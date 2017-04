Etablierte bleiben bedroht

Wahlen in Zeiten des Ausnahmezustands: Polizisten bewachten Wahllokale in ganz Frankreich Bild: Imago

Woher das Aufatmen? Die französischen Schwesterparteien von Union und SPD sind gnadenlos untergegangen.



Das große Aufatmen über den Ausgang des ersten Durchgangs der französischen Präsidentschaftswahlen konnte das eigentliche Signal vom vergangenen Sonntag nicht übertönen: Die Kandidaten der gallischen Schwesterparteien von Union und SPD sind bei dem Urnengang gnadenlos untergegangen.

Während es der skandalbeladene Vertreter der Konservativen, François Fillon, gerade noch auf knapp 20 Prozent brachte, wurde der Vorschlag der Sozialisten, Benoît Hamon, mit kläglichen sechs Prozent regelrecht verdampft. An der Seine hat sich wiederholt, was vergangenes Jahr bereits die österreichische Präsidentenwahl bestimmte, wo Christ- und Sozialdemokraten im entscheidenden zweiten Wahlgang gar nicht mehr vertreten waren, wo ein Ex-Grüner und ein Freiheitlicher gegeneinander antraten.

Auch konnten die eindeutigen Pro-Euro- und Pro-EU-Kandidaten in Frankreich kaum die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen, die Wähler des erstplatzierten Ex-Sozialisten und Parteineugründers Emmanuel Macron mitgerechnet. Viele werden sich im zweiten Gang am 7. Mai nur hinter Macron stellen, weil ihnen Marine Le Pen zu riskant erscheint.

Das ist eine sehr dünne Basis für Frankreich, neben Deutschland die zweite unverzichtbare Säule der EU und des Euro-Systems. Hinzu kommt, dass Macron mit seiner jungen Partei „En Marche“ bei den Parlamentswahlen im Juni kaum eine starke Hausmacht in der Nationalversammlung erringen dürfte. Damit bleibt Frankreich ein Hort der politischen Unsicherheit mit einem Präsidenten ohne festen Rückhalt im Parlament.

Die Hoffnung der deutschen Etablierten, die „populistische“ Konkurrenz zumindest zu Hause vom Hals zu bekommen, indem diese sich selbst zerfleischt, hat an diesem Wochenende ebenfalls einen Dämpfer erhalten. Unter der Regie des erfahrenen und altersweisen Alexander Gauland konnte die AfD ihren parteiinternen Dauerzwist zumindest vorerst unter Kontrolle bringen. Es fiel auf, dass die Demonstrationen und Blockadeversuche gegen den Kölner Parteitag weit hinter den Erwartungen blieben. Erhofft worden waren 50000 Demonstranten und Blockierer, doch es kamen nur „mehrere Tausend“. Dies lässt Rückschlüsse zu auf die Mobilisierungskraft großer Organisationen wie Kirchen und Gewerkschaften, die wochenlang für den Protest getrommelt hatten.

Die AfD hat weder einen dramatischen Rechtsruck vollzogen noch den rechten Parteiflügel ausgegrenzt. Mit Alice Weidel stellt die Partei stattdessen ein junges, unverbrauchtes Gesicht des liberalen Flügels neben Gauland an die Spitze zur Bundestagswahl. Damit sind die „Blauen“ noch lange nicht aus der Krise. Als Herausforderung für die Etablierten ist die AfD nach diesem Parteitag aber wieder ernster zu nehmen. Hans Heckel