Harte Signale

Weist den Weg ins Wahljahr: Die wiedergewählte Annegret Kramp-Karrenbauer (re.) mit ihrer Kontrahentin Anke Rehlinger Bild: pa

2017 wird eines der spannendsten Wahljahre in der jüngeren Geschichte Deutschlands − das ist seit Sonntag sicher.

Alles wieder offen, lautet das Signal von der Saar: Vor allem bei der SPD des Martin Schulz hat das Ergebnis der Landtagswahl heftige Verunsicherung ausgelöst. Die CDU von Angela Merkel, zuletzt arg in Bedrängnis geraten, darf dagegen ein wenig durchatmen − wenn auch längst nicht so tief, wie es der berufsoptimistische Jubel von Generalsekretär Peter Tauber am Wahlabend glauben machen wollte.

Den über Wochen zum Überflieger stilisierten Schulz hat der Urnengang mit zwei heiklen Aufgaben konfrontiert. Er muss endlich konkret benennen, wofür und wogegen er wirklich steht. Und er wird eine realistische Aussicht anbieten müssen, mit welcher Koalition er eigentlich ins Kanzleramt vordringen will.

Nach derzeitigem Stand bieten sich nur zwei Möglichkeiten: Entweder die SPD überholt die Union und Schulz wird nächster Kanzler einer weiteren Großen Koalition. Oder die Sozialdemokraten verbünden sich mit den Grünen und der Linkspartei.

Ersteres erscheint unwahrscheinlich, nur zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik, 1972 und 1998, haben die Sozialdemokraten die CDU/CSU hinter sich gelassen. Die zweite Variante ist bei vielen Wählern äußerst unpopulär. Allein die Aussicht auf eine Beteiligung der Linkspartei an einer Regierung im Schlepptau der SPD hat die Sozialdemokraten im Saarland laut Demoskopen massiv Stimmen gekostet.

Bei den Inhalten blieb Schulz bislang absichtlich schwammig. Er weiß: Je konkreter er sich äußert, desto angreifbarer wird er. Doch Medien und politische Gegner machen dem Kandidaten das Entwischen ins Allerlei zunehmend schwer.

Allerdings steht die CDU kaum besser da. Ihre inhaltliche Schwäche konnte sie früher mit der Person Angela Merkels überdecken. Im Unterschied zu Annegret Kramp-Karrenbauer hat Merkel jedoch viel persönliches Vertrauen eingebüßt durch ihr epochales Versagen in der Asylkrise. Auch die CDU muss also Inhalte liefern. Dabei erhoffen sich zahlreiche Anhänger eine Korrektur des Linkstrends, die unter Merkel schwer werden dürfte. Bleibt diese Korrektur aber aus, könnten bald wieder mehr Konservative zur AfD abwandern.

Die neue Partei hat an der Saar indes nur ihren Kernwählerbestand mobilisiert. Der ist für eine so junge Truppe zwar beachtlich groß und stabil. Doch enthüllt das Ergebnis auch, dass ewige Streitereien und missverständliche Schlenker nach Rechtsaußen der AfD den Zugang zum breiten Bürgertum verbauen. Es wird sich zeigen, ob die Blauen die Kraft und die Vernunft aufbringen, beides in den Griff zu bekommen.

Zwar ist der September noch ewig hin. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Deutschland in eines der spannendsten Wahljahre seiner jüngeren Geschichte eingetreten ist. Hans Heckel