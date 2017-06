Die Bürger brechen aus

Gegen die Etablierten gewählt: Donald Trump, Jeremy Corbyn und Emmanuel Macron (v.l.) Bilder: Imago, ddp images, pa

Donald Trump, Jeremy Corbyn und Emmanuel Macron − nichts vereint sie. Und doch stehen alle drei für einen historischen Trend.



Auf den ersten Blick haben die politischen Erdbeben, welche die drei wichtigsten Verbündeten Deutschlands seit einem Jahr erschüttern, wenig miteinander gemein. Näher betrachtet aber zeigen sie ein gemeinsames Muster.

Ob in den USA, in Großbritannien oder zuletzt in Frankreich, überall haben die Bürger ihren politischen Eliten Schläge verpasst wie seit Generationen nicht. Es begann mit der Brexit-Abstimmung vor einem Jahr, setzte sich über den Sieg von Donald Trump fort bis zum Vormarsch von Jeremy Corbyn bei den britischen Parlamentswahlen und endete nun in Paris, wo die Wähler das seit Jahrzehnten herrschende Parteiensystem weggefegt haben.

Die Protagonisten der drei Erschütterungen könnten zwar unterschiedlicher kaum sein. Beim Brexit stand der nationalkonservative EU-Gegner Nigel Farage an vorderster Front, ein Jahr später scharten sich unerwartet viele Briten um den roten Rebellen Corbyn. In den USA gelangte der bunt schillernde, anti-intellektuelle Donald Trump zur Macht − wie Corbyn von der eigenen Parteiführung erbittert bekämpft. In Frankreich hat der geschmeidige Ex-Sozialist Emmanuel Macron die alten Parteien, insbesondere die sozialistische, überrannt.

Wie es aussieht, ging es den Bürgern noch vor weltanschaulichen Fragen insbesondere darum, die Etablierten, die „alten Eliten“, abzustrafen oder gleich ganz vom Hof zu jagen. Wer an deren Stelle treten würde, war vielen zweitrangig − Hauptsache diejenigen, die seit ewig oben sind, verschwinden endlich. Man ist ihrer in einem Maße überdrüssig, welches bei der Suche nach einer Alternative regelrecht wahllos macht.

Deutschland bildet in diesem Reigen eine verblüffende Ausnahme. Regierungschefin Merkel und ihre Partei können glänzende Zustimmungswerte vorweisen, zumal der SPD-Herausforderer kaum etwas wirklich Abweichendes bietet.

Überhaupt gelang es Merkel, die politische Linke zu neutralisieren, indem sie in allen Punkten, die heute in den Vordergrund gestellt werden (Asyl, Zuwanderung, „Gender“, Energie oder Klima), die linken Positionen zu ihren eigenen gemacht hat. Gegen rechts wurde eine Front errichtet, die schon die geringste Abweichung in diese Richtung mit einem Furor erstickt, welche manchen an die „Mobilisierung aller Kräfte“ in der DDR erinnert.

Die in Berlin Herrschenden profitieren davon, dass sich die Masse hierzulande von den wirtschaftlichen Problemen verschont glaubt, welche in den drei westlichen Ländern weite Kreise des Volkes quälen. In Deutschland dürfte es erst spannend werden, wenn diese wirtschaftliche Selbstgenügsamkeit in die Krise gerät. Welche Kraft aber die dann unruhig gewordenen Bürger hinter sich vereinen, ist völlig offen. Hans Heckel