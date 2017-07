Ein angemessener Trauerakt?

Schwarz-rot-goldener Sargschmuck vor der Polit-Prominenz. Dennoch: Kohl war Brüssel oft näher als Berlin Bild: action press

Helmut Kohl gilt zwar vielen als „Kanzler der Einheit“, aber das Streben des selbsternannten politischen Enkels Konrad Adenauers galt weniger dem deutschen Nationalstaat als der heutigen EU.



Von daher war es passend, dass im vormittäglichen Teil der Trauerfeierlichkeiten die Flagge der EU seinen Holzsarg schmückte. Am Nachmittag zierte dann zwar doch noch die Bundesdienstflagge den Sarg. Aber der entsprechende Teil der Feier fand wenigstens nicht im ostelbischen Berlin, sondern im westrheinischen Speyer statt. Im Kaiser- und Mariendom zu Speyer liegt zwar nicht der Frankenherrscher Karl der Große begraben, der gemeinsame Kaiser von Deutschen und Franzosen, aber doch diverse andere Kaiser des (ersten) Heiligen Römischen Reiches, das stärker als das von Berlin aus regierte (zweite) Deutsche Reich einen universellen abendländischen Anspruch hatte, wie ihn auch die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaften teilten.

In die Amtszeit Kohls fiel zwar die deutsche Vereinigung, aber niemand wird behaupten wollen, dass er langfristig daraufhingearbeitet hätte. Noch 1987 meinte er: „Die Lösung der deutschen Frage steht nicht auf der Tagesordnung der Weltgeschichte.“ Zwei Jahre später gab es dann das Angebot aus dem Kreml. Kohl selber hat in anderem Zusammenhang von der „Gnade der späten Geburt“ gesprochen. Kohl wurde die Gnade zuteil, dass dieses Angebot in seine Kanzlerzeit fiel. Der studierte Historiker erkannte die Gunst der Stunde, und bei der Qualität des politischen Führungspersonals der Bundesrepublik müssen die Deutschen dankbar sein, dass er sie nicht nur erkannte, sondern auch darauf verzichtete, sie bewusst auszuschlagen. Vielmehr griff er beherzt zu, was sich für ihn macht­politisch in diversen gewonnenen Bundestagswahlen auszahlte.

Nicht unterschlagen werden sollte, dass Kohl – hier ganz in der Tradition Ade-nauers – dem Kreml den Verzicht auf Mitteldeutschland dadurch zusätzlich erschwerte, dass er dessen Integration in den Westen forderte. Zum Glück für die Deutschen blieb Michail Gorbatschow trotzdem bei seinem Angebot. Kohls Forderung auf die Westbindung hatte wenigstens den Vorteil, dass damit die USA für die Vereinigung gewonnen waren, denn deren Imperium wuchs dadurch um Deutschlands Mitte.

Bei allen unbestreitbaren Verdiensten um die deutsche Einheit sollte man nie vergessen, dass in Kohls Regierungszeit auch der widerstandslose Verzicht auf Ostdeutschland sowie die Unter­zeich- nung des Vertrages von Maastricht fielen, dieses „Versailles ohne Krieg“.

Zur Verteidigung Kohls wird zwar darauf verwiesen, dass, abgesehen davon, dass Deutschland am meisten vom Euro profitiere, Frankreichs Präsident François Mit-

terrand auf den Verzicht der Deutschen auf ihre D-Mark als Preis für die französische Zustimmung zur deutschen Vereinigung bestanden habe. Doch was hätte Paris angesichts des Einverständnisses Washingtons und Moskaus ausrichten können? Manuel Ruoff