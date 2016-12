Blutweihnacht

Bild: Imago

Der Berliner Terroranschlag ist keine Naturkatastrophe. Er ist die direkte Folge einer verfehlten, pflichtvergessenen Politik.



Nun also hat der islamische Terror Deutschland in seiner ganzen Abscheulichkeit erreicht. Die Kanzlerin, der Bundespräsident und andere Spitzenpolitiker äußern ihr Entsetzen und geben an, mit ihren „Gefühlen bei den Angehörigen“ zu sein. Das hätten sie auch nach einer Naturkatastrophe gesagt. Doch was in Berlin passiert ist, war keine unabwendbare Tragödie. Die Tat war nicht nur vorhersehbar nach der Blutspur, welche islamische Terroristen bereits durch Europa und die Welt gezogen hatten. Sie war vor allem eines: vermeidbar.

Die Identität des gleich nach dem Anschlag festgenommenen Verdächtigen war zunächst schwer zu ermitteln, weil er laut Berichten ohne Papiere eingereist sei und mehrere Identitäten angegeben habe. Zudem wurde bekannt, dass der Verdächtige bereits als Krimineller in Erscheinung getreten sei, obschon er sich erst seit Anfang 2016 in Deutschland aufhalte.

Es ist die Politik, es sind die Parteien des Bundestages und ihre Abgeordneten, die Gesetze machen und verantworten, welche es ermöglichen, dass so eine Person überhaupt in Deutschland bleiben durfte. In jedem „normalen“ Land hätte man ihm längst die Tür gewiesen.

Behörden sprechen von tausenden „Gefährdern“ und muslimischen Extremisten in Deutschland, die, obwohl sie keinen deutschen Pass besitzen, nicht ausgewiesen werden. Warum?

Nun werden Forderungen laut, Weihnachtsmärkte und andere Massenveranstaltungen besser zu schützen, etwa durch Betonpoller und andere Sperren. Sobald sich der erste Selbstmordattentäter auf einem Markt in die Luft gesprengt hat, sind wohl auch Eingangskontrollen zur Durchsuchung der Passanten nicht mehr fern. So entsteht ein Gewirr von Grenzen und „Checkpoints“ im Inneren des Landes, nur weil sich die Politik weigert, die Außengrenzen angemessen zu schützen, da dies angeblich nicht gehe.

Eine Regierung hat die Pflicht, für Frieden, Freiheit und Sicherheit in dem ihr anvertrauten Staatsgebiet zu sorgen und nicht für Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt. Letzteres anzustreben ist löblich und vernünftig, es darf die zuerst genannten Pflichten aber keinesfalls überschatten.

Deutschlands EU-Partner werden sich durch die Berliner Blutweihnacht aufs Brutalste in ihrer Haltung bestätigt sehen, sich nicht an der „Verteilung“ der Zuwanderer und Asylsucher zu beteiligen, die massenhaft und weitgehend unkontrolliert in die Bundesrepublik gelassen wurden. In Warschau gibt es keinen islamischen Terror, in Prag auch nicht.

Berlin dagegen setzt derzeit mit viel Energie den Familiennachzug ins Werk, über den die sogenannten „Ankerflüchtlinge“ ihre zahlreichen Angehörigen nachholen können. Europa schüttelt den Kopf: Die deutsche Politik hat nichts gelernt. Hans Heckel