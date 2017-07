Kinder sind happy, Erwachsene doof

Doofe Erwachsene: Immer so ernst und angestrengt. Dann lieber Kind bleiben. Sollen sich doch andere einen Kopf über komplizierte Dinge wie Politik und so‘n Zeug machen. Was sagst du? Ich bin infantil? Warte nur, dafür streck ich dir meine Zunge raus.



Kinderkanal? Walt-Disney-Channel? Wenn der 40-jährige Kilian Reichert, die Werbefigur des Mobilfunkanbieters 1&1 auf einem Tretroller über die TV-Bildschirme rollt, wird sich wohl so mancher erwachsene Zuschauer irritiert fragen, ob er im falschen Programm gelandet ist. Mitnichten: Er schaut RTL, Pro7 oder Vox. Kilians Albernheiten sollen ihm die Vorzüge einer Allnet-Flat nahebringen. Das Unternehmen 1&1 setzt ganz auf die Infantilisierung unserer Gesellschaft. Im Fernsehen lässt sie sich besonders plakativ beobachten. Nehmen wir zum Beispiel die unsäglichen Samstagabendshows der Privatsender. Mögen Elton (46) oder Oliver Pocher (39) auch im gestandenen Mannesalter sein, ihr Verhalten erinnert eher an Vorpubertierende mit Allnet-Flat beim Kinderpsychologen. Dies führte schon vor 20 Jahren dazu, dass der „Spiegel“ das Fernsehen als den „größten virtuellen Sandkasten der Republik“ bezeichnete. Seither ist es noch deutlich extremer geworden.

Weitere typische Kennzeichen der grassierenden Infantilisierung sind zum Beispiel der Siegeszug der Erwachsenen-Malbücher. Mittlerweile bietet der Online-Händler Amazon unzählige Produkte wie „Mein verzauberter Garten“ an, die gestresste Volljährige animieren sollen, Buntstifte in die Hand zu nehmen. Dazu kommen diverse Spiele vom Paintball, bei dem man in Lausbubenmanier mit Farbkugeln auf andere schießt, bis zum „Geo-

coaching“, der modernen technisierten Variante der guten alten Schnitzeljagd. Ja, selbst die Ernährung bleibt von der Infantilisierung nicht ausgenommen. So findet der Schokoriegel „Kinder Pingui“ immer mehr Liebhaber unter den „Großen“. Dieser Trend gilt letztlich sogar für Säuglingsnahrung. Marktumfragen haben ergeben, dass inzwischen etwa jedes zehnte Glas mit Baby-Brei der Firma Hipp von Erwachsenen ausgelöffelt wird.

All das bildet freilich nur die Spitze des Eisbergs, der für ein sehr viel tiefergreifendes, kollektives Peter-Pan-Syndrom steht. Ausdruck desselben ist die weitgehende regressive Entgrenzung. Das heißt, den Betroffenen fehlen wesentliche Merkmale des Erwachsenseins wie die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung beziehungsweise zum Maßhalten, Frustrationstoleranz, differenziertes logisches und realistisches Denken, Rücksicht, Zuverlässigkeit, Diskretion und Anstand sowie – besonders wichtig – Verantwortungsbewusstsein.

Ursachen für diese Infantilisierung gibt es mehrere. Zum Ersten sträuben sich viele Menschen instinktiv gegen das Älterwerden, da die Gesellschaft in ihrem weit verbreiteten Jugendlichkeitswahn das Alter stigmatisiert hat und Altersweisheit oder Alterswürde kaum noch kollektive Wertschätzung erfahren. Zum Zweiten hat sich seit den islamistischen Terroranschlägen des 11. September 2001 eine kindliche Sucht nach Genuss und Ablenkung breitgemacht, um die niederschmetternde Erkenntnis zu verdrängen, dass nun schon wieder Krieg herrscht. Und zum Dritten versuchen viele Erwachsene auch deshalb „klein“ zu bleiben, damit sie in die Rolle des angeblich hilflosen Opfers der „gnadenlosen Gesellschaft der Großen“ schlüpfen können.

Außerdem sind Werbeindustrie und Wirtschaft für die Infantilisierung verantwortlich. Die Leute sollen konsumieren – und je kindisch-ungezügelter sie dabei ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen, umso besser. Maßhalten und Vernunftdenken verdirbt den Konzernen nur die Bilanzen! Besser, die Leute wollen sich alles und sofort „holen“, wie ein Dreijähriger im Spielzeugladen. Dann brummt das Geschäft.

Wahre Goldesel sind auch Erwachsene, die infantilen Freizeitbeschäftigungen nachgehen – bis hin zum Betriebsausflug in den Vergnügungspark ohne die lästige Mitnahme irgendwelcher Alibi-Kinder. In der Freizeit- und Unterhaltungsbranche werden hierzulande pro Jahr rund 140 Milliarden Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Die Rüstungsindustrie erwirtschaftet 20 Milliarden.

Des Weiteren hat die Wirtschaft auch durch die sogenannte „Infantilisierung der Angestellten“ zur allgemeinen Regression in der erwachsenen Bevölkerung beigetragen, wenn eine leitende Angestellte beispielsweise Schreibtische fordert, die mindestens ein Drittel größer sind als die ihrer Mitarbeiter. In diesem Falle steck-te freilich keine eigennützige Absicht dahinter – vielmehr handelt es sich um einen meist doch eher unerwünschten Nebeneffekt des Verlustes an Autonomie und der Unterdrückung selbstständigen Denkens infolge hierarchisch-repressiver Formen der Unternehmenskultur.

In der Politik dagegen scheint der Effekt höchst erwünscht. Zwar kommt es zu keiner Umsetzung der altbekannten Forderung des nunmehrigen Anti-Pegida-Barden Herbert Grönemeyer, die da lautete „Kinder an die Macht!“ Vielmehr gilt: „Durch Kinder an die Macht!“ Denn Erwachsene, die in mentaler Unmündigkeit verharren, sind definitiv leichter zu regieren. Sie quengeln zwar oft und laut, können aber mittels Fernsehen, Sport und vielerlei technischem Schnickschnack leicht wieder ruhiggestellt werden. Entscheidungen werden über die Köpfe der Mitglieder der infantilen Gesellschaft hinweg getroffen, was durchaus zu lauten und trotzigen Protesten führen kann, aber mehr passiert dann in der Regel nicht. Weil den meisten die erwachsen-konstruktiven Strategien fehlen, mit der Situation umzugehen. Bockig Wahlen zu boykottieren, ist ein Ausdruck dieser kindlichen Hilflosigkeit.

Ansonsten geht die infantile Gesellschaft natürlich davon aus, dass der Vater Staat ziemlich mächtig und zugleich unendlich wohlhabend ist – genauere Zahlen will aber kaum jemand wissen, oder die Bedeutung derselben wird nicht realisiert. Deshalb sehen viele auch kein Problem darin, Menschen aus aller Welt in Deutschland zu alimentieren. Mit anderen Worten: Die naiv-hysterische „Willkommenskultur“ in der „Flüchtlings“-Krise war auch Ausdruck der Infantilisierung unseres Landes. Verträumte Kinder, denen es höchst selten an etwas existenziell Wichtigem gemangelt hat, sind gerne bereit, mit ihren vielen neuen, exotischen Spielkameraden zu teilen – „Mutti Merkel“ weiß schon, was sie tut, und „Vater Staat“ schüttet sein Füllhorn aus, das niemals leer wird, denken diejenigen, welche auch als Erwachsene kindisch geblieben sind. Und davon gibt es eine ganze Menge.

Wolfgang Kaufmann

Kindliches Gehabe

1997 wurde das Phänomen erstmals erkannt

Als erster, hat der US-amerikanische Schriftsteller, Gesellschaftskritiker und Protagonist der Männerbewegung, Robert Bly, auf das Phänomen des infantilen Denkens und Verhaltens vieler Erwachsener von heute hingewiesen. In seinem 1997 erschienenen Buch „Die kindliche Gesellschaft“ kritisierte er den weit verbreiteten Verlust der Fähigkeit zur Triebkontrolle und führte diesen auf den allgemein akzeptierten Drang nach ungehemmter Selbstverwirklichung zurück.

Dem schloss sich 2004 Blys Landsmann Richard Sennett, ein Soziologe, in der Studie „Respekt im Zeitalter der Ungleichheit“ an. Hier wurde dann auch erstmals von der „Infantilisierung der Angestellten“ in unserer modernen Arbeitswelt gesprochen. Späterhin machten der Wiener Philosoph Robert Pfaller und der belgische Psychologe Paul Verhaeghe den Siegeszug des Neoliberalismus für das kindische Gehabe vieler Menschen verantwortlich. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang Pfallers Buch „Wofür es sich zu leben lohnt“ von 2011 (Fischerverlag, 9,99 Euro). WK