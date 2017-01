Es geht um Macht

Offiziell nur gegen den IS gerichtet: Türkische Streitkräfte im Einsatz in Syrien Bild: Imago

Dass sich die Türkei im benachbarten Syrien militärisch erheblich engagiert, ist ebenso bekannt wie die Tatsache, dass sich Ankara dabei um keine völkerrechtliche Norm kümmert. Ebenso wenig sind die Kriegsziele der Türken ein Geheimnis: Es geht ihnen darum, die Kurden im Grenzgebiet zu beseitigen und auf syrischem Boden eine Zone einzurichten, die von der Türkei kontrolliert wird. Soweit ist alles klar und unbestreitbar. Doch jetzt hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für eine Überraschung gesorgt.



Der Machthaber äußerte vor kurzem anlässlich des interparlamentarischen Jerusalem-Sym­posiums in Istanbul unverhohlen, Ziel des türkischen Feldzuges sei es, den syrischen Präsidenten Baschar al Assad zu stürzen. Wörtlich sagte Erdogan: „Man sagt, dass in Syrien 600000 Menschen ums Leben gekommen sind. Ich glaube, es handelt sich um etwa eine Million Todesopfer. Wo ist die Uno? Was macht sie? Wir haben das lange geduldet, doch waren wir letzten Endes gezwungen, zusammen mit der Freien Syrischen Armee in Syrien einzudringen. Wozu? Wir beanspruchen keine syrischen Territorien, sie sollen ihren Herren gehören. Wir sind dort, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen sowie dem Regime des brutalen Gewalt­herrschers Assad, das einen Staatsterror im Land betreibt, ein Ende zu setzen.“

Diese Meldung kam zu einem für Ankara denkbar ungünstigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit, nämlich in dem Augenblick, als sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Alanya mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow traf. Der Türke beeilte sich, das unbedachte Wort seines Herrn, soweit es ging, zurückzunehmen und zu beteuern, das Hauptziel der Türkei sei die Bekämpfung der Terrororganisation IS, soweit angesichts der umfangreichen Hilfe, die der IS seitens der Türkei genießt, das überhaupt noch jemand glauben mag.

Die Syrer jedenfalls gehören nicht dazu. Das Außenministerium in Damaskus ließ verlauten: „Die Erklärungen Erdogans über die Ziele der türkischen Aggression in Syrien haben seinen Lügen ein Ende gesetzt und klar gemacht, dass dieser Angriff auf das syrische Staatsgebiet nichts weiter ist als eine Mischung von Ambitionen und Illusionen.“ Dimitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, äußerte sich ebenso misstrauisch, wenn auch zurückhaltender: die Erklärung Erdogans, so Peskow, sei für den Kreml eine Neuigkeit, die mit seinen früheren Äußerungen nicht übereinstimme.

Das scheint nun auch Erdogan selbst aufgefallen zu sein. Denn nur zwei Tage nach seinem Istanbuler Fanfarenstoß erklärte er die militärischen Ziele der Türkei in Syrien aufs Neue und wieder in dem Sinne; es gehe „ausschließlich“ um den Kampf gegen die Terroristen. „Daran sollte niemand zweifeln, zumal Ankara das schon mehrmals erklärt hat. Niemand darf das eigentliche Ziel dieser Operation verzerren“, so zitiert die türkische Agentur Anadolu die derzeit geltende Version des Staatspräsidenten.

Allerdings sieht Erdogan im Zusammenhang mit seinem vorgeblichen Kampf gegen den IS Anlass zur Klage: „Die westlichen Länder unterstützen die Türkei in ihrem Kampf gegen den Terror nicht und behindern sie sogar dabei. So haben einige westliche Firmen angekündigt, sie würden keine Waffen mehr an die Türkei liefern.“ Und dies, obwohl die Türkei Mitglied der Nato sei, und sich solche Maßnahmen deshalb verbäten. Da man aber mit derlei schon habe rechnen müssen, habe die Türkei Vorsorge getroffen. „Deshalb arbeitete Ankara während der vergangenen 14 Jahre konsequent daran, eine einheimische Rüstungsindustrie zu schaffen.“

So unglaubhaft Erdogans Istanbuler Rede ist, so offenkundig ist sein Beweggrund dafür, insbesondere, was seine Versicherung angeht, es gelüste ihn nicht nach syrischem Boden. Durch das Bombardement ihrer Luftwaffe auf kurdische Einheiten in Syrien haben sich die Türken in eine gefährliche Nähe zu den Russen und deren weitaus überlegener Luftwaffe begeben. Dies hat offenbar zu einem Wink aus Moskau geführt, der den Türken bedeutet, sie sollten von ihren territorialen Ambitionen lassen. Da Erdogan das verstanden zu haben scheint, ist die Gefahr einer russisch-türkischen Konfrontation in Syrien zunächst beigelegt. Doch die Lage wurde anderswo zugespitzt.

Am 15. November, kurz nach der US-Präsidenten-Wahl, hat der US-Kongress in einer Sondersitzung einstimmig und „unter besonderen Bedingungen“, was auf Eilbedürftigkeit schließen lässt, die Resolution 5732 verabschiedet, die den Titel „Caesar Syria Civilian Protection Act“ trägt. Sie beinhaltet weitere und schärfere Sanktionen gegen Syrien und den Beschluss, dort eine Flugverbotszone einzurichten. Das allerdings brächte die US-Luftstreitkräfte, die ein solches Verbot durchsetzen müssten, in unmittelbare Konfrontation mit der russischen Luftwaffe und, schlimmer noch, mit der russischen Flugabwehr. Gegen diese sind die US-Flugzeuge so gut wie schutzlos, und Russland wäre, sollte die Flugverbotszone tatsächlich eingerichtet werden, entschlossen, von seinen Mitteln Gebrauch zu machen, um sie zu brechen.

Die Eilbedürftigkeit des Beschlusses im US-Kongress dürfte von interessierter Seite herbeigeführt worden sein, um zu verhindern, dass der neue Präsident Donald Trump den Schachzug zurücknimmt. Jedenfalls nahmen nur sechs Abgeordnete an der Debatte teil, und alle befürworteten die Resolution. Sie könnte die USA zu einem militärischen Schlagabtausch mit Russland führen.

Das befürchtet auch die unabhängige US-Webseite „consortium news“, die einen zusätzlichen Vorwurf erhebt: „Und indem die Medien so tun, als wäre das alles nicht geschehen, zeigen sie, dass sie Teil der Agenda sind – also wie üblich.“

Florian Stumfall