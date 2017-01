Deutschland droht Stagflation

Bundesbank­präsident Jens Weidmann: „Meine Sorge ist, dass bei unsolider Fiskalpolitik die Geldpolitik unter Druck geraten kann, auf eine Zinsanhebung zu verzichten, obwohl eine Straffung geldpolitisch angezeigt wäre“ Bild: Gaby Gerster/CF

Zum Ende des vergangenen Jahres ist eingetreten, was einige Volkswirte schon länger befürchtet haben. In Deutschland hat es einen heftigen Teuerungsschub gegeben. Folgen könnte in den nächsten Jahren eine hochproblematische Mischung aus Inflation und Stagnation, die Stagflation.



Ausgerechnet zu Beginn des Jahres, in dem die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag anstehen, hat das Statistische Bundesamt die für den Verbraucher schlechte Nachricht präsentiert, dass die Preisteuerung im vergangenen Dezember von 0,8 Prozent auf 1,7 Prozent geklettert ist. Ein ähnlich kräftiger Anstieg wurde zuletzt vor 23 Jahren als Folge der deutschen Vereinigung verzeichnet. Diesmal wird als Ursache der Ölpreis genannt, der nach der Einigung der Opec auf eine Förderkürzung wieder gestiegen ist.

Auch wenn der im Dezember ermittelte Inflationswert noch moderat erscheint, fühlen sich einige Beobachter bereits an den Beginn der 70er Jahre erinnert, als wichtige Volkwirtschaften im Griff einer sogenannten Stagflation waren. Mit dem Begriff ist das eher seltene Zusammenfallen gleich zweier Übel gemeint: Inflation und Stagnation.

Üblicherweise lässt eine hohe Inflation die Wirtschaft heiß laufen. In den 70er Jahren hingegen gingen hohe Inflationszahlen mit einem jahrelangen Stagnieren des Wirtschaftslebens und einer Massenarbeitslosigkeit, wie man sie eher aus Zeiten der Deflation kennt, einher. Es gibt einige alarmierende Parallelen zu den frühen 70er Jahren. Auch damals stieg die Inflation von einem niedrigen Niveau kommend sprungartig an. Und auch damals waren nach dem sogenannten Ölpreisschock die Energiepreise der entscheidende Preistreiber. In den USA kletterte die Inflation auf 15 Prozent, in Japan stieg die Teuerungsrate sogar auf 25 Prozent. Die Verbraucher in Europa mussten seinerzeit Inflationsraten zwischen zehn und 15 Prozent verkraften.

Die Zentralbanken standen damit vor dem Dilemma, dass Zinserhöhungen der richtige Schritt gewesen wären, um die Inflation wieder einzufangen, das Drehen an der Zinsschraube allerdings die ohnehin schwierige Wirtschaftslage weiter zu verschlimmern drohte. Sollte ein kräftiger Anstieg des Ölpreises nun abermals eine hohe Inflation bewirken, würden wichtige Zentralbanken noch aus einem weiteren Grund davor zurückschrecken, mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. In vielen Ländern ist die Staatsverschuldung inzwischen so hoch, dass sie nur noch durch Niedrig- und Nullzinsen zu schultern ist.

Eine ganz besondere Herausforderung würde dadurch auf die Europäische Zentralbank (EZB) zukommen, dass die Staaten der Euro-Gemeinschaft keinen auch nur annähernd homogenen Wirtschaftsraum darstellen. Die EZB steht damit vor der Frage, an den Interessen welcher Staaten sie ihre Geldpolitik orientieren soll. Wird sich der Preisauftrieb in Deutschland nach dem starken Inflationsschub im Dezember längere Zeit fortsetzen, wären hierzulande deutliche Zinserhöhungen fällig.

Allein ein Blick nach Italien lässt allerdings erwarten, dass die von einem Italiener geführte EZB einen solchen Schritt nicht unternehmen wird. Denn der italienische Staat hat mittlerweile Schulden von über 2,3 Billionen Euro angehäuft. Würde die EZB die Zinsen auch nur um einen einzigen Prozentpunkt anheben, dann risse dies bereits ein Loch im zweistelligen Milliardenbereich in den Staatshaushalt der Italiener. Würde die EZB die Zinsen zur Inflationsbekämpfung noch stärker anheben, dann riskierte sie, dass Italien seinen Schuldendienst nicht mehr leisten kann. Und Italien steht mit seiner Interessenlage nicht allein. Auch eine Reihe anderer Länder der Euro-Zone ist dringend auf Niedrigzinsen angewiesen.

Bei der Deutschen Bundesbank wird die damit drohende Gefahr klar benannt: „Meine Sorge ist, dass bei unsolider Fiskalpolitik die Geldpolitik unter Druck geraten kann, auf eine Zinsanhebung zu verzichten, obwohl eine Straffung geldpolitisch angezeigt wäre“, warnt Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Steigen die Ölpreise weiter, könnte den Deutschen damit eine lange Phase drastisch steigender Lebenshaltungskosten bevorstehen.

Auch für die etablierte Politik würde die Rückkehr einer Stagflation eine schwierige Lage heraufbeschwören. Bislang konnten die Folgen der Euro-Rettungspolitik vor weiten Teilen der Öffentlichkeit kaschiert werden. Die Haftungsübernahmen durch Rettungsfonds, Target2-Salden und die Anleihenkäufe der EZB werden oft nur als sehr abstrakte Gefahren für den eigenen Wohlstand angesehen. Preissteigerung im zweistelligen Prozentbereich sind dagegen im Alltag ganz konkret am Geldbeutel spürbar und bauen eine Erwartungshaltung gegenüber der Politik auf. Norman Hanert