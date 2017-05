Ein Präsident nach Masterplan

Kultivierte sein von jugendlichem Elan geprägtes Image: John F. Kennedy Bild: akg images

Er sollte US-Präsident werden. Egal, was es an Geld, Tricks, Vertuschungen und Lügen kosten würde, der Vater hatte es für seinen Erstgeborenen, Joseph Patrick Kennedy junior, geplant. Der stürzte bei einem Kampfeinsatz über dem Ärmelkanal tödlich ab. Nun sollte es für Joseph P. Kennedy senior der Zweitgeborene richten, John Fitzgerald „Jack“ Kennedy (JFK), vor 100 Jahren, am 29. Mai 1917 zur Welt gekommen.



Die Kennedys waren vermögend und einflussreich, nur ein politisches Amt war Joseph P. Kennedy versagt geblieben. Die Kinder der Kennedys lernten, dass es im Leben allein darum geht zu gewinnen. Damit tat sich JFK schwer. Er war kränklich. Der Schüler JFK musste das Footballspiel aufgeben. Der Student JFK brach das Studium in London wegen gesundheitlicher Probleme ab, scheiterte in Princeton wegen einer Gelbsucht. Erst ein Jahr später nahm er das Studium der Politikwissenschaft an der Harvard-Universität auf. Derweil verschlechterte sich die Gesundheit. Er litt unter Darmentzündung. Die zur Kontrolle verschriebenen Präparate lösten Osteoporose an den Lendenwirbeln aus. Er war anfällig für Infektionen. Täglich musste Kennedy Cortison und starke Schmerzmittel einnehmen. Krankheiten begleiteten ihn sein Leben lang, blieben aber lange ein gehütetes Geheimnis. Ein gesundheitlich angeschlagener Politiker, das passte nicht. Erst als JFK als Mitglied des Senats nach einer Rückenoperation sehr häufig ins Krankenhaus musste, ließen sich die Leiden nicht länger verheimlichen. JFK, dessen Image von jugendlichem Elan geprägt war, trug bis zum Ende seines Lebens ein Korsett.

Zum Image des Helden passte besser die Story von der Rettung eines Kameraden. Während des Krieges kommandierte Kennedy ein Torpedo-Patrouillenboot. In der Nähe der Salomonen von einem japanischen Zerstörer gerammt, versank es. Trotz seines kranken Rückens schwamm Kennedy mit einem verletzten Mann seiner Crew im Schlepp zu einer fünf Kilometer entfernten Insel. Inzwischen gibt es Zweifel, dass Kennedys Rolle wirklich so ruhmreich war, aber Vater und Sohn sorgten für deren Verbreitung. JFK wurde dekorierter Kriegsheld, die Insel erhielt später den Namen Kennedy-Island.

Zum sorgsam gepflegten Image passte auch die Rolle von JFK als Frauenheld. Aus dem Studium schrieb er einem Freund: „Ich werde jetzt hier Playboy genannt.“ So lebte er auch. Im Cabrio reiste er durch mehrere Länder Europas. Als sein Vater zum US-Botschafter in Großbritannien berufen worden war, wurde JFK zum gerne gesehenen Gast in den Salons, auf Bällen und bei Regatten. Die ihm zugeschriebenen vorehelichen Eroberungen in Hollywood waren legendär: Joan Crawford, Audrey Hepburn, Zsa Zsa Gabor.

Sein gesteigerter Geschlechtstrieb wurde später mit einer medikamentösen Behandlung durch einen Arzt erklärt, zu dem die Prominenten Manhattans pilgerten. „Dr. Feelgood“ setzte auf Medikamenten-Cocktails, deren Nebenwirkungen Sucht, schwere Depression und paranoide Schizophrenie waren. Aber sie putschten verdammt gut auf.

Als sich Kennedy 1946 in Boston für die Demokraten um den Einzug ins Repräsentantenhaus bewarb, tat er das mit dem Slogan „Eine neue Generation präsentiert einen Führer“. Damit setzte er sich durch.

Für den Wahlkampf um einen Sitz im Senat steuerte der Vater mehrere Millionen Dollar bei. Die Summe verstieß zwar gegen alle Regeln, aber Joe Kennedy senior fand Tricks, die Regeln auszuhebeln. Auch diese Wahl war erfolgreich, der nächste Schritt Richtung Präsidentschaft getan.

Allen Beteiligten war klar, dass ein Junggeselle niemals Präsident werden konnte. Eine Frau musste her. Da war Jacqueline Bouvier, 22 Jahre jung, von strahlender Schönheit, parkettsicher, Angehörige der Oberschicht, die perfekte Partie. Eine gut geölte PR-Kampagne machte daraus das ideale Liebes­paar, „Jackie und Jack“. 1953 wurde geheiratet. Dass es wirklich Liebe war, wird bezweifelt. Mit der Hochzeit endeten die Eskapaden nicht. 1962 begann JFK eine Affäre mit der Schwägerin des Chefredakteurs der „Washington Post“. Im Jahr darauf wurde die Frau erschossen am Ufer des Potomac gefunden. Der Fall blieb ungeklärt. Ebenso wie zuvor der Tod Marilyn Monroes, der berühmtesten Geliebten Kennedys. Die Affäre war kein Geheimnis. Offiziell soll Marilyn Monroe aus Lebensüberdruss eine Überdosis Schlafmittel eigenommen haben. Nach einer anderen Theorie soll sie im Auftrag Kennedys durch die CIA getötet worden sein. Auch Robert F. Kennedy, damals Justizminister, soll in das Komplott verwickelt gewesen sein. Und schließlich wird die Mafia verdächtigt, den Mord veranlasst und die Spuren in Richtung der Brüder Kennedy gelegt zu haben. Mehrere Versuche, den Fall neu aufzurollen, wurden von Gerichten verweigert beziehungsweise unterbunden.

Als der Fall Schlagzeilen machte, war John F. Kennedy bereits US-Präsident. Das große Ziel hatte er am 8. November 1960 erreicht. Mit 43 Jahren setzte er sich als jüngster Präsidentschaftskandidat knapp gegen Richard Nixon durch. Er trat das Amt an, als die Welt wieder einmal aus den Fugen geraten zu sein schien. Der Kalte Krieg erlebte seine heißeste Phase. Die Sowjets verschifften Mittelstreckenraketen nach Kuba, die USA drohten mit dem Einsatz von Atomwaffen, in Berlin wurde die Mauer gebaut.

Ziemlich große Probleme für eine kurze Präsidentschaft. Sie dauerte nur drei Jahre und endete am 22. November 1963 mit den Schüssen von Dallas, als der Attentäter Lee Harvey Oswald auf den in einer Wagenkolonne fahrenden Präsidenten schoss – nach der offiziellen Version. Sowjetische Agenten, Mafiosi, Rassisten und ein verkaterter Leibwächter werden ebenso verdächtigt. Oswald bestritt die Tat. Zwei Tage nach seiner Festnahme erschoss ihn ein Nachtclubbesitzer mit angeblichen Verbindungen zur Mafia. Tatort: Die Tiefgarage des Polizeihauptquartiers.

Bruder Robert Kennedy wurde fünf Jahre später, im Juni 1968, in einer Hotelküche in Los Angeles erschossen. Als Schützen nahm man einen Palästinenser fest. Zeugen wollen allerdings einen zweiten Schützen bemerkt haben. Diese Spur wurde nicht verfolgt.

Klaus J. Groth