Einig im Kampf gegen IS und al-Nusra

Nachdem es den Garantiemächten Russland, Türkei und Iran gelungen war, einen Waffenstillstand im Syrienkrieg zu erreichen, waren der nächste Schritt Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. Ihr Ergebnis ist zwiespältig.



Seit einem Monat ist die Anteilnahme der Staats- und Konzernpresse am Geschick der syrischen Stadt Aleppo erloschen. Solange die anhaltenden Kämpfe der Regierungstruppen mit russischer Unterstützung gegen verschiedene islamische Gruppierungen dazu missbraucht werden konnten, vor allem Russland die Vernichtung von Schulen, Krankenhäusern und Wohnungen vorzuwerfen, quollen die Zeitungsspalten und TV-Kanäle über von syrischen Gräueln

– jetzt herrscht seit vier Wochen nahezu Schweigen.

Der Grund ist leicht einzusehen. Die leidlich stabile Waffenruhe hält weitaus länger an, als man zu Beginn hatte hoffen dürfen, und sie war unter russischer Federführung mit der Beteiligung des Iran und der Türkei zustande gekommen. Damit hatte Russland in Syrien die USA nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch bloßgestellt, ein Umstand, den der transatlantische Journalismus natürlich gerne verschweigt.

Immerhin erwies sich der Waffenstillstand als so tragfähig und er dauert schon so lange an, dass es Vertretern der verschiedenen Oppositionsgruppen möglich erschien, der Einladung Russlands und der beiden anderen Garantiemächte in die kasachische Hauptstadt Astana zu folgen, um dort über die weitere Entwicklung zu beraten. Dabei ging es auch um eine mögliche Friedensordnung nach einer endgültigen Beendigung der Kriegshandlungen.

Dazu legte die russische Delegation unter der Leitung des Chefunterhändlers Alexander Lawrentjew der syrischen Opposition den Entwurf einer Verfassung vor. Dies solle keinerlei Druck bedeuten, betonte der Diplomat: „Wir haben das nur getan, um diesen Prozess zu beschleunigen und ihn voranzutreiben, ohne uns in Beratung und Annahme einer neuen Verfassung einzumischen.“ Ein unverbindlicher Vorschlag also als Verhandlungsgrundlage.

Wie schwierig die Materie in der Praxis ist, zeigt der Umstand, dass die Auffassungen über die neue syrische Ordnung auch innerhalb der Verhandlungspartner in Astana ganz verschieden sein können. So widerspricht beispielsweise die Türkei der russischen Vorstellung, dass Syrien ein säkularer Staat bleiben solle. Der ständige UN-Botschafter Syriens, Baschar al Dschafari, der in Astana die Regierung vertrat, sagte: „Wir haben darauf bestanden, dass Syrien ein bürgerlicher und säkularer Staat bleibt. Aber die Abordnung der Türkei und der bewaffneten syrischen Opposition haben diesen Vorschlag abgelehnt.“ Insofern haben sich die Fronten noch nicht sehr bewegt, aber die verschiedenen Auffassungen wurden nun am Verhandlungstisch ausgetragen, nicht sofort wieder auf dem Schlachtfeld, wenigstens vorerst.

In anderen Belangen herrschte in Astana größere Einigkeit. Von türkischer Seite verlautete: „Die Einhaltung der Waffenruhe in Syrien gehört zu den Schlüsselthemen der Verhandlungen. Wir erörtern die Möglichkeit eines dreiseitigen Mechanismus zwischen der Türkei, Russland und dem Iran zur Kontrolle der Einhaltung des Waffenstillstandes. Die Ver-treter der drei Länder werden sich voraussichtlich regelmäßig treffen, um die Einhaltung des Waffenstillstandes zu kontrollieren.“

Zwiespältig ist auch das endgültige Ergebnis von Astana. Die Opposition nahm davon Abstand, die Schlusserklärung nach den Verhandlungen zu unterzeichnen, doch hat man sich darauf geeinigt, gemeinsam gegen die Terroristen zu kämpfen, und als solche gelten einvernehmlich der Islamische Staat (IS) und die al-Nusra-Front. Der Delegationschef der Opposition, Mohammed Alloush, dankte dem Initiator Russland für die Bemühungen und sagte: „Wir hoffen und wollen, dass Russland weiterhin eine positive Rolle bei der Herstellung des Friedens sowie der Unterstützung eines realen, gerechten politischen Prozesses mit dem Ziel einer Regelung in Syrien spielen wird.“ Anerkennung für Moskau kam auch von überra­schender Seite. Frankreichs Au­ßenminister Jean-Marc Ayrault bekannte anlässlich des Antrittsbesuches seines neuen deutschen Kollegen Sigmar Gabriel: „Astana ist eine Etappe … Es gibt aber die Initiative Russlands, der Türkei und des Iran, die mit der Unterzeichnung einer Resolution über die Waffenruhe endete. Und sie haben die Verantwortung übernommen, die Bedingungen für die Feuerpause zu gewährleisten.“

Bei allem, was in Astana an Wünschen offengeblieben sein mag, hatte die Konferenz zusätzlich die weiterführende Funktion der Vorbereitung der in Aussicht genommenen Gespräche von Genf. Ursprünglich sollten sie Anfang Februar beginnen, nun aber sind sie auf das Monatsende verschoben worden. Diese Gespräche werden unter der Ägide der Vereinten Nationen stattfinden.

Zu der Verzögerung kam es hauptsächlich deshalb, weil die sogenannte Riad-Gruppe sich gegen die Gespräche wehrt. Dabei handelt es sich um syrische Opposition im Ausland, die in Saudi-Arabien sitzt und von der dortigen Regierung unterstützt wird. Bei einem Gespräch mit anderen syrischen Regierungsgegnern in Moskau warnte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Riad-Gruppe, die Gespräche zu boykottieren. Mit Blick auf die UN sagte er: „Wenn man ständig auf die launenhafte Haltung der sogenannten Gruppe von Riad Rücksicht nehmen wird, wird man auch die syrische Regelung überhaupt niemals anpacken können.“

Zur Konferenz von Astana waren auch die USA eingeladen gewesen, nahmen aber nicht daran teil. Hingegen hat das US-Militär zur selben Zeit damit begonnen, im Norden Syriens einen Stützpunkt zu errichten. Dieser liegt beim Dorf Til Beder bei al Hasaka im Kurdengebiet und soll die größte US-Basis in Syrien werden. Eine Erlaubnis der Regierung in Damaskus für diese Maßnahme liegt nicht vor. Florian Stumfall