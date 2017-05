Die Sache mit dem Flüchtlingsdreck

Nur jämmerliche sechs Spalten für diesen Wochenrückblick! Dabei haben doch gerade dieser Tage so viele wunderbare Menschen so Wichtiges und Kluges geäußert. Also bitte einsteigen, anschnallen, festhalten und los geht’s – und zwar mit einer attraktiven Dame: Katja Suding, die rabenschwarzhaarige FDP-Cheerleaderin aus Hamburg, hatte bei Maischberger in der ARD zwar den sündigen Rock vom vorletzten Dreikönigstreffen der Liberalen daheim gelassen. Im züchtigen Hosenanzug sprach sie dafür umso offenherziger. Sie bedaure den Niedergang von Martin Schulz, denn bis dato sei mit ihm als Merkel-Kontrahenten wenigstens der Anschein eines echten Wahlkampfes er-

weckt worden.

So sieht’s aus. Wir Bürger können froh sein, wenn wir wenigstens der Inszenierung einer demokratischen Volksabstimmung beiwohnen dürfen. Ist doch immerhin nett, dass wir im letzten Akt, dem Urnengang, als Laiendarsteller wenigstens selbst teilnehmen dürfen.

Vorab geht’s deftig zu auf der Volksbühne. Wolfgang Kubicki, Katja Sudings väterlicher Mitliberaler, hat den SPD-Rabauken Ralf Stegner angerüpelt und ihn einen sozialdemokratischen Erdogan genannt. Vom Theaterdonner umtost, empört man sich. Der Herr Kubicki lasse es an Anstand vermissen, lautete die Retourkutsche aus dem Willy-Brandt-Haus. Zugegeben, diese Formulierung klingt etwas schwächlich. Vielleicht hat Verblüffung die roten Zungen gelähmt: Ausgerecht die Vertreter der synthetischsten aller Parteien entdecken ihre Lust an der saftig-provozierenden Formulierung? Spannend wie Knäckebrot kamen die Liberalen bislang daher. Nun machen sie – angefixt mit 12,6 Prozent-NRW-Wählerstimmen – plötzlich auf Büttenredner.

Einigermaßen pikiert wenden auch wir uns ab und den Sozialdemokraten zu. Auf den Bühnen dieser Welt sind die Verlierer nun einmal spannender als die Sieger. Martin – „Ich habe immer vor dem Hype um meine Person gewarnt“ – Schulz und seine Leute machen da keine Ausnahme. Für ein anständiges Wahlprogramm reicht es nicht, für Drama, Verzweiflung und Verwirrung schon. Oder wie soll man es anders nennen, wenn der Sozialdemokrat Johannes Kahrs im morgendlichen Interview des Deutschlandfunks das Parteiprogramm der AfD herunterbetet? Der gute Mann fordert einen starken Staat, mehr Abschiebungen und sichere Außengrenzen. Zustände wie in den französischen Vorstädten müssten vermieden werden. Irgendwie hatte das Ganze auch mit 200 Polizeihubschraubern zu tun. Die SPD hat sie angefordert, die CDU gemeinerweise verweigert.

Ernsthaft zuhören konnte der Autor dieser Zeilen von da an allerdings nicht mehr. Eine besorgte Stimme in seinem Kopf fragte, wie viel er eigentlich am gestrigen Abend getrunken habe, und ab welcher Alkoholmenge Wirklichkeitsverluste auftreten können.

Hallo, Herr Kahrs! Während sie dem Rundfunk solche Interviews geben, sitzen etliche ihrer Wähler auf dem Weg zur Arbeit hinterm Steuer und hören im Autoradio zu. Wollen sie mit denen gemeinsam wirklich all diese tiefroten Ampeln und sozialdemokratischen Stoppschilder überfahren? Mit hoher Geschwindigkeit von links kommend, dürfte übrigens die Parteigenossin Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, krachend in sie hineinrauschen. Die hatte unlängst in einen bemerkenswerten Artikel zum Thema Leitkultur für den „Tagesspiegel“ folgendes festgestellt: „Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar.“

Furchtbar aufgeregt haben sich darüber die konservativen Menschen. Der Schreiber dieser Zeilen auch, aber dann ist er noch einmal in sich gegangen. Aydan Özoguz hat einen türkischen Migrationshintergrund. Möglicherweise hat sie daran gedacht und Vergleiche gezogen. Mal ehrlich: Können wir mit ähnlichen kulturellen Höhenflügen aufwarten wie Hammelschächtungen, Ehrenmorden und dieser wunderbar konsequenten Vergangenheitsverdrängung in Sachen Armenier-Völkermord?

Woran es hierzulande übrigens auch mangelt, ist eine Kultur des Zuhörens. Dazu eine Anekdote: Neulich im Hamburger Rathaus bei einer AfD-Veranstaltung hatte sich, wie üblich, ein Trupp Antifa-Anti-Irgendwas-Jünger zwanglos unter das Publikum gemischt. Sie kamen diesmal in friedlicher Absicht und planten, mittels Diskussion bei den „Dunkeldeutschen“ ein kleines Lichtlein zu entzünden.

In der abschließenden Fragerunde erhob sich einer der ihren – junger Kerl, strubbelige schwarze Haare, flammende Augen – und hob mit bebender Stimme an: Er sei zwar gekommen, um zu reden, nun aber sei er doch entsetzt, dass hier im Hamburger Rathaus bei dieser Veranstaltung ganz offen von Flüchtlingsdreck geredet werde. Daraufhin großes Staunen im restlichen Publikum und am Rednerpult, niemandem war Ähnliches zu Ohren gekommen. Es dauerte eine ganze Weile, bis das Rätsel gelöst wurde: Statt Flüchtlingsdreck war das Wort Flüchtlingstreck gefallen. Der junge Mann hatte gehört, was er hören wollte. Er sollte später unbedingt Politiker werden.