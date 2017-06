Selbst für die gelassenen Briten zu viel: Kundgebung in London nach dem jüngsten radikal-islamischen Attentat Bild: Imago

Immer schwerer fällt es den Verantwortlichen, vom schrecklichen Irrtum ihrer Multikulti-Ideologie abzulenken.



Mit dem jüngsten radikal-islamischen Anschlag von London wurde eine Schwelle überschritten. Drei mörderische Attentate in nur 73 Tagen − das ist selbst für die gelassenen Briten mehr, als sie zu ertragen bereit sind.

Es war ausgerechnet der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, selbst Moslem, der noch im September 2016 zu behaupten wagte, Terror-Angriffe gehörten nun einmal zum Leben einer Großstadt, darauf müsse man gefasst sein. Wer so redet, will vor allem eines: Verhindern, dass die Bürger nach den Ursachen für diese blutige Eskalation suchen und sie womöglich in der völlig verfehlten Zuwanderungspolitik unter dem Dogma von Multikulti finden. Khan und alle, die reden wie er, stellen die radikal-islamischen Morde daher lieber dar wie ein Naturereignis, das keine Verantwortlichen kennt.

Dass diese durchsichtige Strategie im Scheitern begriffen ist, zeigt sich auf allen Ebenen. Es beginnt bei den Bürgern selbst: Aus London wird erstmals davon berichtet, dass sich Anwesende den Mördern kämpfend entgegenstellten. Bürger, die eigenhändig ihre Sicherheit und die ihres Landes verteidigen, sind ein Schrecknis für Politiker, die mit den Folgen ihrer eigenen Politik nicht mehr fertig werden.

Die politische Führung des erneut getroffenen Landes verschärft deshalb ihre Rhetorik. Premierministerin Theresa May will den islamischen Extremismus „aus- rotten“, und ihr linker Herausforderer Jeremy Corbyn wirft May vor, als jahrelange Innenministerin 20000 Polizeistellen gestrichen zu haben. Ausgerechnet Corbyn, der wie kaum einer für die „weiche“ Linie gegenüber dem radikalen Islam steht − oder bis eben stand.

Kurz nach dem Anschlag standen die Briten bei den Parlamentswahlen vor der Wahl, sich für zwei Varianten eines gescheiterten Konzepts von Zuwanderungspolitik à la Multikulti und einer Debattenkultur zu entscheiden, welche vor allem auf Verharmlosung und (Selbst-) Betrug ruht − eine trostlose Alternative.

Den deutschen Verwandten der Briten geht es nicht besser, sondern eher noch schlechter. Während sich auf der Insel die Resultate der falschen Zuwanderungspolitik massiv blutig niederschlagen, fährt die Regierung Merkel mit ihrer Politik der offenen Tore für Zuwanderer aus den gefährlichsten Regionen der Welt faktisch fort. Schon allein der Familiennachzug steigt immer mehr an. Merkels Koalitionspartner SPD stützt diese Linie, der noch linkeren Opposition geht sie nicht einmal weit genug.

Die betont laue Reaktion der deutschen Politik auf den Anschlag von Berlin im Dezember sprach Bände. Noch versuchen die Verantwortlichen, die Ergebnisse ihrer falschen Politik wegzudrücken. In England aber zeichnet sich ab, dass die Bürger das nicht ewig mitmachen. Hans Heckel