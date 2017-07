Der Irakkrieg dient als Blaupause

Beide Staaten liegen zwischen dem South-Pars-Gasfeld im Persischen Golf und der Türkei: Syrien (orange) und der Irak (grün) Bild: Izzedine / CF

Nachdem die US-Marine einen Flugplatz der syrischen Luftwaffe angegriffen und ein US-Jagdflugzeug einen syrischen Bomber abgeschossen hat, befinden sich die USA faktisch mit Syrien im Kriegszustand. Der Vorwand der USA, ihr Militär bekämpfe in Syrien den Islamischen Staat (IS), ist als haltlos entlarvt, in Wirklichkeit geht es Washington nach wie vor nur um eines: den legitimen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen und durch eine genehme Marionette zu ersetzen.



Der Vorgang ist nicht ohne ein zeitgeschichtliches Beispiel. Über viele Jahre war der damalige irakische Präsident Saddam Hussein ein wohlgelittener Verbündeter der USA gewesen. Dann entwickelten die Vereinigten Staaten den Plan, durch den Irak eine Gasleitung zu legen, die vom South-Pars-Gasfeld im Persischen Golf bis in die Türkei führen sollte, ein Plan, dem Saddam seine Zustimmung verweigerte. Es handelt sich dabei um dasselbe Gasfeld, um dessentwegen jetzt das Emirat Katar von seinen arabischen Nachbarn bedroht wird.

Ebenso wie damals ist der Plan, eine Pipeline zu bauen, der Grund für den Versuch eines „Regime Change“ (Regimewechsels) mit Gewalt durch die USA. Nur sollte diesmal die bewusste Öltrasse durch Syrien führen, und es ist jetzt Assad, der seine Zustimmung verweigert. In solchen Fällen erkennen regelmäßig die USA mit einem Mal starke demokratische Mängel beim Partner, was man vor der eigenen Bevölkerung und der ganzen Welt als Berechtigung fürs Kriegführen ausgibt.

Diese Zusammenhänge erklären auch, warum in Syrien der IS, solange Assad Russland noch nicht zu Hilfe gerufen hatte, stetig an Boden gewann, obwohl die USA angeblich alles taten, ihn zu bekämpfen. Die militärische Niederlage der Terroristen bahnte sich erst mit der russischen Intervention an. Russland hat damit jedenfalls bis zum heutigen Tage den Sturz Assads verhindert und somit einen langangelegten Plan der USA durchkreuzt. Da diese aber von ihrem Vorhaben nicht abschwören, lassen sich Weiterungen nicht verhindern. Es war nämlich kein Zufall, dass die USA den syrischen Jet im Raum Rakka abgeschossen haben. Denn dort wollen sie eine Militärbasis errichten. Ein Vertrag mit den ortsansässigen Kurden scheint bereits unterzeichnet zu sein. Es geht um den früher stark beschädigten Flugplatz Tabqa, den die USA bereits im März in Besitz genommen und seither wieder aufgebaut haben.

Der geostrategische Hintergrund: Neben kurdischen Einheiten sind im Raum Rakka auch Formationen der Assad feindlich gesonnenen „Demokratischen Kräfte Syriens“ konzentriert, was den Flughafen Tabqa für die USA sehr wertvoll macht. Denn von dort aus könnten sie zusammen mit ihren Verbündeten der Regierung den Zugang zu den nördlichen Ölfeldern und zu den vom IS kontrollierten Gebieten abschneiden. Der Vertrag zwischen den USA und den Kurden kam auch deshalb zustande, weil sich die USA verpflichteten, dafür Waffen an die Aufständischen zu liefern. Heute schon sollen sie mehr als 100 Lastwagen Waffen geliefert haben. Diese Waffen werden dazu beitragen, dass die Kurden ihren Plan zu verwirklichen suchen, endlich einen eigenen Staat zu gründen. Dieser würde indes an die türkischen Kurdengebiete grenzen, was Ankara nicht hinnähme. Vielmehr wäre eine weitere Front eröffnet, von dem Zerwürfnis zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei ganz zu schweigen.

Bei einer endgültigen Ausführung dieses strategischen Zuges wäre eine Teilung Syriens in greifbare Nähe gerückt, was für die USA ein nachgeordnetes Kriegsziel darstellt, wenn sich ein kompletter „Regime Change“ nicht durchziehen lässt. Assad wäre erheblich geschwächt, und ein unter USA-Kontrolle stehender nordostsyrischer Teilstaat, ob nun kurdisch oder nicht, könnte die Möglichkeit bieten, die bewusste Pipeline doch noch zu bauen. Da sich die USA mit Waffenlieferungen generös zeigen, dürfte es hinsichtlich einer Baugenehmigung für sowohl die Militärbasis als auch die Gasleitung keinerlei Schwierigkeiten geben.

Es ist allein Moskau, das dem Treiben der USA in der Levante Grenzen setzt. Das russische Verteidigungsministerium ließ verlauten: „Wiederholte Kampfhandlungen der US-Luftwaffe unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung gegen die gesetzlich erlaubten Streitkräfte eines Landes, das Mitglied der Vereinten Nationen ist, sind eine massive Verletzung des Völkerrechts und de facto eine militärische Aggression gegen die Arabische Republik Syrien.“

Nun ist zwar Geduld eine russische Tugend, aber man sollte sie nicht in einer gewissen „time is money“-Mentalität mit Dummheit verwechseln. Eine erste Maßnahme des russischen Militärs in Syrien ist es, überall dort, wo die eigenen Kampfflugzeuge operieren, also im Gebiet westlich des Euphrat, alle Flugzeuge und Drohnen anderer Mächte von Einheiten der russischen Flugabwehr zu begleiten. Sollten US-Jets in solche Gebiete eindringen und sich provokant verhalten, dann, so die russischen Verantwortlichen, würden sie abgeschossen. Auf russischer Seite mutmaßt man indessen: „Die Amerikaner fürchten die russischen Luft- und Weltraumkräfte und prüfen zugleich mit allem Ernst Varianten eines realen Konflikts mit Russland in Syrien.“

Hellwach sind auch die Iraner. Kurz nach dem Abschuss des syrischen Jets schoss das iranische Militär eine Reihe von Raketen auf IS-Ziele in Syrien ab. Das diente nicht nur dazu, dem Islamischen Staat Schaden zuzufügen und die Entschlossenheit Teherans zu unterstreichen, sondern auch als Rache für den kurz zuvor erfolgten Anschlag auf das Parlament in Teheran. Florian Stumfall