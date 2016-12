Christen als Zielscheibe

Auch in Afrika Opfer: Ein katholischer Pfarrer beschwichtigt nigerianische Christen nach einem islamistischen Terrorangriff Bild: pa

Jährlich sterben rund 100000 Christen wegen ihres Glaubens. Gerade in der Weihnachtszeit haben der religiös motivierte Terror und der Hass gegen die Christen Hochkonjunktur.

Die Meldungen über Morde, Massaker und Diskriminierungen von Christen haben auch im Laufe des Jahres 2016 angehalten. Die Verfolgung von Christen hat weltweit ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Vor allem im Nahen Osten ist die Verfolgung heute so groß, dass viele gar nicht mehr an eine Zukunft der Christen in dieser Region glauben, in der das Christentum einst entstand. Man stelle sich nur einmal vor, wie der Islam reagieren würde, wenn seine Existenz in Mekka oder Medina gefährdet wäre.

Ein Vergleich zu den Verfolgungen der ersten vier Jahrhunderte des Christentums erscheint angebracht, allerdings damals hat das Blut der Märtyrer der Kirche geholfen, sich in der antiken Gesellschaft zu etablieren. Heute nimmt der hoch entwickelte Westen diese Verfolgung überwiegend mit Desinteresse und falsch verstandener Liberalität zur Kenntnis. Dabei ist gerade die Identifizierung christlicher Minderheiten mit dem „Westen“ ein Motiv der Repressionen und Übergriffe gegen Christen in Afrika und Asien. In vielen Staaten dieser Kontinente ist es längst lebensgefährlich, Christ zu sein. Nach Schätzungen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und der Organisation Christian Solidarity International (CSI) bekennen sich 75 bis 80 Prozent der Menschen, die derzeit wegen ihres Glaubens verfolgt werden, zum Christentum, das sind 200 Millionen Christen.

Über 100000 Christen werden jedes Jahr aufgrund ihres Glaubens getötet. Das sagte der EU-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit, Jan Figel, bei einer internationalen Konferenz über Christenverfolgung und die Verletzung der Religionsfreiheit Ende November in Wien. Veranstalter war die „Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa“ (Wien) in Zusammenarbeit mit Open Doors, CSI, Kirche in Not und der Plattform Christdemokratie. Laut Figel ist Religion ein bedeutsamer weltpolitischer Faktor. 84 Prozent aller Menschen gehörten einer Religionsgemeinschaft an, 74 Prozent lebten in Ländern, in denen religiöse Freiheit unterdrückt werde.

Weihbischof Stephan Turnovszky vom Erzbistum Wien sagte in einem Grußwort an die Teilnehmer, dass die Lage von Christen weltweit noch nie so bedenklich gewesen sei wie heute. Auch in Europa habe sich einiges verändert. Es gebe auch hier erschreckende Trends von „Marginalisierung und politisch-medialer Repressalien“ sowie Drohungen gegen Organisationen, die in der Öffentlichkeit für das umfassende Lebensrecht und die Menschenwürde einträten: „Gewalttätige Gegendemonstrationen bei Pro Life-Veranstaltungen sind in vielen Ländern ,normal‘ und werden medial kaum kritisiert.“ Dass Europa mehr und mehr aufhöre, Menschen aufgrund ihrer religiösen Überzeugung zu schützen, treffe christliche Asylsuchende besonders hart: „Nachdem sie ihr Leben aufs Spiel setzten, um nach Europa zu gelangen, schlägt ihnen hier oft erneut Gewalt, Bedrohung und Diskriminierung aufgrund ihres christlichen Glaubens entgegen, der von den staatlichen Au­toritäten gerne übersehen wird.“ An der Veranstaltung in Wien nahmen 120 Personen aus 20 Ländern teil.

In den ersten 2000 Jahren Christentum soll es rund 70 Millionen christliche Märtyrer gegeben haben, von denen 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert unter dem osmanischen Großwesir Talaat Pascha sowie unter Stalin und Mao umgebracht wurden. Jährlich 100000 getötete Christen in der heutigen Zeit bedeutet, dass täglich weltweit etwa 288 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das sind zwölf Christen jede Stunde oder ein Christ alle fünf Minuten. Bodo Bost