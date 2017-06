Brandgefährliches Styropor

Wird nach wie vor gern für die energetische Sanierung von Gebäudefassaden genutzt: Styropor Bild: Imago

Der verheerende Brand im Londoner Grenfell Tower hat erneut unter Beweis gestellt, wie riskant die sogenannte energetische Sanierung von Gebäudefassaden mit leicht entflammbaren Kunststoffen sein kann. Dabei geht die größte Gefahr hierzulande vom massenhaft verwendeten Polystyrol-Hartschaum aus, besser bekannt unter dem Markennamen „Styropor“.



Das brennbare Baumaterial darf in Deutschland als Außenwanddämmung dienen, sofern das Gebäude nicht höher als 22 Meter ist – so die Festlegung in der DIN 4102. Nach Schätzungen von Experten aus der Industrie wurden ab 1960 knapp 800 Millionen Quadratmeter Fassadenfläche mit Styropor im Gesamtgewicht von über einer Million Tonnen beklebt, um Energie einzusparen und/oder das „Klima zu schützen“. Und dieses Vorgehen ist auch heute noch Standard, obwohl inzwischen Tests im Auftrag der Bauministerkonferenz der Länder sowie der niedersächsischen Materialprüfanstalt für das Bauwesen gezeigt haben, wie schnell die Hartschaumplatten entflammen können.

Das bestätigen auch die Statistiken der Feuerwehren. Allein in den letzten 15 Jahren ereigneten sich deutschlandweit über 100 größere Gebäudebrände in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus Styropor. Hierbei gab es elf Tote und 131 Verletzte. So zum Beispiel infolge der Feuersbrünste in Berlin-Pankow und Köln-Mühlheim im Mai beziehungsweise Dezember 2005. Damals kamen insgesamt sieben Hausbewohner ums Leben, darunter zwei Kinder. Erinnert sei zudem an die schon etwas länger zurückliegende Brandkatastrophe auf dem Düsseldorfer Flughafen am 11. April 1996 aufgrund von unsachgemäß verwendetem Styropor in Zwischendecken, bei der 17 Menschen starben.

Der Baustoff bleibt übrigens selbst dann gefährlich, wenn ihm das Brandschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) beigemischt wird. Zum einen kann er trotzdem noch entflammen, zum anderen hat die Chemikalie gesundheitsschädigende Wirkungen und produziert bei Feuer hochgiftige Dioxine und Furane. Deshalb fallen Styropor-Reste mit HBCD-Anteilen seit dem 1. Okto-

ber 2016 in die Kategorie „Sondermüll“.

Als Konsequenz aus den Gefahren der Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten zur Wärmedämmung empfahlen die Bauminister der Länder im Juni 2015, Müllcontainer und brennbare Gegenstände in mindestens drei Metern Abstand zur Fassade aufzustellen. Dem folgten zum 1. Januar 2016 strengere Vorschriften für Neubauten und Sanierungsobjekte im Hinblick auf den Einsatz von Brandschutzriegeln. Das sind mindestens 20 Zentimeter breite Bahnen aus definitiv unentzündlicher Mineralwolle, die nun in dichteren Abständen zwischen den Styropor-Platten sowie oberhalb der Fenster angebracht werden müssen. Letzteres soll die oft tödlichen Brandüberschläge in höher liegende Wohnungen verhindern.

Leider gelten die veränderten Regeln aber nicht für bestehende Wärmedämmverbundsysteme, und ernsthaft kontrolliert wird auch kaum. Außerdem traten am 16. Oktober vorigen Jahres 84 neue EU-Normen über erforderliche Eigenschaften von Baumaterialien in Kraft, die das deutsche Bemühen um wenigstens einigermaßen effektive Brandschutzvorschriften konterkarieren. Beispielsweise müssen neu auf den Markt kommende Dämmstoffe jetzt nicht mehr auf ihr Glimmverhalten überprüft werden. Deswegen sprach der Hauptverband der Bauindustrie von einem regelrechten „Dammbruch“ bei den Sicherheitsvorschriften.

Dazu kommt nun die massive Verunsicherung infolge des Brandes in London. Als Konsequenz hieraus wird inzwischen von Teilen der Immobilienwirtschaft und einigen Projektentwicklern erwogen, komplett auf Styropor zu verzichten. Immerhin kostet die Dämmung mit Mineralwolle nur noch rund 15 Prozent mehr als ein Polystyrol-WDVS. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Stärke der Außenwände von 25 auf 50 Zentimeter zu verdoppeln und mit Thermoputz zu versehen. In diesem Falle ist zur Einhaltung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) keine Fassadendämmung mehr nötig. Allerdings müsste die Styropor-Lobby dann auf ihre gewohnten Umsätze verzichten. Diese lagen 2016 bei etwa 550 Millionen Euro.

Es ist nicht auszuschließen, dass der entscheidende Impuls, auf den im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlichen Hartschaum zu verzichten, am Ende von der Versicherungswirtschaft statt der Politik ausgehen wird. Manche Assekuranzen wie die Talanx AG und VGH verlangen nämlich inzwischen Risikozuschläge bei Styropor-Dämmungen oder verweigern Unternehmen mit vielen derart isolierten Gebäuden gleich jedwede Versicherung. Wenn dies Schule macht, erledigt sich das Problem demnächst vielleicht ganz von selbst.

Wolfgang Kaufmann