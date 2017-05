Bereits bundesweit zu trauriger Berühmtheit gelangt: Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz, einem der Schwerpunkte der Straßenkriminalität Bild: pa

Die kürzlich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 stellt der deutschen Hauptstadt ein beunruhigendes Zeugnis aus. Berlin ist zur Hauptstadt des Verbrechens mutiert. Doch die Politik hat die Polizei finanziell wie personell ausgedünnt. Und ob Rot-Rot-Grün aus der alarmierenden Entwicklung endlich die richtigen Konsequenzen zieht, erscheint trotz allem fraglich.



Im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden im vergangenen Jahr in keinem anderen Bundesland und in keiner anderen Großstadt Deutschlands mehr Verbrechen verübt als in Berlin. Die Polizei erfasste im Jahr 2016 in Berlin 16161 Taten pro 100000 Einwohner.

Gefolgt von Leipzig, Hannover und Frankfurt am Main rangiert die deutsche Hauptstadt damit nun an der Spitze der Liste der „gefährlichsten Städte“. Die Berliner Polizei registrierte 2016 insgesamt 568860 Straftaten. Eine höhere Zahl von registrierten Körperverletzungen ließ auch die Gesamtzahl der Gewalttaten (62612 Fälle) im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Ein Vergleich mit München zeigt, wir besorgniserregend sich die Situation in Berlin mittlerweile entwickelt. Für die bayerische Landeshauptstadt weist die Statistik lediglich 7909 Straftaten pro 100000 Einwohner aus, weniger als die Hälfte. Einen weiteren Negativ-Rekord stellt Berlin auch bei der Aufklärung von Straftaten auf. Mit lediglich 40,5 Prozent weist die Statistik für 2016 im Bundesvergleich die geringste Aufklärungsquote auf.

Speziell die Berliner Zahlen zur Gewaltkriminalität stützen die Einschätzung, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bei der Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 abgab: Deutschland habe es mit einem „Anstieg von Respektlosigkeit, Gewalt und Hass“ zu tun, so de Maizière, der von einer „Verrohung der Gesellschaft“ sprach.

Tatsächlich ist die Gewaltkriminalität bundesweit angestiegen: Die registrierten Fälle von Mord und Totschlag kletterten im vergangenen Jahr um 14,3 Prozent. Auch bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung lag der Anstieg bei 12,8 Prozent. Gerade im Fall Berlins besteht die Gefahr, dass sich die Sicherheitslage in den kommenden Jahren sogar noch weiter verschlechtert.

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ist die Nähe einer unkontrollierten Grenze an der Kriminalitätsentwicklung deutlich spürbar. Grenzkontrollen gelten bislang immer noch als politisches Tabu. In Teilen Berlins haben sich zudem in den vergangenen Jahren immer mehr rechtsfreie Zonen und Kriminalitätsschwerpunkte breitgemacht. In Vierteln wie Moabit, Neukölln oder Wedding sind zudem Parallelgesellschaften entstanden, in denen einzelne arabische Großclans das Gewaltmonopol des Staates immer stärker in Frage stellen.

Im Kontrast dazu steht die Ausstattung von Polizei und Justiz. Unter einem allgemeinen Sparzwang hatte der damalige rot-rote Senat seit 2001 die Zahl der Berliner Polizisten deutlich reduziert. Dem gegenüber ist die Bevölkerungszahl Berlins allein in den vergangenen fünf Jahren um fast eine Viertelmillion Menschen angewachsen. Wenn künftig überhaupt noch eine effektive Strafverfolgung möglich sein soll, ist eine deutliche personelle Aufstockung bei Polizei und Justiz nötig, fordern Fachleute.

Doch dies ist nicht nur ein finanzielles Problem. Gerade die Berliner Polizei hat zunehmend Schwierigkeiten, überhaupt noch genügend Bewerber zu finden, die den Anforderungen des Polizeidienstes gewachsen sind. Hinzu kommen die politischen Rahmenbedingungen der rot-rot-grünen Koalition. Trotz spektakulärer Fahndungserfolge blockieren die Grünen bislang etwa die Einführung einer Videoüberwachung des öffentlichen Raums in Berlin.

Grund zur Sorge gibt auch der Zustand der Berliner Verwaltung. Erst vor Kurzem etwa wurde bekannt, dass die Berliner Bezirke bislang nicht einmal mit Geräten ausgestattet sind, mit denen sich Pässe von Asylbewerbern auf deren Echtheit prüfen lassen. Überprüfungen von Dokumenten, die im Bezirk Neukölln stattfanden, deuten jedoch auf ein gravierendes Problem hin: „Wir haben einen erheblichen Missbrauch durch die Nutzung von Scheinidentitäten und gefälschten Identitäten“, schätzt der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger die Lage ein.

Vor dem Hintergrund der Berliner Erfahrungen ist das bisherige Agieren in Sachen Identitätsprüfungen kaum zu verstehen: Als vermeintliche Flüchtlinge aus dem Libanon kamen in den 1980er Jahre kurdische Großfamilien nach Berlin. Ausländerbehörde und Berliner Polizei haben zweitweise mit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe „Ident“ mühselig die Herkunft der betreffenden Ausländer rekonstruieren müssen. Abschiebungen scheiterten seinerzeit regelmäßig an der Weigerung der Türkei zur Rücknahme. Politische Gründe führten im Jahr 2008 zudem dazu, dass die Berliner Ermittlungsgruppe „Ident“ wieder aufgelöst wurde.

Einige dieser Großclans haben sich mittlerweile als feste Größen in der organisierten Kriminalität etabliert. Sie kontrollieren in Berlin Teile des illegalen Glückspiels, des Drogen- und Menschenhandels. Jugendliche Angehörige der Clans tauchen wiederum mit hoher Regelmäßigkeit in Polizeiberichten als so genannte Intensivtäter auf.

Norman Hanert