Die Politik schindet Zeit

Hat „keinen zuverlässigen Überblick“ und soll ihn wohl auch nicht haben: Bundesanwalt a. D. Bruno Jost Bild: Imago

Zwei Jahre kann es dauern, bis ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses zum Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vom 19. Dezember vorliegt. Vor dessen Arbeitsaufnahme soll erst einmal ein Son­derermittler im Juli eine erste Zwischenbilanz ziehen.



Deutschland bleibt als Europas Einfallstor für den islamischen Terror in der Kritik. Der Manchester-Attentäter Salman Abedi reiste von Düsseldorf zur Tat nach England. Er hielt sich mindestens zwei Mal in Deutschland auf, 2015 im direkten Anschluss an seine paramilitärische Ausbildung in Syrien, so Sicherheitskreise. Britische Ermittler gehen we­gen der Komplexität des Anschlags von einer Gruppe radikaler Moslems aus und vermuten Komplizen – auch in der Bundesrepublik.

Anis Amri, der Attentäter vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, dem bisher schwersten islamischen Anschlag in Deutschland mit

56 Verletzten und zwölf Toten, war den Behörden lange bekannt. Beamte des Berliner Landeskriminalamts sollen nachträglich Akten verändert haben, um Versäumnisse zu vertuschen, sollen versucht haben, den mehrfach verurteilten Gewalttäter und Drogenhändler als Kleinkriminellen hinzustellen. So lauten zumindest die Vorwürfe, denen nun ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses nachgehen soll. Die Kritik an der Polizei kann kaum die politische Dimension überspielen.

Über Monate hatte eine breite Parteienkoalition den anfangs von FDP und AfD geforderten parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu verhindern versucht. Jetzt stimmten SPD, Linke und Grüne für die politische Aufklärung. Ergebnisse sind in diesem Wahljahr nicht mehr zu erwarten. Zu unkalkulierbar wären die politischen Folgen.

Fehleinschätzungen sind das Harmloseste, was die Politik sich vorwerfen lassen muss. Die lässt nun Berlins Polizei von 14 Son­derermittlern durchleuchten. In­nensenator Andreas Geisel (SPD) erstattete Anzeige gegen das Berliner LKA wegen möglicher Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung. Er habe Vertrauen in die Polizei, sagt der Senator: „Aber das schließt Fehlverhalten Einzelner nicht aus.“ Als einstiger Senator für Sport und Stadtentwicklung kam er im Dezember ohne Vorerfahrung an die Spitze des Innenressorts.

Wenn der vom Senat bisher für die Aufklärung berufene Sonderermittler Bruno Jost im Juli erste Einsichten preisgibt, soll der neue Untersuchungsausschuss starten. Trotz offiziellen Senatsauftrags gilt Jost mit seiner Arbeit nicht als Verfahrensbeteiligter, was seine Möglichkeiten, Behördenakten zum Fall Amri einzusehen, stark begrenzt. Er habe „keinen zuverlässigen Überblick“, so Jost. Mit dem Warten auf sein Zwischenergebnis schindet die Politik Zeit. Entsprechend lobten die Parteien Bundesanwalt Jost. Der hat kaum die Ressourcen, für sie brisante Versäumnisse offenzulegen. Davon gibt es genug.

Die Berliner wie die Bundespolitik ließen nach dem Anschlag Gesten der Anteilnahme vermissen. Keine Schweigeminute im Bundestag, stattdessen politische Aufrufe zu „Normalität“. Die Angst der Parteien vor einem Stimmungsbeben in der Bevölkerung und vor der Erkenntnis der Bürger, politisch gesteuerte Masseneinwanderung und Terror könnten zusammenhängen, lähmt den politischen Handlungswillen. Noch vor Tagen nannte der CDU-Abgeordnete Stephan Lenz einen Ausschuss „Unsinn“. Die lokale und private Trauer der Hinterbliebenen fiel im Dezember mit dem Start des neuen rot-rot-grünen Senats an der Spree zusammen. Die politische Verantwortung sieht die dabei mitregierende Linke aber bei Ex-Innensenator Olaf Henkel (CDU). Der Grüne Benedikt Lux kündigt einen Landesbeauftragten an, bei dem sich Polizisten melden könnten, „wenn sie Fehler gemacht haben“.

Die politische Dimension der „Fehler“ tritt am ehesten in Nord­rhein-Westfalen zutage, wo bereits ein parlamentarischer Ausschuss zum Fall Amri läuft. Amri war bei der Ausländerbehörde in Kleve gemeldet. Das Düsseldorfer LKA beansprucht für sich, die von ihm ausgehende Terrorgefahr vorzeitig entdeckt und im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern angesprochen zu haben. Vorwürfe wie Sozialleistungsmissbrauch, Verwendung falscher Identitäten oder Diebstahl hätten aber nicht für einen Haftbefehl ausgereicht, sagte der Düsseldorfer LKA-Chef Uwe Jacob vor dem Ausschuss. Im Klartext heißt das, dass Gesetzen und Ermittlungen zum Trotz das politische Klima und die politische Führung nicht gestatteten, gegen Amri vorzugehen.

Bereits im Skandal um die Übergriffe von Zuwanderern auf der Kölner Domplatte Silvester 2016/ 2017 entzog sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger der Verantwortung, auch wenn entscheidende Vorgaben aus seinem Ressort kamen. Im Fall Amri weist Jäger erneut jede Verantwortung von sich, obwohl das LKA intern von ihm als zuständigen Minister vor dem Anschlag gefordert hatte, Amri abzuschieben. Über Jahre blockte die Politik Konsequenzen von Straftaten auf Asylverfahren ab, weichte Asylrecht und Ausländerrecht auf – Thema der Ausschüsse bleibt die Polizei. Sverre Gutschmidt