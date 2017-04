Wer nicht wusste, worum es ging, konnte nur entzückt sein: Viele junge Menschen fuhren fahnenschwenkend in ihren Autos durch die Stadt und jubelten so begeistert, dass es einen mitreißen wollte. Nun ja, es war die Erdogan-Jugend, die da wie durch Berlin und andere deutsche Städte auch durch Hamburg donnerte im Jubel über den Sieg ihres geliebten Führers bei der Volksabstimmung daheim.

Immerhin, dachten wir Beobachter: Diese jungen Leute haben wenigstens ein Ziel, ist ja nicht selbstverständlich in dem Alter. Doch nach und nach wurden wir ernüchtert. Wie sich herausstellte, fuhren die nämlich im Kreis herum, statt den einzig für sie richtigen Kurs einzuschlagen: Richtung Norden, da wo in Hamburg der Flughafen liegt und jeden Tag Maschinen gen Türkei abheben.

Kanzlerin Merkel tat sich nach dem Abstimmungsergebnis mit einer gewohnt aussagekräftigen Bewertung hervor. Zusammen mit Außenminister Gabriel erklärte sie, die Bundesregierung erwarte nun, dass Erdogans Regime „einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht“.

Davon wird sich der Sultan ganz sicher tief beeindruckt zeigen! Spaß beiseite, er wird bloß hämisch grinsen: Was sollte die Kanzlerin aber auch sonst sagen? Sie hat es ja nicht gerade leicht, die Merkel. Schließlich ist sie über ihren „Flüchtlingsdeal“ eine prekäre Verbindung mit dem vorderasiatischen Immer-mehr-Machthaber eingegangen, weil sie sich strikt weigert, die deutschen Grenzen ordentlich schützen zu lassen.

Daher meint sie kaum mehr anstellen zu können, als solche Appelle abzusondern. Was sie praktisch zu unternehmen gedenkt, ja ob sie überhaupt etwas gegen den wild gewordenen Türken tun will, lässt sie offen. Wie üblich. Wobei der CDU-Chefin klar ist, dass sie damit keine gute Figur abgibt. Deshalb hat sie sich auf eine alte Weisheit besonnen, um wieder in die Offensive zu gelangen: Frechheit siegt!

SPD-regierten Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Berlin wirft Merkel vor, bei den Überwachungsmaßnahmen gegen islamische „Gefährder“ hinterherzuhinken. Inhaltlich hat sie damit sicher recht, aber der Clou liegt woanders: Da lädt die Regierungschefin Hunderttausende von Menschen, meist junge Männer, aus der gefährlichsten Gegend der Welt unkontrolliert nach Deutschland ein und beschwert sich später bei anderen über die Folgen für die innere Sicherheit. Das hat was!

Scheinbar zu ihrer Entschuldigung weist die CDU-Chefin darauf hin, dass Deutschland − falsch, nicht Merkels Wortwahl − dass „unser Land“ schon im Visier des „islamistischen Terrors war, bevor die vielen Flüchtlinge zu uns gekommen sind“.

Sie will damit sagen: Nicht meine Schuld, was in Berlin, Würzburg und so passiert ist, das wollten die sowieso tun. In Wahrheit aber teilt uns Merkel mit: Ich wusste längst, was da auf die Deutschen zurollen könnte, als ich das Tor zum unkontrollierten Grenzübertritt aufstieß. War mir aber egal.

Ohnehin sollen die leidige Sache mit dem Grenzschutz besser andere europäische Länder übernehmen. Dann kann man sich in Berlin ganz darauf konzentrieren, indigniert die Nase zu rümpfen über robuste ungarische Grenzsoldaten, bulgarische Unterbringungsbedingungen oder die Ka­tastrophen im Mittelmeer.

In den Gestaden zwischen Italien und Libyen nimmt der Zustrom gerade wieder richtig Fahrt auf. So sehr, dass es selbst den Beamten der EU-Grenzschutzagentur Frontex zu viel wird, wie tief sie bereits zum Rädchen im Getriebe der Schlepperkonzerne herabgesunken sind.

Es war ja schon lange üblich, dass die Schlepper ihre Kunden in untauglichen Kähnen aufs Meer schicken, damit diese umgehend SOS funken und sich dann von Frontex-Schiffen retten und in die EU bringen lassen. Mittlerweile hat sich eine Flotte „privater“ Rettungsboote ins System eingeklinkt. Sie retten dermaßen emsig, dass sie dabei selbst in Seenot geraten und sich ebenfalls von Frontex aus der Patsche helfen lassen.

Entscheidend für den Erfolg der Schleppergeschäfte ist es, dass die Menschen allesamt nach Italien und nicht etwa zurück nach Libyen gebracht werden. Taucht im Internet die erste Nachricht von Passagieren auf, die aus Seenot gerettet und an die afrikanische Küste zurückgeführt wurden, dürfte dies zu dramatischen Rückgängen bei den Buchungen in den Schlepperbüros vom Senegal über Nigeria und Eritrea bis nach Pakistan führen. Eine Ka­tastrophe für die gesamte Milliarden-Branche!

Daher werden die Schlepper und ihre Freunde regelrecht hysterisch, wenn von Aufnahmezentren in Nordafrika die Rede ist. Das wäre das Ende für sie! Solche Lager seien weder logistisch noch rechtlich vorstellbar, heißt es deshalb.

Dass gelegentlich etliche arglose Menschen, die bloß ihr Leben verbessern wollten, elendig ertrinken, gehört zum Marketing: Es beschwert das Gewissen der Europäer, insbesondere der Deutschen, die unter dieser Last jede Sauerei verdrängen. Dabei sind „Hilfs­organisationen“, die jedwede Kritik an dieser menschenfressenden Goldgrube erfolgreich moralisch ersticken, den Schleppern besonders hilfreich.

Werden wir jetzt zynisch? Sieht leider ganz so aus, doch genau darin liegt ja der Trick! Dieses gesamte Geflecht ist an sich dermaßen menschenverachtend, dass man es kaum realistisch beschreiben kann, ohne selbst wie ein eiskalter Zyniker zu klingen.

So sitzen Sie schwuppdiwupp in der Falle. Denn über eines sollten Sie sich im Klaren sein: Die Macher des Ganzen beherrschen das hohe C der falschen Moral in vollendeter Überlegenheit. Damit jodeln die jeden an die Wand, der zu erkennen gibt, dass er erkannt hat, was diese finsteren Figuren wirklich anstellen.

Manche hatten gehofft, dass die „Herausforderung“ an den EU-Außengrenzen wenigstens dazu führt, die EU-Staaten ein wenig näher zusammenzurücken. Stattdessen schielen die Regierungen bloß darauf, sich möglichst aus der Affäre zu ziehen.

Doch die Politik weiß selbst daraus noch etwas Positives für sich zu ziehen. Längst haben die Politiker der EU eine Wunderwaffe entdeckt, die alle Kritik am Versagen der EU glatt in ihr Gegenteil verkehrt.

Sobald nämlich jemand dieses Versagen anprangert, werfen sie zurück: Dann benötigen wir eben noch „mehr Europa“! So ist die EU bei der Zuwanderungsfrage gnadenlos gescheitert. Doch was schließt Außenminister Gabriels Staatsminister Michael Roth daraus? Wir benötigten „mehr“ EU-Zuwanderungspolitik (siehe Meldung oben). Roth folgt einer typischen Bürokraten-Logik: Wenn die zentralistische Bürokratie ein Problem nicht in den Griff bekommt, muss sie eben nur noch mehr Macht erhalten, dann wird das schon.

In den sozialistischen Ländern des Ostblocks haben sie diese Masche bis zum bitteren Ende durchgezogen, an dem sich gar nichts mehr bewegte. Dann war Schicht. Daran ist im Falle der EU natürlich nicht zu denken, wissen die Vertreter der Fraktion „Mehr Europa!“. Und schreiten unbeirrt voran.

Vielleicht haben die Leute ja recht? Woran sollte man denn überhaupt erkennen, dass es dem Ende zugeht? Nun, dafür gibt es ein Signal, das recht früh anfängt zu leuchten: Wenn mit immer höherem Einsatz immer weniger bewirkt wird, rückt der Moment näher, an dem die Geschichte den Sack zumacht.

Es ist wie auf der Fahrt Richtung Wasserfall. Je dichter wir auf die Kante zutreiben, desto heftiger müssen wir uns in die Riemen legen, um auch nur auf der Stelle zu verharren. Griechenland hat von seinen europäischen Partnern bereits mehr als 300 Milliarden Euro erhalten, ohne sich einen Millimeter vom Absturz zu entfernen. Wie lautet der Ausweg? Mehr Geld für Griechenland!

Hören Sie das Rauschen?