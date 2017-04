Die »Generation Putin« begehrt auf

Auf dem Moskauer Puschkinplatz: Jung und Alt protestieren gegen das System Putin Bild: Imago

Russlands Opposition wurde schon oft für tot erklärt. Deshalb sorgen Massenproteste wie die in 80 russischen Städten am 26. März für Verblüffung. Für Putin und seine Regierung wird der Umgang mit diesem neuen, und vor allem jungen Protest, zum Prüfstein.



Sie alle eint eine große Unzufriedenheit. Schüler und Studenten in 80 Städten des Riesenreichs Russland folgten einem Aufruf des Internetbloggers und Oppositionspolitikers Alexej Nawalnyj und gingen am 26. März auf die Straße, um gegen Korruption zu protestieren. Nawalnyjs Enthüllungsfilm über die angeblichen Reichtümer von Premierminister Dmitrij Medwedjew, die er durch korrupte Machenschaften erworben habe, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video 13 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Zirka 60000 junge Menschen zogen mit selbstgebastelten Plakaten, auf denen sie den unbeliebten Regierungschef verhöhnten, auf öffentliche Plätze. Doch an Medwedjew, der während seiner Zeit als russischer Präsident den Liberalen und Korruptionsbekämpfer gemimt hatte, und der weder das eine noch das andere erreicht hat, entlud sich lediglich die Wut der Demonstranten. Medwedjew wurde zum Symbol einer arroganten Staatsmacht. Die Ursachen des Protests liegen tiefer. Die „Generation Putin“ (so genannt, weil die um das Jahr 2000 Geborenen nur Putin bewusst erlebt haben) protestiert, weil sie sich von der Regierung betrogen fühlt. Die Jugendlichen wollen keine weiteren Einschränkungen des Internets. Sie begehren gegen die Indoktrinierung in Schulen und Unis auf. Das bekennen sie auch offen in Interviews.

Sie müssen erleben, dass sie als Otto Normalverbraucher kaum noch eine Chance auf ein normales Leben in Russland haben. Die Sorge um ihre Zukunft ist es, die sie auf die Straße treibt. Sie demonstrieren nicht für Nawalnyj, nicht für eine politische Partei oder Ausrichtung, sondern gegen das System Putin.

Kinder von Eltern der Mittelschicht, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion in Russland erst zu bilden begann, indem diejenigen, die noch jung genug waren, Berufe mit Zukunft in einer gewinnorientierten Wirtschaft erwarben, müssen mit ansehen, dass ihre Mütter und Väter in der anhaltenden Krise arbeits- und damit einhergehend oft mittellos werden. Sie können sich keine gute Bildung mehr für ihre Kinder leisten. Auch der so lieb gewonnene Mittelmeerurlaub ist für sie zum Traum geworden. Und selbst, wenn ein Jugendlicher es in eine höhere Bildungsanstalt schafft und einen Abschluss macht, drohen Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Nicht selten findet ein Hochschulabgänger auch ein Jahr nach dem Studienabschluss keine Stelle. Kinder von Oligarchen betrifft das nicht. Die müssen sich im korrupten russischen Staatssystem keine Sorgen machen.

Jugendliche, die erkennen, dass der Staat seine Versprechen gebrochen hat, vertrauen dessen Darstellung in der Öffentlichkeit nicht mehr. Sie beziehen ihre Informationen aus dem Internet. Soziale Medien, Facebook und YouTube liefern schnellere und glaubwürdigere Nachrichten, das Staatsfernsehen konsumieren sie erst gar nicht mehr. Denn das werde von Sowjet-Menschen für Sowjet-Menschen gemacht, so ein Soziologe, und richte sich an die Generation 50 Plus. Die ist es auch, die Putins-Resowietisierungsversuche begrüßt. Für ein bisschen Wohlstand und vermeintlich lebenslange Sicherheit haben sie ihre Bürgerrechte eingetauscht. Das muss jedoch nicht so bleiben. Wenn die Russen in mittlerem Alter ihre erworbenen Annehmlichkeiten verlieren, könnten auch sie ungemütlich werden.

Wie der Teufel das Weihwasser fürchtet Putin eine Farbrevolution oder eine Protestbewegung wie die des Arabischen Frühlings. Das erklärt die überstürzte Vorgehensweise mit bis zu 1000 Verhaftungen in der Hauptstadt und den Versuch, die Ereignisse unter Verschluss zu halten, was trefflich daneben ging: Während die öffentlichen Rundfunksender tagelang über die Protestkundgebungen schwiegen, verbreiteten sich Informationen darüber in Sekundenschnelle im weltweiten Netz. Die Empörung über die brutale Vorgehensweise der Spezialeinheit OMON im In- und Ausland folgte auf dem Fuß.

Regierungssprecher Dmitrij Pes-kow beschuldigte in der ersten Stellungnahme der Regierung indirekt Nawalnyj, unerfahrene und unschuldige Kinder für seine politischen Zwecke missbraucht zu haben. Nebulös sprach er von Kräften, die den Jugendlichen Geld angeboten haben sollen, um sie zu einer Straftat anzustiften. Diese bestand darin, an einer behördlich nicht an zentralem Ort genehmigten Demonstration teilzunehmen.

Noch ist nicht absehbar, wie Putin mit den größten Protestaktionen nach den Massenprotesten von 2011/2012 umgehen wird. Sollte er noch stärker die Knute schwingen, wird die Unzufriedenheit wachsen und auch die Eltern gegen ihn aufbringen. Schon jetzt sind diese erbost über den verordneten Hurra-Patriotismus an den Schulen. Über die Strafverfolgung von Minderjährigen dürften sich sehr viel mehr Russen empören. Auch solche, die sich bis jetzt nicht getraut haben, ihre Meinung öffentlich zu äußern. Entgegen der Pressemeldungen hatten am 26. März nicht nur Jugendliche an der Protestaktion teilgenommen, sondern auch zahlreiche Menschen mittleren Alters. Es dürften diejenigen gewesen sein, die sich seit der Wirtschaftskrise abgehängt fühlen.

Die „Generation Putin“ hat der Regierung einen gehörigen Schrecken eingejagt, galt sie doch bislang eher als unpolitisch und spaßorientiert. Der Zeitpunkt kommt dem Präsidenten denkbar ungelegen, will er doch im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit gewählt werden. Dass er im Amt bleiben wird, daran besteht kein Zweifel. Für Putin zählt das Ergebnis, und das könnte bei einer neu aufkeimenden Oppositionsbewegung deutlich schlechter ausfallen als in früheren Jahren. Nun wird das „System Putin“ seinen Zöglingen Antworten geben müssen, denn die haben ihm und seinen Oligarchen deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.

Manuela Rosenthal-Kappi