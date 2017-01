»Europäer sollten sich warm anziehen«

Don F. Jordan Bild: Ullstein

Nicht nur seine Gegner blicken gespannt auf die ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der in New York geborene Don F. Jordan, der als Auslandskorrespondent unter anderem für CBS-News, Voice of America und „The Guardian“ sowie als Moderator für die Deutsche Welle TV tätig war, analysiert für die PAZ das Phänomen Trump und die Folgen seiner Wahl. Das Interview führte Bernd Kallina.



PAZ: Trump siegte entgegen allen Umfragen, Prognosen und Kommentierungen. Wieso lagen fast alle Beobachter daneben?

Jordan: Vor allem aus zwei Gründen: Trump hatte ja während des Wahlkampfs eine ausgesprochen schlechte Presse im Gegensatz zu Hillary Clinton. Und so herrschte bei Umfragen die Tendenz vor, dass Trump-Anhänger Hemmungen hatten, ihre wahre Meinung zu äußern. Dadurch entstand ein schiefes Meinungsbild über die tatsächliche Stärke der beiden Lager, weil viele Menschen mit ihrer wahren Meinung hinter dem Berg hielten.

PAZ: Von Trump heißt es, er sei narzisstisch, unberechenbar und irritiere mit seinem Führungsstil. Inwiefern ist das zutreffend?

Jordan: Alle Politiker, besonders aber erfolgreiche, sind in einem gewissen Maße narzisstisch, nicht nur in den USA. Jeder glaubt, dass er die Welt verbessern könne und er der Beste sei. Narzissmus erweist sich immer als eine Komponente einer erfolgreichen Karriere, und so ist es wohl auch bei Trump. Er ist fest davon überzeugt, dass er die Weisheit für sich gepachtet hat. Vielleicht in einem Ausmaß, das sonst bei anderen Politikern nicht so stark ausgeprägt ist, oder die es besser kaschieren können. Klar, Trump ist talentiert, er ist ein typischer Showman und er weiß, wie er seine Persönlichkeit unübersehbar in der Öffentlichkeit darstellt. Denken Sie nur an seine die traditionellen Medien übergehende Mitteilungspolitik via digitaler Kurzbotschaften. Ein Mann mit Schauspieltalent, ähnlich übrigens wie Ronald Reagan, der darüber hinaus aber auch ein guter und erfolgreicher Präsident der USA war. Ob Trump das auch sein wird, muss sich erst noch erweisen.

PAZ: Zur Zukunft der Nato: Trump bezeichnet sie als obsolet, doch sein Verteidigungsminister James Mattis behauptet das Gegenteil, indem er verlauten ließ, gäbe es die Nato nicht, so müsste sie erfunden werden. Was wird bei dieser Widersprüchlichkeit herauskommen?

Jordan: Folgendes: Trump wird Deutschland und die anderen europäischen Nato-Partner vermutlich sehr hart diplomatisch angehen, das heißt, er wird sie ohne Umschweife daran erinnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. 2006 wurde nämlich vereinbart, dass alle Nato-Mitgliedstaaten zwei Prozent ihres Brutto-Inlandproduktes für Verteidigung auszugeben hätten. Doch die Länder, außer den USA, die dieser Verpflichtung tatsächlich nachkamen, sind schnell aufgezählt: Lettland, England, Polen und Griechenland. Alle anderen haben dieses Ziel nicht eingehalten. Und wenn Trump nun sagt, dass die Nato obsolet sei, meint er eigentlich antiquiert, nicht aber im Sinne von nutzlos, sondern, dass sie den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Die neuen Herausforderungen sind unter anderem: Terrorismus, eine steigende Gefahr von Putin und das neue Konfliktphänomen Cyberwar. Kurzum: Es geht Trump nicht um die Abwicklung der Nato, sondern um ihre Neu-Ausrichtung angesichts aktueller Bedrohungslagen.

PAZ: Unterschiedlichere Persönlichkeiten als Angela Merkel und Donald Trump sind kaum vorstellbar. Wie werden sich die beiden arrangieren?

Jordan: Während Merkel zurück­haltend agiert, immer auf diplomatische Formen bedacht, bis hin zu nebulösen Äußerungen, zieht Trump polternd vom Leder und nimmt im Sprachgebrauch keine Rücksichten auf Konventionen. Dennoch werden sich Trump und Merkel verständigen, weil sie es müssen. Die Beziehung wird nicht so gut sein wie zwischen Merkel und Obama oder gar zu George Bush, aber sie werden sich arrangieren. Ich nehme an, dass Merkel schon in absehbarer Zeit nach Wa­shington fliegen wird, und zwar in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin des Landes, das die nächste G-20-Konferenz im Juli in Hamburg auszurichten hat. Merkel, und daran kommt Trump nicht vorbei, ist seine wichtigste Partnerin in Europa. Ohne die deutsche Kanzlerin geht in Europa nichts. Und wenn Trump das noch nicht wissen sollte, wird er es bald von seinen Beratern hören.

PAZ: Den beiden Weltmacht-Repräsentanten, Trump und Putin, wird eine gewisse Ähnlichkeit in ihrer Persönlichkeitsstruktur nachgesagt. Glauben Sie, dass es zu „Männergesprächen“ in der Sauna kommen könnte, mit Einigung in neuralgischen Punkten?

Jordan: (lacht) Köstlich, dieses Bild. Sie spielen dabei auf das Verhältnis zwischen Kohl und Jelzin an. Zwar ist bei Trump fast alles möglich, aber, die beiden in der russischen Sauna, dass kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, wenn eine solche Begegnung dazu führte, dass Putin sich aus der Krim zurückzöge und die Ukraine in Ruhe ließe, was beides nicht zu erwarten ist.

PAZ: Was wäre dann realistischer, was könnte Trump seinem Moskauer Kollegen Putin konkret anbieten?

Jordan: Zum Beispiel, dass Trump in Syrien die faktische Lage hinnimmt, die dort mit Putins Hilfe zugunsten des Assad-Regimes entstanden ist. Ebenso ist die praktische Duldung der widerrechtlichen russischen Besetzung der Krim denkbar. Hinzu könnte vielleicht das Versprechen kommen, ein eventuell von der Ukraine ernsthaft betriebenes Aufnahmebegehren in die Nato während seiner Amtszeit zu verzögern, solange Putin keine den Westen provozierende schweren Fehler macht. Auch könnte sich Trump dafür einsetzen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland gelockert oder aufgehoben werden. Aber, ob der US-Senat und das Repräsentantenhaus da mitmachen, ist eine ganz andere Frage.

PAZ: Und Putins Gegenleistung?

Jordan: Da nenne ich als erstes das Stichwort „islamistischer Terror“: Auch Russland hat mit fanatischen Islamisten innerhalb seiner eigenen Grenzen, siehe auch Tschetschenien, enorme Probleme. Sie könnten sich verbünden in einer Allianz gegen den Terrorismus, was für beide Seiten von Vorteil wäre. Und ich glaube auch, dass Trump das gemeinsam mit Putin anstreben wird. Die ersten Monate in diesem Jahr könnten auf der internationalen Ebene sehr spannend werden, wenn Sie an diesen Aspekt der amerikanisch-russischen Beziehungen denken!

PAZ: Im Welthandel lautete die bisherige US-Strategie: Globalisierung. Trump will hier radikal gegensteuern und spricht von Einschränkungen des Freihandels. Welche Art von Protektionismus schwebt ihm denn vor?

Jordan: Gemach, es wird nirgendwo so heiß gegessen wie gekocht. Die Parole „Amerika first“ ist gut und schön und eigentlich auch ganz normal, wenn Amerika versuchen wird, überall seine Interessen durchzusetzen. Aber Trump wird bald feststellen, dass das flächendeckend nicht so einfach geht, vor allem nicht im Welthandel. Schließlich hat Amerika vom Globalismus stark profitiert, und die Globalisierungsgewinner sind sehr mächtig. Außerdem: Die Arbeitsplätze in den USA sind nicht hauptsächlich wegen der Globalisierung verloren gegangen, sondern wegen des technischen Fortschritts. Dadurch ist die Arbeitslosigkeit in manchen Teilen der USA in der Industrie entstanden, nicht durch den Export von Arbeitsplätzen.

PAZ: Was haben die deutsche Automobilindustrie und ihr USA-Export zu erwarten?

Jordan: Es kann gut sein, dass auf diese Einfuhren Zölle erhoben werden. Ob Trump allerdings mit diesen protektionistischen Bestrebungen eine Mehrheit im Kongress bekommt, ist auch in diesem Fall, wie übrigens auch in allen anderen strittigen Punkten, sehr fraglich. Denn stellen Sie sich einmal vor, in den USA würden tatsächlich ausländische Autos um beispielsweise 25 Prozent teurer. Das würde noch lange nicht bedeuten, dass die Amerikaner nur mehr Chevrolets kaufen, sie würden vielmehr auf Gebrauchtautos oder sonstige Alternativen ausweichen. Und in dem Moment, wo der US-Verbraucher merkt, dass durch Abschottung alles teurer wird, hat Trump keine Chance auf eine zweite Amtszeit.

PAZ: Werden die sogenannten „populistische Strömungen“ in Europa von Trumps Sieg profitieren?

Jordan: Das ist zu vermuten. Sie werden einen gewissen Aufschwung erleben und sich in der Hoffnung wiegen, vielleicht doch an die Macht zu kommen, so wie es Trump in den USA schaffte. Es kann aber genau umgekehrt sein. In Holland, in Frankreich und in Deutschland stehen in diesem Jahr wichtige Wahlen an. Doch was passiert, wenn sich schon im Frühjahr 2017 herausstellen sollte, dass sich Trump nur als eine große Sprechblase entpuppte? Dann würden die vollmundigen Erwartungen der europäischen Populisten auf einen sie fördernden Trump-Effekt schnell verpufft sein.

PAZ: Wie sollten die Deutschen und die Europäer auf Trumps Präsidentschaft reagieren?

Jordan: Sie sollten sich warm anziehen und in Reaktion auf Trump möglichst schnell einigen. Wenn schon nicht in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, so doch wenigstens in der Sicherheits- und Außenpolitik. Gelänge ihnen das, könnte Trump nicht mit ihnen beliebig umspringen oder sie wie nachrangige Alliierte behandeln. Sie könnten ihm damit imponieren und vielleicht von manchem abbringen, was beiden Seiten schaden würde, beispielsweise Protektionismus.