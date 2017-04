Droht Minsk die »bunte Revolution«?

Unzufriedenheit wächst: Ärger über Polizisten, die in Minsk gegen Demonstranten vorgehen Foto: Imago

Noch vor einem Jahr war sich Russlands Außenminister sicher, dass es im Nachbarland Weißrussland keine „bunte Revolution“ geben werde. Versuche, das Land zu destabilisieren, würden in der Bevölkerung keine Unterstützung finden. Doch nun mehren sich Hinweise darauf, dass es auch in Weißrussland zu einem von außen gesteuerten Putsch kommen könnte – ganz nach dem bereits aus der Ukraine bekannten Schema.



Er hat schon eine Haftstrafe hinter sich, weil er als Oppositioneller im Weißrussland unangenehm aufgefallen ist, aber das scheint ihn nicht zu stören. Mikalaj Statkewitsch, Mitglied der sozialdemokratischen „Narodnaja Hramada“, ließ es wieder darauf ankommen und rief gegen Ende März auf seiner Web-Seite zur Demonstration gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko auf. „Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen nach Minsk kommen“, ließ er wissen, „wenn die Menschen dazu bereit sind, werden wir zu einer unbefristeten Aktion übergehen.“

Wer sich an die verschiedenen Farben-Revolutionen von Georgien bis zur Ukraine erinnert, der vermag hier dasselbe Muster zu erkennen, und tatsächlich zeigen Aufruf und Ablauf aus Minsk bekannten Merkmale. Da ist zum einen die Taktik, die Proteste in der Hauptstadt zu zentralisieren, nicht etwa übers Land verteilt und ganz von selbst sich entwickeln zu lassen; zentralisierter Protest – das heißt, die Sache ist wohlorganisiert und keineswegs spontan. Dahinter stehen ein leitender Gedanke und eine vorformulierte Absicht. Was auch noch dahinter steht, und zwar ganz wesentlich, ist die Finanzierung des Aufbegehrens. Das haben nicht zuletzt die Ereignisse auf dem Kiewer Maidan gezeigt, wo die Demonstranten Tagegelder bezogen und sich die damalige stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland brüstete, Washington habe sich den Aufstand fünf Milliarden Dollar kosten lassen. Der weißrussische Präsident ist in dieser Sache zwar keineswegs ein unbelasteter Zeuge, doch wenn er angibt, aus deutschen und US-amerikanischen Fonds seien über Litauen und Polen Gelder zur Unterstützung der Proteste in Minsk dorthin geflossen, so spricht doch die Plausibilität in diesem Fall deutlich für ihn.

Lukaschenko erklärte weiter, aus einem EU-Land sei zuvor eine Warnung erfolgt. „Dies veranlasste uns zu handeln. Ich habe die Geheimdienste beauftragt, eine Fahndung einzuleiten, und dabei haben wir ein ganzes Waffendepot entdeckt.“ Das scheint von Neonazis gehortet worden zu sein, was ebenfalls eine Parallel zu Kiew und den maßgeblichen Treibern in der Ukraine aufzeigt. Die Sicherheitskräfte, so Lukaschenko weiter, hätten mehrere Dutzend Kämpfer festgenommen, die „in einem Lager mit Waffen trainierten“.

Russlands Botschafter in Weißrußland, Alexander Surikow, nannte diese Vorgänge antirussisch und fügte hinzu: „Alles, was die Handlungen des Westens an der ukrainischen Flanke und an der weißrussischen Flanke betrifft, sind antirussische Handlungen. Wir begreifen, dass die künftigen Bemühungen gegen Weißrussland gerichtet sind und sie haben schon begonnen.“ Der russische Diplomat sagte weiter, die EU-Länder seien noch nicht in der Lage, Minsk von Moskau zu trennen. „Auch ist Weißrussland nicht bereit, sich in die Arme des Westens zu werfen und alle Wirtschaftsbeziehungen mit Russland abzubrechen“, so Surikow. Dabei gebe es zahlreiche Bemühungen, um dieses Ziel zu erreichen. Nach Weißrussland kämen immer öfter „zahlreiche Delegationen“ aus dem Westen. Moskau, so unterstrich der Diplomat, verfolge diese Ereignisse aufmerksam. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Nachbarn konzentriert sich hauptsächlich auf den Energie-Sektor. Russland liefert nicht nur Öl und Gas nach Weißrussland, sondern ist auch beim Bau eines Kernkraftwerkes behilflich.

Eine wichtige Aufgabe fällt bei der westlichen Einflussnahme auf Weißrussland dem Sender „Belsat“ zu. Dieser ist offiziell eine polnische Einrichtung und wird vom TV-Sender TVO betrieben. Finanziert wird er aber mit Geldern der EU. Es ist seine erklärte Absicht, in Weißrussland gegen die Regierung zu arbeiten. Als bei den Protesten in Minsk mehr als hundert Leute festgenommen und mehrere Tage festgehalten wurden, berichtete „Belsat“ ausführlich darüber. Das brachte dem Sender eine Razzia durch die Polizei ein.

Von alldem bleibt Moskau nicht unberührt. Dabei sind die Beziehungen zwischen Minsk und Mos­kau keineswegs so herzlich, wie das im Westen dargestellt wird. Russlands Präsident Wladimir Putin betrachtet seinen weißrussischen Kollegen eher misstrauisch und als einen Unsicherheitsfaktor. Deshalb hat Moskau auch ohne Unruhen ein wesentliches Interesse an Stabilität bei seinem Nachbarn. Würde diese nach bekanntem Muster durch US-amerikanische oder EU-gelenkte Subversion gefährdet, so beträfe das die Sicherheit Russlands ganz unmittelbar.

Von der weißrussischen Grenze bis Moskau sind es kaum 450 Kilometer, ebenso viel wie von der nächstgelegenen ukrainischen Grenze. Daher sind diese beiden Länder, zusammen mit Georgien, im Kalkül der russischen Strategen außerordentlich wichtig. Dazu kommt, dass sowohl die Ukraine als auch Georgien in der Nato so etwas wie die Rolle eines zuverlässigen Dauergastes spielen und seit längerem mit einer Mitgliedschaft kokettieren. Denselben Status nähme Weißrussland ein, wenn es zu einem Regime-Wechsel nach CIA-Art käme. Das aber wäre für Russland unannehmbar.

Hier nämlich tritt aus dem russischen Blickwinkel ein Unterschied zwischen Weißrussland und der Ukraine auf. Die Ukraine befindet sich in einem Zustand des fortschreitenden Verfalls, und je weiter das vor sich geht, umso bedeutungsloser und ungefährlicher wird das Land in Moskaus Beurteilung, jedenfalls solange die Nato nicht offen in den ukrainischen Krieg eingreift. Weißrussland dagegen wäre unter Nato-Einfluss eine unmittelbare Bedrohung, die Mos­kau aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hinnehmen könnte. Hier gilt tatsächlich eine rote Linie, die heute schon gezogen wird von ungezählten US-Militär-Basen entlang der russischen Grenzen.

Florian Stumfall