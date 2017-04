Eurokraten planen Europa-Armee

Vor 65 Jahren beschlossen die Regierungen der Montanunion-Mitgliedstaaten bereits eine Europaarmee: Unterzeichnung des EVG-Vertrages durch die Außenminister in Paris Bild: mauritius

Nach dem Scheitern des Projektes einer Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1954 am französischen Parlament und der Auflösung der Westeuropäischen Union im Jahre 2011 erfahren im Zeitalter des Donald Trump Pläne für eine Militärallianz der westlich geprägten europäischen Staaten neuen Aufwind.



Eine einzige missverständliche Bemerkung des US-Präsidenten Donald Trump hat die NATO in ihrem Selbstverständnis erschüttert und die europäischen Partner des Bündnisses in eine Sinnkrise gestürzt. Bisher hatten, nachdem der Kalte Krieg beendet war, Russland als Erbe der Sowjetunion und der allgegenwärtige Terror als Ersatz-Rechtfertigung für einen unerhörten militärischen Aufwand sehr gut hergehalten. Dieses Arrangement scheint nun in Frage zu stehen, zumindest, was die Rolle der USA angeht. Anfang März berichtete die „New York Times“, dass die Europäer, wenn sie sich nicht mehr auf den Schutz durch die USA verlassen könnten, ein eigenes Atomwaffen-Programm für die Europäischen Union erörterten. Sollte das zutreffen, und einiges spricht dafür, so wirft das grundlegende Fragen nach Art und Charakter der EU auf.

Entstanden aus einer Wirtschaftsgemeinschaft, hat sich die EU zu einem Staat entwickelt, der nicht so heißen darf, aber dennoch mehr Zuständigkeit und damit Macht beansprucht, als seinen Mitgliedsländern verblieben ist. Das Regelwerk ist im Lissaboner Vertrag festgeschrieben, einer Verfassung, die ebenfalls nicht so heißen darf. Unter manchem anderen steht dort, wie es sich mit der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) verhält.

Da heißt es, dass die Mitgliedstaaten diese Politik der EU „aktiv und vorbehaltlos“ unterstützen. Daraus ist zu entnehmen, dass Außen- und Sicherheitspolitik nicht von den Einzelstaaten, sondern von der Zentrale zu treiben ist und, zweitens, dass es für die Staaten keine Möglichkeit, gibt, abweichend von Brüssel Selbständigkeit zu üben. Sicher – die Praxis sieht vorerst noch anders aus, aber dies mit dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

Der Plan, aus der EU eine Militärmacht zu formen, reicht zurück in die Zeit vor Trump. Als sich im September des vergangenen Jahres die Verteidigungsminister der EU in Pressburg trafen, legten Deutschland, Frankreich und Italien den Plan für eine gemeinsame europäische Armee auf den Tisch. Sie solle als erstes gemeinsame Einrichtungen erhalten, die ausschließlich von EU-Autoritäten betrieben würden. Ähnliche Pläne waren früher an Großbritannien gescheitert, doch auch hier hat der Brexit neue Tatsachen geschaffen.

Natürlich stoßen Überlegungen dieser Art bei der NATO auf äußerstes Misstrauen, denn eine mögliche europäische Armee wäre geeignet, den Nordatlantikpakt überflüssig zu machen – je nachdem, wie ernst es die Trump-Administration mit ihrer Nato-Kritik meint. Diese wurde zwar in der Zwischenzeit relativiert, doch konnte das die Verstörung unter den Verbündeten nicht gänzlich tilgen.

Im Umfeld der Pressburger Konferenz legte sich auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für einen Plan zur Schaffung einer EU-Armee ins Zeug. Die EU, so erklärte er, könne es sich nicht länger leisten, von der Militärmacht anderer abhängig zu sein. Darin wird er von der Außenbeauftragten der EU, Federica Mogherini, unterstützt. Diese wiederum erhielt Beistand von der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian, die Mogherinii gegenüber ihre „Überzeugung bekunden, dass starke Initiativen zum Schutz der Bürger und der europäischen Verteidigungswerte notwendig sind“.

Das geht pfeilgerade in Richtung Wa­-shington. Allerdings schlugen alsbald die NATO-Länder Litauen, Lettland, Estland und Polen Alarm: Ein EU-Militärbündnis bedrohe „das NATO-Verteidigungssystem gegen Russland.“ Estlands Außenminister Edgars Rinkevics sagte: „Wir stehen der Gründung einer EU-Armee sehr skeptisch gegenüber. Ich sehe keinen Sinn hinter der EU-Armee.“

Allerdings waren die USA sehr schnell bei der Hand, das baltisch-polnische Aufbegehren zu dämpfen. Seit Wochen transportieren sie Unmengen an Militärtechnik, Waffen und Soldaten in die betreffenden Länder, als gäbe es die ganz große Mobilmachung. Was bei den Mittel- und Osteuropäern zur Beruhigung beitragen mag, führt in Russland zu gesteigerter Vorsicht und insgesamt zu einer erhöhten Spannung. Den Amerikanern scheint das gleichgültig zu sein – sie versuchen mit jedem Panzer, den sie an die russische Grenze stellen, die Notwendigkeit der NATO zu demonstrieren. Das scheint dem Pentagon auch zu gelingen, jedenfalls sehen die Balten und Polen die Idee einer europäischen Armee mittlerweile entspannter.

Umgekehrt übt sich Trump weiterhin darin, den Europäern das gemeinsame Bündnis zu vermiesen. Nicht nur, dass er darauf besteht, dass jedes Mitglied zwei Prozent seines Bruttonlandproduktes für die Rüstung ausgeben solle, nein, er rechnet auch noch ausstehende horrende Summen zusammen, welche die Partner den USA angeblich schuldig sind, Deutschland allen voran. Dabei sollte auch in diesem Zusammenhang ein Grundprinzip der Gastronomie wirksam sein, wonach der zahlt, der bestellt hat, mit anderen Worten: Wer Kriege anfängt, soll sie auch finanzieren.

Insgesamt aber muss man annehmen, dass die EU in ihrem dauerhaft kritischen Zustand andere Sorgen haben dürfte, als ein derartiges Vorhaben wie eine gemeinsame Armee durchzuziehen, die, wenn sie je zustande käme, neue Zentrifugal-Kräfte freisetzte. Dass die Sache natürliche Grenzen hat, zeigt der Umstand, dass man von einer Gemeinsamkeit erst dann wird sprechen können, wenn ein französischer Präsident einem deutschen General den Roten Knopf des französischen Atomarsenals weisen und ihm sagen wird, er könne sich bedienen, bei Bedarf. Das allerdings wird noch lange dauern, nukleare Teilhabe hin oder her. Florian Stumfall