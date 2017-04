EU will China auf die Finger schauen

Die überraschende Rücknahme der bereits erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung für eine chinesische Übernahme von Aixtron durch den Bundeswirtschaftsminister gilt mittlerweile als eine Wende in der deutschen Chinapolitik:

Die EU-Kommission hat auf Initiative Deutschlands, Frankreichs und Italiens einen Plan zum Schutz vor unerwünschten Firmenübernahmen entwickelt. Sorgen bereiten außereuropäische staatsnahe Firmen, aber auch Staatsfonds, die mit Unternehmenskäufen ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen.



Insbesondere chinesische Investoren befinden sich schon seit einiger Zeit auf einer groß angelegten Einkaufstour in Europa. Laut einer Studie des Berliner China-Instituts Merics und der Rhodium Gruppe haben chinesische Investoren im vergangenen Jahr allein in Deutschland elf Milliarden Euro investiert. Die bisher größte chinesische Firmenübernahme in Europa, der Kauf des Augsburger Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Hausgerätehersteller Midea, sorgte im vergangenen Jahr für erhebliches Aufsehen. Während der chinesische Käufer bislang keine Erfahrung in der Automatisierung hat, gilt Kuka weltweit als führender Anbieter von Robotern für die Industrieproduktion. Die letzte Hürde bei der Übernahme des deutschen Unternehmens war eine Zustimmung der US-Behörden. Erst als Kuka einwilligte, sein Flugzeugindustrie-Geschäft in den USA an ein dortiges Unternehmen abzugeben, gab die US-Regierung ihren Widerstand gegen den Kuka-Verkauf auf. Hintergrund der US-Forderung waren Bedenken, dass im Zuge der Firmenübernahme auch militärisch relevante Technologie in das Eigentum der Chinesen übergeht.

Am Veto Washingtons gescheitert ist der Verkauf des deutschen Spezialmaschinenbauers Aixtron. Laut Medienberichten soll ein US-Geheimdienst beim Kanzleramt interveniert haben, um das Geschäft mit den Chinesen zu verhindern. Abermals gab es in Wa­shington Bedenken, dass mit dem Firmenverkauf China an militärisch nutzbare Technologie gelangt.

Die überraschende Rücknahme der bereits erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Firmenübernahme durch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gilt mittlerweile als eine Wende in der deutschen Chinapolitik. Der Freistaat Bayern hat vor Kurzem im Bundesrat einen Vorstoß zum besseren Schutz deutscher Technologien unternommen. Ein Kernpunkt des bayerischen Antrags war die Forderung, dass der Bund die Möglichkeit erhalten soll, Direktinvestitionen von mehr als 25 Prozent verbieten zu können, wenn diese nicht vorrangig auf „marktwirtschaftlichen Überlegungen“ basieren. „Häufig stecken staatliche Subventionen dahinter, die zu überhöhten Preisen und damit zu erheblichen Marktverzerrungen führen“, so Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU).

Auch wenn im Zusammenhang mit strategischen Firmenkäufen regelmäßig der Name Chinas genannt wird, so ist das Problem doch umfassender. Der Wirtschaftswissenschaftler Stephan A. Jansen hat gegenüber der österreichischen Zeitung „Die Presse“ unlängst darauf hingewiesen, dass weltweit über 75 Staatsfonds existieren, die als Käuferfonds strukturiert sind. Auch diese Investoren können bei ihren Anlageentscheidungen strategische Interessen des jeweiligen Heimatlandes verfolgen. Aus Sicht des in Karlsruhe forschenden Wissenschaftlers fehlt in Europa allerdings bislang eine systematische Innovations- und Technologieaußenpolitik. „Der Staat muss sich fragen, was an industriellen Innovationen und Technologien behalten werden kann“, so Jansen.

Auf Initiative Deutschlands, Frankreichs und Italiens soll die EU-Kommission inzwischen einen Plan zum Schutz gegen unerwünschte Firmenübernahmen aus Ländern wie China erarbeitet haben. Aufgeführt wird in dem Papier der EU-Kommission eine ganze Liste von Bereichen, die stärker geschützt werden sollen. Neben wichtiger Infrastruktur wie Flug- und Seehäfen werden Bereiche der Hochtechnologie samt Zulieferer genannt. Vorgesehen ist anscheinend auch das Recht, dass die Mitgliedsländer selbst entscheiden, ob sie eine Übernahme genehmigen oder blockieren.

Tatsächlich stellen solche Entscheidungen einem Balanceakt dar. Neben dem Anspruch des Staates, ein Recht darauf zu haben, zum Wohle der Allgemeinheit einen Technologietransfer ins Ausland unterbinden zu dürfen, wird meist weniger beachtet, dass das Verbot eines Firmenverkaufs auch einen tiefen Eingriff in das Recht auf Eigentum darstellt.

Einen Anteil an dem sich nun abzeichnenden restriktiveren Kurs dürften auch die geänderten internationalen Rahmenbedingungen haben. China hat sich mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2001 verpflichtet, marktwirtschaftliche Regeln zu befolgen. Investoren aus Europa und den USA bemängeln allerdings bis heute, dass sie in China starken Beschränkungen unterworfen sind. Wollen ausländische Unternehmen im Reich der Mitte zum Zuge kommen, ist dies bislang in der Regel nur über Gemeinschafsunternehmen mit chinesischen Firmen möglich gewesen. Folge war oftmals ein Technologietransfer im Zuge der sogenannten Joint Ventures. Die Welthandelsorganisation hat China trotz solcher Praktiken Ende 2016 dennoch den offiziellen Status einer Marktwirtschaft zuerkannt. Norman Hanert