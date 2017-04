Hunger statt Befreiung

Außer an Nahrung gegen den Hunger mangelte es an Heizmaterial gegen die Kälte: Männer und Frauen suchen aus einem Schlackehaufen noch brennbare Reste heraus Bild: action press

Vor 70 Jahren suchte Deutschland der sogenannte Hungerwinter heim. Über die Zahl der im Verlauf der Kälteperiode von November 1946 bis März 1947 an den Folgen von Frost und Mangel Verstorbenen liegen nur Schätzungen vor. Historiker gehen von mehreren Hunderttausend aus.



„Genießt den Krieg, denn der Friede wird fürchterlich“ – dieses geflügelte, auf den ersten Blick widersinnig klingende Wort ist nicht ohne Berechtigung. Zwar endete mit dem Krieg das Sterben an der Front, und in der Heimat konnte man wieder durchschlafen, ohne in der Nacht in die Luftschutzkeller zu müssen, aber das Hungern ging nach der „Befreiung“ erst richtig los. Es ist bemerkenswert, dass diejenigen, welche die zynischen Worte an den Eingängen von Konzentrationslagern „Arbeit macht frei“ am heftigsten kritisieren, nicht selten die sind, welche zynisch die Interpretation des Endes des Zweiten Weltkrieges als „Befreiung“ am entschiedensten einfordern, und zwar nicht etwa nur für die Juden und KZ-Insassen, was ja verständlich wäre, sondern für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit.

Angesichts dessen, wie die Deutschen von ihren „Befreiern“ behandelt wurden, verwundert es nicht, dass beispielsweise im Monatsbericht der britischen Kontrollkommission für den April 1947 von Gerüchten unter der Bevölkerung die Rede ist, auf der Konferenz von Jalta sei ein geheimes Abkommen getroffen worden, das vorsehe, Deutschland drei Jahre lang hungern zu lassen und unter den Bedingungen der Konzentrationslager leben zu lassen. Diese Gerüchte sind verständlich, wenn man sich die Lebensmittelversorgung der deutschen Bevölkerung nach der „Befreiung“ ansieht. Im Konzentrationslager Bergen-Belsen hatte die Ration pro Tag und Kopf bei 800 Kalorien gelegen. 2500 Kalorien gelten als Normalmaß. Im Herbst 1946 forderten Experten eine tägliche Mindestration von rund 2000 Kalorien. 1700 Kalorien benötigt ein Mensch, um zu überleben – wenn er im Bett liegt. Feldmarschall Bernard Montgomery, bis Ende Januar 1946 Oberbefehlshaber der britischen Besatzungstruppen in Deutschland, hielt 1000 Kalorien für ausreichend. Faktisch lag die offizielle Ration in der britischen Zone bei 900 Kalorien. 800 Kalorien, also die Menge im KZ Bergen-Belsen, und noch weniger waren insbesondere in den Großstädten nicht selten. Angesichts dieser Rahmenbedingungen mehr als verständlich, stellt Günther Kammeyer, Jahrgang 1936 und Zeitzeuge, fest: „Wir haben nicht gejubelt – wir haben uns auch nicht befreit gefühlt.“

Wie den „befreiten“ Besetzten lag es auch den „befreienden“ Besatzern fern, die Besatzung als Befreiung zu interpretieren. Noch im Frühsommer 1945 hieß es in US-amerikanischen Tagesbefehlen: „Im Herzen, im Körper und im Geiste ist jeder Deutsche Hitler. Hitler ist der einzelne Mann, der für die Glaubenssätze der Deutschen steht. Schließe keine Freundschaft mit Hitler, fraternisiere nicht! Die Deutschen müssen lernen, dass sich das Kriegführen nicht lohnt. Sie müssen dies auf die harte Tour lernen. Wenn du freundlich mit ihnen umgehst, werden sie dich für weich halten. Fraternisiere nicht!“ Und in der Direktive JCS 1067 an den Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Deutschland vom April 1945 heißt es zum Thema „Befreiung“ explizit: „Deutsch­land wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat.“

Trotzdem fühlt sich Günther Kammeyer bemüßigt, seiner oben zitierten Feststellung voranzuschicken: „Das wird viele überraschen: …“ Soweit hat die Indoktrination mit dem Dogma von der Befreiung bei den Deutschen mittlerweile Wirkung gezeigt, und es ist anzunehmen, dass die Mär von der Befreiung mit dem Tod jedes Zeitzeugen, der es besser weiß, ein festerer Bestandteil des bundesdeutschen Narrativs (siehe Seite 12) wird.

Ausgerechnet in dieser Zeit der Not durch die Besatzung wurde das deutsche Volk durch einen besonders harten Winter mit Temperaturen von unter -20 Grad heimgesucht. Im 20. Jahrhundert gab es im Nordseeraum keinen kälteren. Von Russland kommend brach eine Kältewelle über Europa herein. Von dem Jahrhundertwinter beziehungsweise dessen Folgen wurden über Deutschland und Europa hinaus sogar die Vereinigten Staaten von Amerika betroffen. Doch je weniger ein Land in sonstiger Weise belastet war, desto mehr hielten sich die Folgen in Grenzen. Auch wenn die Besatzungsmächte für den harten Winter 1946/47 nichts konnten und selber unter seinen Folgen litten, so spricht sie das doch nicht von einer Mitverantwortung für die Folgen in dem von ihnen besetzten und verwalteten Deutschland frei. Damals, sprich Anfang 1947, sagte das auch (noch) der „Spiegel“ mit einer für heutige Verhältnisse geradezu bemerkenswert anmutenden Offenheit: „Nach Lage der Dinge mußte Deutschland am stärksten in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Mangel an Wärmeeinheiten – unter dem Namen Kalorien bereits ein Schrecken der deutschen Lebensmittelversorgung – führte zu neuen einschneidenden Sparmaßnahmen. Daß sie getroffen werden mußten, liegt nicht an ungewöhnlichen oder unerwarteten klimatischen Verschiebungen. Vielmehr wird jetzt das Fehlen einer weitschauenden und den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragenden Planung deutlich.“

Es waren jedoch nicht nur Unterlassungssünden, derer sich die Alliierten schuldig machten. Sie trugen auch aktiv zur Verschärfung der Lage bei. Durch das Abschneiden Ostdeutschlands, das unter polnische und sowjetische Verwaltung gestellt wurde, trennten sie die Deutschen in ihren Besatzungszonen von Deutschlands Kornkammer. Durch die von ihnen gezogenen Zonengrenzen wurde der innerdeutsche Handel behindert. Ebenso wurde der Außenhandel Deutschlands erschwert. Der Export deutscher Waren zu Marktpreisen, der Devisen brachte, wurde behindert, und der Import von Lebensmitteln erschwert. Zudem haben die Alliierten – und nicht nur der aus dem Osten – die Demontage fortgesetzt.

Moralisch besonders schwer wiegt, dass die Alliierten sogar Dritte aktiv daran gehindert haben, die deutsche Not zu lindern. So untersagten die Alliierten Hilfslieferungen des Roten Kreuzes an Deutschland und wiesen bereits im Winter 1945/46, als sich die Lebensmittelkrise schon mehr als abzeichnete, irische und Schweizer Nahrungsmittelspenden, die ausdrücklich für Deutschland bestimmt waren, ab mit der Empfehlung an die humanitären Organisationen, die Hilfsgüter stattdessen in andere europäische Länder zu schicken.

Selbst ihren eigenen Landsleuten verboten die USA anfänglich, Deutschland zu helfen. Das generelle Verbot, Hilfslieferungen nach Deutschland zu senden, endete im Dezember 1945. Ab 1946 dürften auch CARE-Pakete verschickt werden, ab dem 5. Juni in die US-amerikanische, ab dem 21. Juni in die britische und ab Dezember auch in die französische Besatzungszone. In den Genuss von CARE-Paketen gelangten vornehmlich Deutsche mit Verwandten in den USA. So löblich und verdienstvoll die private Hilfe auch war, so wird doch nicht zu Unrecht von einem Mythos gesprochen. Vor diesem Mythos, der heute bestens in das Bild von der Befreiung Deutschlands passt, warnte kein Geringerer als der Leiter der CARE-Verteilung in Deutschland selbst, Lewis M. Gable: „Es hat sich herausgestellt, dass viele Deutsche der Ansicht sind, dass eine große Anzahl der eingegangenen CARE-Pakete zur allgemeinen Verteilung in Deutschland bestimmt ist. Diese Ansicht ist unzutreffend. Der CARE-Dienst verfolgt lediglich den Zweck, es amerikanischen Bürgern zu ermöglichen, Nahrungsmittel an bestimmte deutsche Empfänger zu schicken. Amerikanische Bürger oder Organisationen können solche Pakete auch kaufen, ohne einen bestimmten Empfänger zu nennen, die Beteiligung daran war aber bisher sehr gering.“ So kam im Jahre 1946 ein CARE-Paket auf nicht weniger als 146 Menschen in den Westzonen.

Vor sieben Jahrzehnten, im März 1947, endete endlich der Hungerwinter. Die Temperaturen stiegen wieder an und der bevorstehende Frühling kündigte sich an. Der Menschen-gemachte Teil des Problems dauerte jedoch bis zum Kalten Krieg an. Da bekamen die Besatzer wachsendes Interesse an der Wehrkraft der Deutschen. Nun empfahl es sich, den Deutschen in der eigenen Zone das Gefühl zu vermitteln, dass sie mehr zu verlieren hätten als ihre Ketten, dass es etwas gäbe, das der Verteidigung wert sei, und dass es ihnen in ihrer Zone noch vergleichsweise gut gehe. Es kamen der Marshallplan, der zu einem ähnlichen Mythos wurde wie die CARE-Pakete, sowie die Währungsreform, die beiden deutschen Staatsgründungen und die Gewährung einer Teilsouveränität. So hatte der Kalte Krieg für die Deutschen eine durchaus ambivalente Wirkung. Er zementierte die Spaltung ihres Landes und setzte es der Gefahr aus, Zentrum eines atomar geführten dritten Weltkrieges zu werden. Es brachte ihnen aber auch das Ende des Hungers.

