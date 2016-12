Konservativ bis in die Knochen

„Ein guter Mann“ mit einem Programm: Frankreichs Präsidentschaftskandidat François Fillon Bild: pa

Frankreichs Politik hat einen neuen Star. Der Konservative François Fillon hat beste Chancen, der nächste Präsident zu werden. Seine Popularität macht auch Marine Le Pen zu schaffen.



Die beiden härtesten Widersacher hat François Fillon schon ausgeschaltet. Bei den Vorwahlen der konservativen Partei „Les Républicains“ (LR, Die Republikaner) setzte sich der 62-jährige ehemalige Ministerpräsident gegen Hochkaräter wie den ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy oder den früheren Premier- und Wirtschaftsminister sowie heutigen Bürgermeister von Bordeaux Alain Juppé durch. Und in allen Umfragen liegt er in direkten Duellen vorne. Gegen Marine Le Pen, Vorsitzende des Front National (FN, Nationale Front), hätte Fillon leichtes Spiel. Mehrere Meinungsforschungsinstitute geben ihm in dieser Konstellation eine Zweidrittelmehrheit. „Fillon plant das schlimmste Programm zur Zerstörung des Sozialsystems in der Geschichte Frankreichs“, sagte Le Pen nach dem Wahlsieg Fillons. Innerhalb des Front National gilt der 62-Jährige als der gefährlichste Gegner. „Für uns bedeutet das eine zusätzliche Komplexität“, räumte kürzlich etwa Le Pens Nichte Marion Maréchal-Le Pen ein.

Denn bei François Fillon, der fünf Jahre lang unter Präsident Sarkozy Regierungschef war, handelt es sich nicht um einen liberalen Christdemokraten. Der praktizierende Katholik gilt als ein überzeugter Konservativer bis in die Knochen, der sich an Demonstrationen gegen die sogenannte Homo-Ehe beteiligte und sich für ein schärferes Abtreibungsrecht ausspricht. Für das politische Establishment ist er deshalb so gefährlich, weil er radikale wirtschaftspolitische Ansätze vertritt. Während des Vorwahlkampfes kündigte er weitrechende Reformen an. Tiefe Einschnitte in die Staatsausgaben, Beamtenabbau, Steuersenkungen für Unter- nehmen, Erhöhung der Mehrwertsteuer, Abschaffung der 35-Stunden-Woche und der Vermögensteuer. Zudem solle das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre angehoben werden, die Arbeitslosenhilfe im Zeitablauf sinken sowie der Kündigungsschutz gelockert werden.

Frankreich befindet sich seit Jahren in schweren wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Land zählt neben Italien zu den Sorgenkindern der Euro-Zone. Die Ausgaben für den aufgeblähten Beamtenapparat sind enorm und es wachsen Befürchtungen, das Land könne sich die üppigen Pensionen der ehemaligen Staatsbediensteten nicht mehr lange leisten. Die Zahl der Beamten will Fillon um 500000 reduzieren. Er verlangt von ihnen zudem, in Zukunft 39 statt 35 Stunden ohne Gehaltsausgleich zu arbeiten. Große französische Tageszeitungen schrieben in den vergangenen Tagen von einer „konservativen Revolution“. Das aufgeblähte Regelwerk des Arbeitsrechts mit 3400 Seiten will er auf 150 Seiten straffen. Eine Mehrwertsteuererhöhung von zwei Prozentpunkten soll Abgabenerleichterungen an anderer Stelle finanzieren. Zudem soll die Vermögenssteuer abgeschafft werden. Damit will Fillon wohlhabende Franzosen im Land halten und das Land weniger abhängig von fremden Devisen machen.

Vor einigen Jahren hätte ein Kandidat mit solch radikalen Vorschlägen wohl keine Chance gehabt. Doch in Frankreich wächst die Bereitschaft zu durchgreifenden Reformen. Die Zeitung „Le Figaro“ glaubt, dass „es einen Kandidaten braucht, der eine Vision eines neuen Frankreichs hat und der bereit ist, unangenehme Wahrheiten auszusprechen“. Sowohl Marine Le Pen als auch alle potenziellen Kandidaten der Sozialisten gerieren sich dieser Tage als Besitzstandswahrer. Der Front National macht die Europäische Union und die Masseneinwanderung als Ursache aller Probleme aus. Die französische Linke hat ein Auge auf die Superreichen geworfen und fordert, Länder wie Deutschland müssten noch mehr Geld an die EU zahlen.

Die Parti socialiste (PS, Sozialistische Partei), die mit François Hollande immerhin den amtierenden Staatspräsident und die von Premierminister Manuel Valls angeführte Regierung stellen, sind von der neuen Entwicklung überrascht. Sie wollen im Januar ihren Kandidaten küren. Hollande hat am vergangenen Donnerstag wenig überraschend den Verzicht auf eine weitere Kandidatur bekanntgegeben. Den Sozialisten droht nun eine interne Zerreißprobe. Die besten Karten dürfte Premierminister Valls haben, der sich aber mit einem halben Dutzend Mitbewerben auseinandersetzen muss. Sein früherer Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat dagegen eine eigene Kampagne gestartet, die vor allem auf die Wähler der politischen Mitte abzielt. Der Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon, ein früheres Mitglied der Sozialistischen Partei, hat ebenfalls einen eigenen Wahlkampf begonnen. Sie liegen in allen Umfragen deutlich über der Zehn-Prozent-Marke, hätten aber keine Chance, in das entscheidende Duell zu gelangen. Dort sehen die Demoskopen derzeit Marine Le Pen mit rund 25 Prozent sowie Fillon, der wenige Punkte vorne liegt. Das Kalkül der Sozialisten, in einem zweiten Wahlgang die „Stimmen der Demokraten“ gegen Le Pen zu bekommen, dürfte nicht aufgehen.

Die Wahl in Frankreich wird ohnehin eine Zäsur darstellen. Denn egal, ob Fillon oder Le Pen. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten treten für ein Europa der Vaterländer ein und wollen die Sanktionen gegenüber Russland lockern. Der russische Präsident Wladimir Putin, dem nachgesagt wird, den Front National mit Geld zu versorgen, teilte jedenfalls schon mal mit, dass er Fillon „für einen guten Mann“ halte.

Peter Entinger