophezeit er, dass sie stärker werde als die Grünen: „Danach läuft die Sache von alleine“, ist sich Kubicki sicher. Peter Entinger