»Die Partei wird von Alten regiert«

Martin Schulz soll für die SPD ein Rennen gewinnen, das fast schon verloren scheint. Der Wechsel an der Parteispitze offenbart ein eklatantes Nachwuchsproblem der Sozialdemokraten.



Ein Generationenwechsel sieht anders aus. Sigmar Gabriel, bisheriger Vizekanzler und SPD-Vorsitzender, räumt mit 57 Jahren das Feld und übernimmt das Außenministerium. Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz tritt stattdessen im September gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel an und wird Gabriel in absehbarer Zeit auch an der Parteispitze beerben. Schulz wird in diesem Jahr 62 Jahre alt, es gibt Arbeitsnehmer, die gehen in diesem Alter in den Vorruhestand. Schulz blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Eine schwere Verletzung verhinderte eine Karriere als Profifußballer. Darauf folgte eine Ausbildung zum Buchhändler. Schließlich wurde er alkoholabhängig. Am Ende landete er in der Politik. Von 1994 an gehörte er dem Europaparlament an. Er erwarb sich in Straßburg und Brüssel den Ruf eines erbitterten Verfechters eines zentralistischen Europas. Der gelernte Buchhändler gilt als Gremienmensch, als Machtpolitiker, als einer, der Strippen ziehen kann.

In seinem Straßburger Büro habe ein Klima der Angst geherrscht, berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“. „Ihr seid alle entlassen“, sei sein Lieblingsspruch gewesen. Rheinisch-rustikal soll es bei dem ehemaligen Kommunalpolitiker aus Würselen öfter zugegangen sein, schreibt das Magazin. Als sein Pressesprecher im Flugzeug ein Frühstück bekommen sollte, habe Schulz bei der Stewardess interveniert: „Der Eierkopp kriegt nichts. Dat is ein Fresskopp.“ Langjährige Mitarbeiter berichten, Schulz habe sich mitten in der Nacht per SMS wecken lassen, sollte er in den Medien erwähnt worden sein. „Der Machtanspruch strömt aus jeder Pore“, sagte er in einem Porträt über sich selbst.

Dass ihm dennoch bessere Chancen auf ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl zugetraut werden als Amtsvorgänger Gabriel, spricht Bände. Der bisherige Wirtschaftsminister hat seine Partei in ungeahnte Tiefen geführt. Knapp über 20 Prozent sehen die Meinungsforscher die Partei derzeit, in allen mitteldeutschen Bundesländern liegt sie hinter der Alternative für Deutschland.

Für Schulz spricht, dass er bei der Europawahl 2014 als Spitzenkandidat mit rund 27 Prozent ein akzeptables Ergebnis erzielt hat, allerdings bei einer Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent: „Die beiden Ämter, die ich am längsten ausgeübt habe, waren das eines Bürgermeisters und das eines Fraktionsvorsitzenden“, sagte Schulz bei seiner Präsentation und ließ damit offen, welches Amt er nach einer möglichen Niederlage bei der Bundestagswahl anstreben werde. „Die Menschen müssen uns das Vertrauen geben. Ich will Kanzler werden, egal in welcher Koalition“, sagt er zwar, aber wahrscheinlich ist es nicht, dass seine Partei nach der nächsten Wahl den Kanzler stellen kann. Derzeit zeichnet sich weder ab, dass die SPD stärkste Partei in einem rot-schwarzen Bündnis werden könnte, noch deutet sich eine Mehrheit für eine „Ampel“ oder ein rot-rot-grünes Bündnis an. Der Weg zurück nach Europa ist für Schulz verbaut.

Dass die Partei die frühere Justizministerin Brigitte Zypries als Nachfolgerin Gabriels im Wirtschaftsressort

nominiert hat, spricht dafür, dass das Amt im nächsten Kabinett neu vergeben wird. „Kann Schulz Wirtschaft“, fragte der Nachrichtensender NTV, und führende Genossen antworten mit „Nein“. Sollte der SPD erwartungsgemäß erneut die Juniorrolle in der nächsten Bundesregierung zukommen, könnte Schulz nach dem Außenressort greifen. Die Rolle des Weltpolitikers gefällt ihm ohnehin besser als trockene Innenpolitik. Dass Gabriel, der am Ende ziemlich einsam dastand, bei einem solchen Szenario über Bord gehen könnte, gilt als wahrscheinlich. Die Bilanz an der Spitze der SPD sieht katastrophal aus. Zweimal hat er sich vor einer Kanzlerkandidatur gedrückt, die Umfragewerte sind stabil niedrig.

Politische Talente, die nachrück­ten könnten, gibt es in der SPD kaum welche. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ist einer, der gezeigt hat, dass er Wahlen gewinnen kann. Er wurde zwischendurch als Kompromisskandidat für die Bundestagswahl gehandelt, fiel aber dem Machtpoker der Männerfreunde Gabriel und Schulz zum Opfer. Hannelore Kraft geht in Nordrhein-Westfalen in einen schwierigen Wahlkampf, gleiches gilt für Thorsten Albig in Schleswig-Holstein. Alle drei haben die 50 ohnehin schon überschritten, sind dem Talentstatus entwachsen. Jung ist dagegen Anke Rehlinger, die Wirtschaftsministerin und Spitzenkandidatin an der Saar. Doch die 40-Jährige ist kurz davor, sich eine historische Schlappe abzuholen. In letzten Umfragen lag sie nur bei rund 24 Prozent.

Und Berlins blass-biederer Bürgermeister Michael Müller hat mit seinem rot-rot-grünen Bündnis erst kürzlich einen katastrophalen Fehlstart hingelegt und sich für höhere Aufgaben komplett disqualifiziert. So ist von der jüngeren Garde nur Arbeitsministerin Andrea Nahles für die kommende Legislaturperiode gesetzt. Der 45-Jährigen kommt neben ihrem Alter zugute, dass sie als Vertreterin des linken Flügels dazu dient, diesen bei Laune zu halten. Justizminister Heiko Maas ist zwar präsent in den Medien, hat im heimischen Saarland aber drei Landtagswahlen in den Sand gesetzt. Und die Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann hat das Ringen um einen aussichtsreichen Listenplatz bereits verloren. „Die Partei wird von Alten regiert“, lautet ihr bitteres Fazit.

