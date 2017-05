»Kreative« Meinungsforscher

Forschungsobjekt, Machthaber und Manipulationsopfer: Bürger bei der Stimmabgabe Bild: pa

Saarland, Schleswig-Holstein, NRW: In den Tagen vor den Landtagswahlen bestimmen die aktuellen Umfragergebnisse der Meinungsforscher die Schlagzeilen. Ihre Branche liegt allerdings nicht nur oft daneben, sie steht auch im Ruf, den Wählerwillen zu manipulieren.



Ein echter Sympathieträger sieht anders aus: Wankelmütig, wetterwendisch und hochemotional kommt der Wähler als solcher daher. Heute Schulz und morgen Merkel – seine Sympathien verteilt er wie andere Leute ihren feuchten Händedruck. An Durchblick mangelt es ihm zudem: Warum der Stimmzettel von ihm verlangt, sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme abzugeben, ist, laut einer Umfrage, jedem zweiten Wähler ein echtes Rätsel. Mit der Wahrheit nimmt er es ebenfalls nicht so genau. Hat er ein Faible für eine „Schmuddelpartei“ wie die AfD, behält er das schön für sich. Geht doch die neugierige Dame von Infratest dimap nichts an.

Dennoch ist dieser reizende Zeitgenosse der Meinungsforscher liebstes Kind. Wenn er sich dazu herablässt, einem ihrer Interviewer Rede und Antwort zu stehen, werden seine Antworten wie „ein kleines Körnchen Gold gesiebt, gewaschen, eingeschmolzen und geprägt“, heißt es in einer Reportage des „Spiegels“. Besonders in einem Jahr mit Bundestagswahl steht die Einschätzung des Wählerwillens hoch im Kurs. Medien, Politiker, aber zum Beispiel auch Lobbyorganisationen geben immer neue Umfragen in Auftrag. Am bekanntesten ist die Sonntagsfrage der Berliner „Infratest dimap Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung“. Im Auftrag der ARD werden mindestens 1000 Bundesbürger per Telefon befragt, bei welcher Partei bitteschön ihre Stimme landen würde, wenn die Bundestagswahl nicht am 24. September, sondern am nächsten Sonntag wäre.

„Gemessen wird die aktuelle Wahlneigung und nicht das tatsächliche Wahlverhalten“, heißt es einschränkend bei Infratest dimap. Ermittelt würde ein Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess, der erst am wirklichen Wahlsonntag abgeschlossen sei. Rückschlüsse auf den Wahlausgang seien nur bedingt möglich.

Das klingt bescheiden, weist aber auf ein Phänomen hin, dass gleichzeitig den enormen Einfluss der Meinungsforscher zeigt. Sie bilden das Wählerverhalten nicht nur ab, sie steuern es auch. Verkünden sie, dass eine kleinere Partei wie die FDP gerade einmal drei Prozent erreicht, werden viele sich hüten den Liberalen tatsächlich ihre Stimme zu geben. Sie wäre verschenkt, wenn Christian Lindner und seine Gefolgsleute an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Verkünden die Umfragen ein Kopf-An-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Parteien, wird es besonders viele Anhänger von SPD und CDU in die Wahllokale treiben, um ihrer Lieblings-Partei zum Sieg zu verhelfen. Nicht gerade ein Ruhmesblatt für den mündigen Bürger ist dieser Effekt: Befindet sich eine Partei laut Meinungsforschung gerade auf einem Höhenflug, ist er versucht, Teil dieser Erfolgsstory zu werden. Er pfeift auf die jeweiligen politischen Inhalte und sonnt sich lieber ein bisschen im Glanz der Sieger. So fallen „Schulz-Effekte“ noch triumphaler aus, „Schulz-Defekte“ noch desaströser. Aus diesem Grund geben nach einer Wahl auch deutlich mehr Leute an, einer Partei ihre Stimme gegeben zu haben, als es tatsächlich der Fall war.

Ob die Institute ihre Macht, mit – vorgeblicher – Meinung Politik zu machen, ausnutzen, ist umstritten. Experten wie der Kommunikationsforscher Hans Matthias Kepplinger, Professor in Mainz, wiegeln ab: Als kommerzielle Unternehmen würden sie von der Genauigkeit ihrer Umfragen leben. Die meisten verdienen ihr Geld mit Aufträgen aus der Wirtschaft. Wahlumfragen dienen mehr dem Renommée als dem finanziellen Gewinn. Wer am Wahltag mit einer falschen Voraussage dasteht, hat sich vor der Kundschaft blamiert.

Andere Insider weisen trotzdem auf die engen Verbindungen vieler Meinungsforscher zu einzelnen Parten hin. Hermann Brinkert vom Erfurter „Institut für neue soziale Antworten“ (Insa) wird mal zu viel Nähe zur CDU, mal zur AfD nachgesagt. Manfred Güllner, Chef der Berliner „Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen“ gilt vielfach als treuer SPD-Parteisoldat (Mitglied seit 1964), wehrt sich aber gerichtlich gegen solche Vorwürfe. Wer in den Zeitungsarchiven nachforscht, stößt trotzdem auf einen vielsagenden Artikel von Güllner. 1994 beschrieb der heute 75-Jährige für die „Woche“, wie Umfrageergebnisse korrigiert und geschönt werden. Natürlich galt diese Kritik damals ausschließlich der Konkurrenz. Heute sagen ihm die Mitbewerber nach, dass er die Wahltrends nicht untersuche, sondern kreiere.

Die Branche scheint derzeit ohnehin in vielen Ländern kreativer, als die Realität erlaubt. Ginge es nach den Voraussagen der US-Meinungsforscher, würde in Wa-shington Hillary Clinton regieren. Die englischen Kollegen wieder-um gaben dem Brexit keine Chance. Der Wähler hat ihnen gezeigt, dass er vielleicht nicht immer ein sympathischer Kerl, dafür aber ein ziemlich unabhängiger Kopf ist. Frank Horns