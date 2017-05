Ein Rohrkrepierer

Die Landtagswahl in seiner Heimat war die dritte in Folge, welche seine Partei unter seiner Führung krachend verlor: Martin Schulz Bild: pa

Der Schulz-Effekt erweist sich als Rohrkrepierer. Er sollte als Rakete starten und beschädigt das eigene Lager schwer. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen war die dritte Landtagswahl in Folge, welche die SPD krachend verlor.



Wie hatte Mister-100-Prozent nach Amtsantritt als Parteichef und Kanzlerkandidat getönt? Zuerst gewinnen wir an der Saar, dann nehmen wir Schleswig-Holstein, anschließend siegen wir in NRW und dann, „dann werde ich Bundeskanzler“. Es gibt Leute, die ihm das geglaubt haben. Denen Überschriften genügen, die keinen Wert auf den Text legen, geschweige denn auf das Kleingedruckte. Das hatten sie mit dem Kandidaten gemeinsam.

Erst jetzt, nach dem Debakel an Rhein und Ruhr, reift die Erkenntnis, dass man das Schlagwort „soziale Gerechtigkeit“ konkreter unterlegen muss. Und dass das Thema nicht ausreicht, um beim Wähler zu punkten. Nun soll alles im Leben der Bundesbürger gerechter werden, immer und überall. Es ist schon bemerkenswert, dass eine sogenannte Volkspartei erst drei Wahlen verlieren muss, ehe sie beim Volk einmal hinhört.

Das haben die regierenden Sozialdemokraten in Düsseldorf nicht getan, das haben sie in Kiel nicht getan. „Krachende Niederlage“ wurde zum meistgebrauchten Bild des Wahlabends.

Fast ebenso häufig wurde das Wort „Demut“ bemüht, mit dem man das Wahlergebnis zur Kenntnis nehme. Mit etwas weniger Hochmut im Amt müssten sich die Regierenden von gestern jetzt nicht in Demut üben.

Für SPD-Ministerin Manuela Schwesig galt das allerdings nicht, als sie in der Nachwahl-Gesprächsrunde nachtrat und der CDU vorwarf, sie habe einen „Wutbürger-Wahlkampf im Stile der AfD“ geführt. Das Thema Asylsucher hatten die Parteien gemieden wie der Teufel das Weih-

­was­ser. Diese Hypothek hat zum Ausgang der Wahlen in Düsseldorf und Kiel beigetragen. Auch wenn nicht darüber gesprochen wurde, hatten viele Wähler das Thema im Hinterkopf. Und CDU-Wahlsieger Armin Laschet dürfte einiges an Zustimmung dazu gewonnen haben, als er den Konservativen Wolfgang Bosbach in sein Beraterteam holte. Ohnehin hatte die CDU mit ihren Aussagen zu Bildung, Verkehr und Sicherheit den Nerv der Wähler besser getroffen.

Der rasche Rücktritt der Vorsitzenden Hannelore Kraft vom Parteiamt verdient Respekt. Das bekommt Ralf Stegner, der den Wahlkampf für seine Partei in Schleswig-Holstein bestritt, nicht mehr hin. Und vermutlich kommt er auch nicht auf den Gedanken. Solange er mit immer tiefer sinkenden Mundwinkeln wenig telegen hinter dem Wahlverlierer steht, wird die nächste Niederlage vorbereitet.

Aus der NRW-Wahl lassen sich zwei Prognosen ableiten. Die schlechte: Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Die gute: Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Unter den gegebenen Umständen ist das tatsächlich die bessere.

Klaus J. Groth