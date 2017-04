Geht Pjotr Poroschenko ins Exil?

Von ihm stammt das Gerücht: Der ehemalige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments Wladimir Olejnik Bild: pa

In Kiew macht ein Gerücht die Runde, das den Reiz unbewiesener Behauptungen eindrücklich bestätigt. Ungewöhnlich allerdings ist, dass der Urheber bekannt ist. Ein früherer Abgeordneter des ukrainischen Parlaments, der Werchowna Rada, Wladimir Olejnik, hat per Twitter seinen Präsidenten, Pjotr Poroschenko, beschuldigt, er habe alle Vorbereitungen getroffen, um sich nach Spanien abzusetzen.



Olejnik nennt Einzelheiten. Danach hat der Präsident Geld und Kunstgegenstände in zwei Flugzeugen als diplomatische Fracht nach Marbella an der Costa del Sol geschickt. Diese Informationen will der frühere Abgeordnete von Zollbeamten und Agenten des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU erhalten haben. Das klingt schlüssig, denn der stellvertretende General­staatsanwalt der Ukraine und Staatsjustizrat Renat Kusmin, ein hochdekorierter Jurist, hat den Chef des SBU, Wasilij Grizak, aufgefordert, gegen Poroschenko und die führenden Manager seines Unternehmens Roshen wegen Landesverrats ein Strafverfahren einzuleiten. Der Grund: Während Poroschenko in der Öffentlichkeit von einem „Krieg gegen Russland“ rede, treibe er als Unternehmer Geschäfte mit dem verfemten Nachbarn.

Poroschenko hatte vor seiner Wahl zum Präsidenten versprochen, sich von seinen Firmen und Beteiligungen zu trennen, es solle Schluss sein mit der Oligarchen-Wirtschaft. Allerdings scheint ihm das nicht ganz gelungen zu sein, wiewohl er im Falle Roshen, seinem Schokoladen-Imperium, sogar Rothschild als Vermittler für einen Kauf eingeschaltet hat. So kommt es, dass Poroschenko, der während seiner bisherigen Präsidentschaft auf der Liste der reichsten Männer der Ukraine steil nach oben geklettert ist, heute nach eigenen Angaben über 104 Unternehmen und einige Fonds verfügt. Dazu kommen eine Kunstsammlung, eine Flotte von Luxusautos und zehntausende von Hektar landwirtschaftlicher Fläche und diverse andere Immobilien. Diese werden angeführt von seinem Eigenheim in Kosin bei Kiew, das aus einem mehrere Hektar großen Park und den darauf befindlichen Gebäuden besteht: ein repräsentatives schloss­ähnliches Haupthaus, Nebengebäude, Kavaliershäuser, Eremitagen und Unterkünfte für das Personal.

Kein Wunder, dass man dabei den Überblick verlieren kann, und das führt wieder nach Spanien. Denn auch dort, am Zielpunkt der angeblichen fliegenden Geldtransporte, verfügt Poroschenko über eine Villa, die so dimensioniert ist, dass er sich im Falle des Falles gegenüber der Bleibe in Kosin nicht allzu sehr beengt fühlen müsste. Bei Abwesenheit des Hausherrn sieht dessen enger Freund, der ukrainische Botschafter in Spanien, dann und wann nach dem rechten. Nur leider hat er bei seiner jüngsten Steuererklärung dieses spanische Haus völlig vergessen und musste durch neugierige Journalisten des ukrainischen Fernsehsenders Pertschyi Nazionalnyi daran erinnert werden. Der Wert des Sommerhäuschens liegt bei vier Millionen Euro.

Für Poroschenko könnte das spanische Heim insofern gemütlicher werden denn das ukrainische, als es bereits im vergangenen August eine Umfrage gab, der zufolge die Hälfte der Ukrainer vorgezogene Neuwahlen des Präsidenten und zum Parlament wünscht. Das hat das „Institut für Analyse und Prognose“ festgestellt. Natürlich wurde auch die Frage nach den Präferenzen der Wähler gestellt, und dabei kam Poroschenko mit seiner Partei auf nur noch 11,1 Prozent. Grund genug, ein wenig auf den Sparstrumpf zu achten.

Doch schlechte Umfragewerte allein sind sicher nicht geeignet, den ukrainischen Präsidenten zur Resignation zu zwingen. Anders könnte es sich indes mit der Entwicklung in den USA verhalten. Die scheint allerdings derzeit ambivalent zu sein. Einerseits hat der US-Kongress Anfang März vorgeschlagen, die Militärhilfe für die Ukraine zu kürzen, und zwar von 350 Millionen auf 150 Millionen Dollar. Wenn der Gesetzentwurf des Kongresses vom US-Repräsentantenhaus und vom Präsidenten gebilligt würde, wäre das wahrlich ein spürbarer Einschnitt, insbesondere vor dem Hintergrund steter Erfolglosigkeit der ukrainischen Armee im Donbass.

Andererseits beabsichtigt derselbe Kongress, Kiew im Gegensatz zu früher Mittel für den Kauf von tödlichen Waffen bereitzustellen. Sergej Schelesnjak, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses bei der russischen Staatsduma, hält diese Absicht des US-Kongresses für eine sehr gefährliche Provokation, die den Militärkonflikt im Donbass erneut zuspitzen könnte. Er warnt: „Die US-Politiker müssen sich bewusst sein, dass sie somit Poroschenkos Krieg gegen das eigene Volk und den Massenmord an Zivilisten sponsern würden.“

Der Sinneswandel der USA im Hinblick auf tödliche Waffen für die Ukraine weist auf ein bemerkenswertes Internum der US-Politik hin. Bislang war der Senator John McCain als größter Kriegstreiber auch derjenige, der vehement und laut nach tödlichen Waffen für Kiew gerufen hatte. Am 2. Februar hatte er Präsident Donald Trump, seinem Intimfeind, das Anliegen abermals mitgeteilt, „tödliche Defensivwaffen der Ukraine zur Verfügung zu stellen, damit sie ihr Territorium schützen kann“. Jetzt hat der Kongress die Initiative McCains übernommen, und Trump sieht sich unvermittelt einer Kraftprobe gegenüber, die ihn mehr kosten kann, als ihm die Ukraine wert ist. Florian Stumfall