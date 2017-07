Hauptsache zeitgemäß

Es regnete Konfetti! Fröhlich blitzende Schnipsel segelten durch den Bundestag. Man feierte das „Lebenswerk“ des Grünen Volker Beck, schmückte sich mit den Farben des Regenbogens, bei der SPD schnitt Martin Schulz eine gleichfarbige Torte an, und der Beauftragte der Lesben und Schwulen, der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, hielt eine „geile Rede“. So schön bunt ist es im Reichstag selten.

Vor dem Hohen Haus, da war Karneval in den Kostümen des Christopher-Street-Days. Mitten im Sommer. Das muss man nicht so genau nehmen. Denn drinnen im Bundestag hatte man es gerade auch nicht so genau genommen – mit der Verfassung. Die ist, wie wir demütig zur Kenntnis zu nehmen hatten, „nicht mehr zeitgemäß“. Darum haben fürsorgliche Kräfte des Fortschritts die verstaubte Verfassung auf Vor­dermann gebracht. Und damit Deutschland ein bisschen weiter abgeschafft. Mal so eben im Schweinsgalopp. Die Auswirkungen werden wohl nicht sofort sichtbar, aber wie man in langfristigen Dimensionen denken sollte, das ist leicht an dem anhaltenden Gewürge um die Abschaffung der Ehe zu erkennen. Jetzt werden wir beglückt mit der „Ehe für alle“ – und damit ist Schluss mit der Ehe. Jedenfalls mit der nicht mehr zeitgemäßen.

Sie galt ja schon lange als Auslaufmodell. Vor 20 Jahren, da konnten die Kräfte des Fortschritts sie gar nicht madig genug machen. Spießig statt spaßig sei sie, eine Ansammlung von Langweilern und ohnehin überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und was nicht mehr zeitgemäß ist, gehört abgeschafft.

Doch dann passierte etwas Merkwürdiges. Unter dem Regenbogen entdeckte man: Die anderen haben etwas, was wir nicht haben. Plötzlich genügte die Toleranz gegenüber Spiel und Spaß nicht mehr, man wollte auch langweilig sein dürfen, mit allem Drum und Dran, mit allem Pipapo. Mit eingetragener Partnerschaft, mit Versorgungsrecht, mit Erbrecht. Scheibchen für Scheibchen holte man sich ein Stück vom ehelichen Kuchen unter den bunten Regenbogen, und am Ende hatte man beinahe den ganzen Kuchen in der Homo-Ehe light. Nur mit den Kindern, da klappte das noch nicht so richtig. Mit denen aus eigener Produktion nicht (es sei denn aus einer früheren, irrtümlichen Beziehung) und auch mit den geleasten nicht. Auf diesen einen, winzig kleinen Unterschied hinzuweisen, ist nun auch nicht mehr zeitgemäß. Also Schwamm drüber, mit solchen Kleinigkeiten sollte man sich nicht abgeben. Schon gar nicht, wenn man überzeugt ist, „eine historische Entscheidung“ getroffen zu haben. Nur leider sind historische Irrtümer auch historische Entscheidungen.

War Angela (Merkel) von Sinnen, als sie locker vom Hocker bei der Zeitschrift „Brigitte“ im Plauderton den Stöpsel zog? Horst Seehofer hat ihr mehr als einmal gesagt, wie schwierig es ist, ihn wieder auf die Flasche zu bringen. Meist gar nicht. In diesem Fall auch nicht. Der Druck der schwul-lesbischen Gärung war einfach zu hoch. Ein nach langer Liegezeit bereits eingestaubter Gesetzentwurf wurde binnen einer Woche reanimiert und aufpoliert. Richtig Schnappatmung bekamen die Freundinnen und Freunde der „Ehe für alle“. Ist ja verständlich, wenn einem etwas unverhofft in den Schoß fällt. Das bisschen Rechtsbruch zur Beschleunigung der Angelegenheit, ein bisschen Untreue vor aller Augen, das berechtigt so eine historische Entscheidung allemal. Und wenn das Ende der Beziehung sowieso absehbar ist, warum soll man die Ehekrise zwischen den Koalitionspartnern länger verheimlichen?

Dafür sind wir nun also endlich wieder zeitgemäß. Das Dumme ist nur, dieser Zustand hält meist nicht lange an. Es gibt noch so viel zu tun. Warum wird aktuell ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Kinderehen verhindern soll? Es ist noch in der Diskussion, da nennen es die Grünen bereits populistisch und verweisen auf Artikel 6 des Grundgesetzes, der Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt. Aha? Davon war bei dem Thema „Ehe für alle“ von dieser Seite nichts zu hören. Und ab wann wird die Vielweiberei zeitgemäß? Wäre doch ein Zeichen von kultureller Vielfalt und Toleranz. Oder Vielmännerei, so im Zeichen der Gleichberechtigung, auch ganz zeitgemäß. Oder wenn sich eine Gruppe von Männern und Frauen ganz doll liebhat, in Fürsorge und Zärtlichkeit füreinander einstehen will? Gemach, gemach. Eines nach dem anderen. Jetzt haben wir erst mal die „Ehe für alle“, das lässt doch eine ganze Menge der Möglichkeiten sprachlich zu.

Die Kanzlerin ist aber dagegen. Vorher gesagt hat sie das allerdings nicht. Da hielt sie sich schön fein bedeckt. Erst bei der Abstimmung bekannte sie dann schließlich Farbe. Und der schon erwähnte Johannes Kahrs, der mit der „geilen Rede“, der knurrte dann: „Nun weiß ich, wo sie steht!“ Das klang gar nicht gut. In schlechten Filmen hört man das, wenn ein Ganove einem anderen droht. Nun weiß er also, wo sie steht? Eigentlich hätte er das schon vorher wissen können. Weil die Kanzlerin, die sich so tapfer verweigerte, eine konservative Partei führt. Oder so was Ähnliches. Ist auch egal. Hauptsache zeitgemäß.

Natürlich gibt es immer auch ein paar Spielverderber. Die können nicht gönnen. Selbst wenn ihnen nichts weggenommen wird, wie die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Katrin Göring-Eckardt befand. Nichts wegnehmen und die Gesellschaft dabei bereichern, das ist der Trick der Hütchenspieler. Nimmste hier, gibste da, am Ende weiß niemand mehr, wo gegeben und wo genommen wurde – und alle sind zufrieden. Das muss uns doch fröhlich machen – oder? Wenn da nicht die Spielverderber wären. Die sind schon da und drohen mit dem Bundesverfassungsgericht. Das soll wieder mal ausbügeln, was in einer Beliebigkeitsorgie mit Konfetti und „geiler Rede“ angerichtet wurde. Die Richter sollen dem Grundrecht zu seinem Recht verhelfen. Das wäre auch dringend notwendig. Aber vollkommen anders, als der PAZ-Leser nun (wahrscheinlich) meint. Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und hauptberuflich Linke, muss uns erst mal darauf bringen. Die Vorbereitungen zum G20-Treffen in Hamburg erinnern sie an die Zustände in Nordkorea und: Sie verstoßen „klipp und klar“ gegen das Grundgesetz. Darauf soll man erst einmal kommen. Aber es zeigt, wie notwendig das Grundgesetz ist. Vorausgesetzt, es erweist sich als nützlich. Die von Lenin geprägten nützlichen Idioten kennt Petra Paus seit der Grundschule. An der Parteihochschule „Karl Marx“ hat die Freundschaftspionierleiterin gründlich studiert, wie man nützliche Idioten einsetzt. Hat was genutzt. Sie ist damit Diplomgesellschaftswissenschaftlerin und Vizepräsidentin des Bundestags geworden.

Irgendwie, sollte man denken, gehört Petra Pau auch zu denjenigen, die Helmut Kohl etwas zu verdanken hätten. Aber das ist wohl eher nicht der Fall, wenn man sich in Nordkorea wähnt. Angela Merkel formulierte diesen Dank auf der Trauerfeier für den Kanzler der Einheit. Ein paar schöne Worte unter vielen anderen schönen Worten. Und doch blieb ein schaler Nachgeschmack. Zu sehr hatte das Gezerre zwischen der Witwe und dem politischen Berlin an die Fernsehserien „Dallas“ und „Denver Clan“ erinnert, die gemeinsten Intrigen in einer Folge gut durchgemischt. Der Staatsakt wurde in die Provinz verbannt: Straßburg und Speyer. Hübsche Begründungen für diese Ortswahl ließen sich durchaus finden. Warum man aber nicht in Berlin Abschied nahm, in der Stadt, die Helmut Kohl wieder zusammenführte, die so sichtbar für die Wiedervereinigung steht wie keine andere, wurde weggenuschelt. Am Ende ist immer die Witwe schuld.