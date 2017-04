Gefährliche Schieflage

Marode Zahlen hinter prächtiger Fassade: Hauptgebäude der Potsdamer Stadtverwaltung Bild: Expdm

Nicht nur die Bevölkerungszahl Potsdams ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Auch die Schulden der brandenburgischen Landeshauptstadt steigen immer weiter an.



Der anhaltende Zuzug nach Potsdam macht hohe Investitionen für Schulen, Kindertagesstätten und den öffentlichen Nahverkehr nötig. Das drückt auf den Haushalt. Wie dramatisch die finanzielle Lage der Landeshauptstadt schon jetzt ist, förderte eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Dennis Hohloch (AfD) im Potsdamer Stadtparlament zutage.

Demnach steuert die Gesamtverschuldung der Stadt mittlerweile auf die Marke von einer Milliarde Euro zu. Insgesamt bezifferten sich die Schulden Potsdams, des Kommunalen Immobilienservice (Kis) und der städtischen Unternehmen zum Jahresende 2016 auf rund 968 Millionen Euro. Allein die kommunale Immobilienholding Pro Potsdam hat mittlerweile 507 Millionen Euro Miese angehäuft.

Zwar stehen den Schulden auch erhebliche Werte, etwa rund 17000 kommunale Wohnungen, und laufende Einnahmen gegenüber. Trotzdem sehen Kritiker in den Schulden eine Gefahr für die Zukunft der alten Residenzstadt: „Da hat sich ein hochproblematischer Schuldenberg aufgebaut. Momentan ist das allgemeine Zinsniveau noch niedrig. Sollten die Zinsen allerdings wieder auf breiter Front steigen, dann kann dies für den Haushalt der Stadt Potsdam dramatische Folgen haben“, warnt die CDU-Landtagsabgeordnete und Potsdamer Direktkandidatin der Union für den nächsten Bundestag, Saskia Ludwig, gegenüber der PAZ.

Überdies droht die Gefahr, dass eine offensichtliche Schuldenaufnahme aus dem Kernhaushalt der Stadt verschwindet und hin zu den Kommunalbetrieben ausgelagert wird. Dadurch würde die wahre Lage bei den Stadtfinanzen verschleiert. Damit einhergehend tut sich auch ein politisches Problem auf.

So wurde der Betrieb des Kulturzentrums „Freiland e.V.“ in der Vergangenheit direkt aus dem Stadthaushalt gefördert. Im aktuellen Haushalt ist für das Jahr 2017 dagegen vorgesehen, Mittel für das linksalternative Kulturprojekt nicht mehr direkt aus dem Kernhaushalt der Stadt zu zahlen. Stattdessen sollen die Gelder von den städtischen Wasserbetrieben (EWP) kommen.

Hohloch sieht darin die Gefahr, dass die demokratische Kontrollmöglichkeit ein Stück weit schwindet. Wie zur Bestätigung solcher Befürchtungen ist Abgeordneten des Stadtparlaments bereits einmal eine Auskunft zu Zahlungsflüssen bei der stadteigenen Gesellschaft Pro Potsdam verweigert worden. „Die Auskunft wurde uns verwehrt, weil uns gegenüber nur der Oberbürgermeister und die Verwaltung auskunftspflichtig seien, nicht aber die städtischen Gesellschaften“, so Hohloch gegenüber der PAZ.

CDU-Politikerin Ludwig sieht mit Blick auf die stadteigenen Unternehmen noch ein weiteres Risiko. „Von mir wird schon länger kritisiert, dass sich einige Potsdamer Kommunalbetriebe nicht nur auf ihre eigentlichen Aufgaben zur Daseinsvorsorge beschränken. In Potsdam greifen städtische Unternehmen in viele Marktbereiche ein, machen privaten Unternehmen Konkurrenz und verzerren damit den Wettbewerb“, so die frühere Landeschefin ihrer Partei zur PAZ. Ludwig nennt als Beispiele die Verkehrsbetriebe, die Kfz-Reparaturen für Dritte anböten, oder aber die Stadtwerke Potsdam, die mit ihrem Containerdienst in den Wettbewerb mit privaten Unternehmen träten.

Für bedenklich hält sie auch den Expansionskurs des städtischen Klinikums „Ernst von Bergmann“. Die Potsdamer Klinik betreibt seit einiger Zeit über die Stadtgrenzen hinaus Ärztehäuser und setzt damit niedergelassenen Ärzten zu. Im Rathaus könnte in den kommenden Jahren die Versuchung, über stadteigene Betriebe selbst Unternehmer zu spielen, noch weiter wachsen.

Im aktuellen Haushalt der Stadt steht zwar eine schwarze Null, Äußerungen von Burkhard Exner (SPD), der seit 2006 in der Stadtverwaltung für die Finanzen zuständig ist, deuten aber auf einen massiven Anstieg der Schulden in den kommenden Jahren hin.

Im Interview mit der „Zeit“ warnte der Stadtkämmerer selbst: „Durch die Aufnahme von Investitionskrediten wird sich der Schuldenstand der Stadt in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. Da kommen wir schon in den kritischen Bereich, und das bereitet mir durchaus Sorgen, gerade mit Blick auf künftige Generationen.“

Allein für den kommunalen Eigenbetrieb Kis, der unter anderem Schulen für die wachsende Stadt baut, wird ein Anstieg der Schulden von jetzt rund 230 Millionen Euro auf weit über 350 Millionen bis Ende 2019 prognostiziert. Sollte parallel zu den Schulden in einigen Jahren auch noch das Zinsniveau wieder ansteigen, würden schmerzhafte Einschnitte bei den Ausgaben Potsdams unumgänglich werden. Norman Hanert