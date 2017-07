Faules Getöse

Die Lage ist völlig verfahren. Daher können wir den hysterischen Ausfall von Martin Schulz gut verstehen. Also zumindest der Stimmung nach. Sie verübe einen „Anschlag auf die Demokratie“, hat er CDU-Chefin Merkel vor den Latz geknallt.

Warum? Weil sie die offene Feldschlacht verweigert. Weil sie dem Streit mit ihm systematisch aus dem Wege geht. Ob die Angeklagte ein Einsehen hat? Im Gegenteil: Kaum hatte Schulz seinen Jammer in die Welt geheult, tat sie es schon wieder.

SPD, Grüne und FDP hatten auf der Suche nach Profil die Nüstern kräftig aufgebläht und die Forderung „Ehe für alle“ geschnaubt. Auch gleichgeschlechtlichen Paaren müsse das volle Adoptionsrecht gewährt werden. Dies sei Grundbedingung für eine Koalition mit der Merkel-Partei. Vor allem Schulz stampfte mächtig auf in der Hoffnung, dass die Kanzlerin Widerstand leisten möge mit Rücksicht auf ihren christlich-konservativen Parteiflügel.

Merkel dachte gar nicht dran und führte ihren geübten Kniff aus: Sie übernahm die Forderung in den eigenen Bauchladen und machte sie damit für den Wahlkampf unschädlich. Im Bundestag solle zu dem Thema nun jeder − ausnahmsweise? − nach seinem Gewissen abstimmen dürfen, so Merkel. Clevere Lösung: Dann kommt durch, was die Kanzlerin, die SPD, die FDP und die Grünen wollen, doch die überstimmten Gegner in der Union können später trotzdem sagen, dass sie schließlich dagegen waren.

Mit diesem Zug hat Merkel abermals die Luft aus einem SPD-Vorstoß gelassen. Schulz’ Kampagnenwagen bleibt auf platten Reifen liegen.

Und jetzt? Der SPD-Spitzenkandidat könnte stattdessen natürlich ein paar ganz heiße Eisen anfassen, die der Regierung richtig wehtäten: Die ungesteuerte Zuwanderung, Merkels Bruch des Versprechens, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben, die schwindende innere Sicherheit und die Terror-Gefahr, die weltrekordhohen Steuern und Abgaben in Deutschland, die vergammelnde Infrastruktur, ein Sozialstaat, der bei immer weiter steigenden Kosten immer weniger bewirkt, die desolate Lage bei der Bundeswehr und der Polizei, die Bedrohung der Versammlungsfreiheit durch marodierende Linksextremisten, die völlig versemmelte „Energiewende“, die Enteignung der Sparer durch politisch gewollten Nullzinsen, die regelwidrige Rettung von Banken und Pleitestaaten in der Euro-Zone und was noch alles. Da liegt ein ganzes Fuder an Politikversagen im Flur, mit dem man die Regierung solange zum Nordpol und zurück jagen könnte, bis ihr „Image“ in Fransen herunterhängt.

Nur leider fiele der SPD jedes dieser Themen genauso schwer auf die Füße wie der Union. Selbst der „Opposition“ aus Grünen und Linkspartei erginge es nicht weniger verheerend, wenn die genannten, wirklich wichtigen Probleme zum Wahlkampfgegenstand gemacht würden. Deswegen tut das keiner. Lieber schwadroniert Schulz über „Gerechtigkeit“, während Merkel sich jetzt schon überlegt, wann und wie sie die Steuersenkungs-Versprechen ihrer Partei nach der Wahl zerknüllt und im Papierkorb versenkt.

Am Ende läuft es wieder auf eine völlig unpolitische Persönlichkeitswahl hinaus, bei der die Deutschen aus dem Bauch heraus darüber abstimmen, wen von den beiden Kandidaten sie sympathischer, glaubwürdiger oder kompetenter „finden“. Das Verb „finden“ sagt alles, denn mit Fakten hat es nichts zu tun, es stammt aus der Sprache der Kinder. Bei denen gewinnt immer die Beste, und das ist bekanntlich Mutti.

Der SPD richtet sich bereits auf die Niederlange ein. Warum sonst haben die Sozialdemokraten den abgehalfterten Generalsekretär Hubertus Heil zurück­geholt? Warum wohl: Der kennt sich seit seinem Totalschaden bei der Bundestagswahl 2009 eben aus mit 20-Prozent-Ergebnissen.

Aber was wird aus dem armen Schulz, wenn Heils zweites Wahldesaster sogar noch kläglicher ausfällt als sein erstes? Nun, Schulz muss zunächst natürlich die „volle Verantwortung“ übernehmen, damit sich all die anderen Versager ungesehen hinter den Vorhang verziehen können. Danach kommt er zur Ebert-Stiftung, erhält einen fabelhaft entlohnten EU-Job (wegen seiner „reichhaltigen Erfahrung auf dem Gebiet der Europapolitik“) oder wird mit einer Perlenkette von Aufsichtsratsposten abgefunden, um als gut geölter Lobbyist zwischen Brüssel und Berlin hin und her zu lungern. Keine Angst also, für den Mann wird gesorgt sein.

Alles gut und schön, nur haben wir die Grünen ja ganz vergessen! Bei einer reinen Persönlichkeitswahl zwischen Angela Merkel und Martin Schulz kommen die überhaupt nicht vor. Daher muss sich die Partei ranhalten, damit sie trotzdem an die Sonne kommt.

Irgendwas Fetziges musste her − und es kam: das Verbot aller Benzin- und Dieselautos ab 2030. Dann soll es nur noch Elektro-Autos zu kaufen geben. Das ist kaum mehr als zwölf Jahre hin, weshalb sich dem grünen Ministerpräsidenten des Auto-Landes Baden-Württemberg die Nackenhaare sträuben. In einem angeblich heimlich gedrehten Wutausbruch zieht der genervte Landesvater über den Beschluss vom Leder.

Zum Glück für seine Partei hat keine politische Formation so viele Anhänger unter Deutschlands Journalisten wie die Grünen. So schrieben die allermeisten Kollegen Kretschmanns Eruption denn auch pflichtbewusst herunter: Der Schwabe habe über den Verbotsbeschluss „gelästert“, hieß es fast unisono.

Gelästert? Lästern heißt, sich lustig zu machen. Es hat etwas mit höhnischer Ironie zu tun, mit Witze machen. Davon kann bei Kretschmann keine Rede sein. Er hat sich nicht über den Beschluss amüsiert, er hat ihn fuchsteufelswild nach Strich und Faden auseinandergenommen. Völlig übergangen haben die Staats- und Konzernmedien den eigentlichen Höhepunkt des aufgezeichneten Gesprächs. Kretschmann redet die ganze Zeit auf den Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel ein. Der ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen und setzt Kretschmanns Philippika am Schluss die entlarvende Krone auf mit der Bemerkung: „Winfried, die unterschiedlichen Rollen sind mir völlig klar: Wir als Fraktion im Bundestag bedienen unser eigenes Klientel und versuchen, das zu vergrößern ...“ Damit endet der Mitschnitt.

Man traut seinen Ohren nicht. Die Grünen wandeln seit bald 40 Jahren durchs Land in der funkelnden Robe ihrer „Authentizität“, als Stoßtrupp der Wahrhaftigen, der sich den schäbigen Machtspielchen der „Etablierten“ verweigert und ganz auf Inhalte setzt. Der Auftritt konnte nie pompös genug sein: Mit großer Geste setzten sich die Grünen in Szene, wie sie die tiefe Sorge um den Frieden, die Umwelt, die Menschheit, ja, den gesamten Planeten schier krank mache.

Nun aber sehen wir, wie der Herr Gastel dieses Getöse quasi im Vorbeigehen fallen lässt wie ein faules Ei. Danach umweht uns der Gestank eines abgekarteten Rollenspiels zur puren Klientelbedienung, in dem jeder Gedanke an Idealismus ersticken muss: Die grüne Bundestagsfraktion beschenkt die Ökotanten in den schicken Altbauvierteln, während sich der Ministerpräsident des Auto-Ländles tapfer vor Daimler und Porsche stellt. Igitt.

Kretschmann hat sich anschließend über den „heimlichen“ Mitschnitt und dessen Veröffentlichung heftig empört, Verletzung der Privatsphäre oder so. Allerdings wird man den Verdacht nicht los, dass das Ganze inszeniert war. Zweimal kann man sehen, wie der Württemberger kurz in die Kamera blickt, die angeblich gar nicht bemerkt hat. Vielleicht macht Kretschmann ja auch nur den grünen Seehofer: Um auf dem Posten zu bleiben, benötigt er mehr und andere Wähler, als die Bundespartei erreichen kann. Also muss er sich öffentlichkeitswirksam absetzen. Schlaue Strategie, aber besonders sauber fühlt sich das eben nicht an.