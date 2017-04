Erst schießen, dann fragen

Angriff ohne Beweise: Donald Trump posiert mit Kadetten einer US-Militärakademie Bild: Mauritius

Mit seiner Syrien-Attacke ist der US-Präsident in eine Strategie zurückgefallen, die schon zu viel Unheil angerichtet hat.



Wer hat den verheerenden Giftgas-Angriff in Syrien zu verantworten? Kundige Beobachter dis-­ kutieren drei Möglichkeiten: Assads Regierungstruppen hätten die Gasbomben abgeworfen, oder die „Rebellen“ hätten sie selbst gezündet, um Assad ins Visier einer US-Reaktion zu rücken, oder aber die „Rebellen“ hatten vor Ort Giftgas gebunkert, das infolge eines konventionellen Angriffs der syrischen Luftwaffe − quasi aus Versehen − freigesetzt wurde.

Von US-Präsident Donald Trump angeführt, haben westliche Offizielle die zwei letztgenannten Möglichkeiten nicht einmal in Betracht gezogen. Ohne angemessene Untersuchung wurde die Version von Assads Giftgas-Attacke zur unumstößlichen Wahrheit erklärt. Trump befahl um-­ gehend einen „Vergeltungsschlag“ gegen jenen syrischen Fliegerhorst, von dem der Giftgas-Angriff seiner Darlegung zufolge ausgegangen sein soll.

Experten rätseln über Trumps Motiv. Hatte der neue Präsident nicht eine Abkehr vom Konfrontationskurs gegen Russland versprochen, das seine Hand über Assad hält? Schwor er nicht noch Tage zuvor abermals der Politik des „Regimewechsels“ um jeden Preis ab, die im Irak oder in Libyen solch verheerende Folgen − Chaos und nicht endender Bürgerkrieg − hervorgebracht hatte? Wie es aussieht, trieben den Mann im Weißen Haus vor allem innenpolitische Probleme zu der rabiaten Wende. Von der Korrektur der Gesundheitsreform („Obamacare“) bis zur Zuwanderungspolitik − vieles von dem, was Trump angeschoben hat, kommt nicht recht vom Fleck. Medien und gegnerische Politiker (auch aus der eigenen Partei) setzen ihm äußerst wirkungsvoll zu.

Mit dem Schlag in Syrien konnte er sich, auf denkbar billige Weise, als Macher in Szene setzen und gleichzeitig etliche eben noch feindliche Medien auf seine Seite ziehen, die ihn plötzlich hymnisch feiern. Aus rein persönlichen Machtinteressen hätte Trump somit in der gefährlichsten Zone der Weltpolitik gezündelt. Moskaus Reaktion fiel zwar verhältnismäßig zahm aus. Doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie heftig Enttäuschung und Verärgerung im Kreml tatsächlich eingeschlagen sind.

Wer, wie Deutschland, zwischen den beiden Supermächten liegt, dem muss das Sorgen bereiten. Umso bedrückender, mit welchem Feuereifer gerade deutsche Spitzenpolitiker das Revolverheld-Gebaren des US-Präsidenten (erst schießen, dann fragen) bejubeln, allen voran Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Die überstürzte Syrien-Attacke der USA ist ein Triumph für all jene, denen der Graben eines neuen Kalten Krieges gegen Russland nicht tief genug geschaufelt werden kann. Sie ist eine Niederlage für die besonnenen Kräfte, die um die Zerbrechlichkeit des Friedens auf einem Kontinent wie Europa wissen. Hans Heckel