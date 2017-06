Ist der Absturz vorhersehbar?

Mit Bitcoins kann man nicht nur im Internet zahlen: Steve Kalcanides in seiner Pizzeria Jersey City Bild: ddp images

Ungeachtet ihres derzeitigen Höhenflugs sagen Experten einen Absturz der Digitalwährung Bitcoin voraus.



Jährlich feiern Anhänger am 22. Mai den „Bitcoin Pizza Day“. Vor sieben Jahren schrieb Laszlo Hanyecz, ein Programmierer aus Florida, in einem Internetforum, er biete 10.000 Bitcoins, wenn ihm jemand zwei Pizzen liefern lasse. Die Legende besagt, dass dieses Geschäft tatsächlich zustande gekommen ist. Es soll der erste Transfer mit der digitalen Währung gewesen sein. Die 10.000 Bitcoins von damals hatten einen Gegenwert von 25 US-Dollar, heute wären sie mehr als 20 Millionen Dollar wert. Der Preis eines Bitcoin ist kürzlich erstmals über 2000 Dollar gestiegen. Damit ist ein einzelner Bitcoin derzeit wertvoller als eine Feinunze Gold, die gut 1250 Dollar kostet.

Die Digitalwährung wird in komplizierten Rechenprozessen erzeugt und auf Plattformen im Internet gegen klassische Währungen gehandelt. Um Bitcoins zu kaufen, müssen sich Interessierte auf virtuellen-Marktplätzen wie bitcoin.de oder MtGox.com anmelden. Dann erhält man eine Art Online-Postfach, in dem man die gekauften „Devisen“ aufbewahrt. Auf diesen Marktplätzen des weltweiten Netzes kann man die Devisen auch wieder verkaufen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen unterliegt der Bitcoin keiner Kontrolle durch Staaten oder Notenbanken. Wie bei Aktien wird auch der Kurs von Bitcoins stark von der Aktualität bestimmt. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, sind derzeit wohl zwei Faktoren für den Aufschwung verantwortlich. Zum einen habe Japan Bitcoins kürzlich zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt. Das Land gilt weltweit als zweitwichtigster Markt für Bitcoins. Anleger hoffen nun, dass weitere Staaten dem Vorbild Japans folgen und Bitcoins und andere Digitalwährungen als Zahlungsmittel einführen. Zum anderen könnte es bald einen Fonds geben, mit dem Anleger auf den Bitcoin-Kurs spekulieren können.

Es gibt allerdings auch Risiken. In den vergangenen Jahren ist der Kurs der Währung mehrfach stark eingebrochen, was meist die Folge von Hackerangriffen auf große sogenannte Krypto-Tauschbörsen wie MtGox oder auch BitFinex war. Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele warnt daher vor einer zu großen Euphorie. Der Bitcoin sei „kein geeignetes Medium“, um Werte aufzubewahren. „Vielmehr handelt es sich hierbei um ein Spekulationsobjekt, dessen Wert sich rapide verändert“, sagte er gegenüber dem Internetportal der „Tagesschau“. Hinter der Währung stehe praktisch nichts. Alleine der Glaube, dass sie eine Zukunft habe, rechtfertige eine Aufwertung. Den starken Preisschwankungen zum Trotz hat das Zahlungsmittel aus dem Netz für Millionen Menschen eine gewisse Attraktivität. Und mehrere Krisen hat die Währung auch schon überstanden. Am Alltag der allermeisten Menschen rollt der Rubel allerdings vorbei. Die Europäische Bankenaufsicht prüft seit Jahren, in welcher Form die virtuellen Währungen reguliert und beaufsichtigt werden sollten. Bisher aber ohne wirklichen Durchgriff. Gleichzeitig fordert die Aufsichtsbehörde Nutzer des immer populärer werdenden Internetgeldes eindringlich auf, sich mit den damit verbundenen Risiken vertraut zu machen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) plädierte bereits im vergangenen Herbst für eine scharfe Regulierung von sogenannten Kryptogeldern. Starke Kursschwankungen, Geldwäsche-Gefahr durch anonyme Geldflüsse sowie mögliche Nutzung zur Terrorfinanzierung sind dabei die Hauptargumente. Die EZB fürchtet aber auch, dass eine verstärkte Nutzung solcher Währungssysteme die Macht der Zentralbanken untergrabe, Geldmengen zu steuern und Preisstabilität herzustellen. Die aktuelle Nutzung lasse ein solches Szenario allerdings erst einmal nicht befürchten. Besonders stark nachgefragt wird die Digitalwährung aktuell aus China. Dort umgehen Anleger Kapitalverkehrskontrollen durch Investments in die staatlich nicht kontrollierte Bitcoin-Währung.

Laut dem Branchenportal „btc-echo“ gibt es in der Bundesrepublik Deutschland dagegen bislang nur etwas über 100 Unternehmen, die den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. In Österreich und der Schweiz sind es zusammengerechnet knapp 20 Firmen. Kritiker führen außerdem an, dass die Digitalwährung wegen der schwer nachvollziehbaren Zahlungswege auch für kriminelle Zwecke verwendet werden kann. Die Entstehung der Onlinewährung erinnert schließlich auch ein bisschen an eine Räuberpistole. Als Urheber des Konzepts gilt eine Figur namens Satoshi Nakamoto. Wer sich dahinter verbirgt, ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Spekulationen gab es viele. Laszlo Hanyecz hat seine Kontakte aus der Gründerzeit der Bitcoin-Szene bis heute nicht offengelegt. Im vergangenen Jahr hatte der australische Geschäftsmann Craig Steven Wright behauptet, er habe die virtuelle Währung erfunden und unter dem japanischen Pseudonym vertrieben. Wright hatte englischen Medien Daten vorgelegt, die ausschließlich ein entsprechendes Insider-Wissen bestätigten. Allerdings mehrten sich anschließend Zweifel an dieser Darstellung. Pizza-Besteller Lazlo Hanyecz hat sich bisher nie dazu geäußert, ob er die Identität seiner damaligen Bezugsquelle kenne.

Peter Entinger