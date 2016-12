LAF-Mitarbeiter schlagen Alarm

Die Stimmung heizt sich auf: Asylsucher, die in einer Schul-Turnhalle in Berlin-Wedding untergebracht sind, protestierten im November gegen die Zustände in der Notunterkunft. Sie bemängeln das Fehlen von Privatsphäre und schlechtes Essen Bild: Imago

Die Mitarbeiter des neu gegründeten Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) prangern in einem Brandbrief, den sie „Gefahrenanzeige“ nennen, Überbelastung, Krankheiten, Aggression und kaum auszuhaltende Zustände an – ein „absolut chaotisches System“.



Erst im August war das Amt aus dem wegen grassierender Missstände in die Schlagzeilen geratenen Lageso (Landesamt für Gesundheit und Soziales) gebildet worden. Die Politik versprach seinerzeit mehr Personal, bessere Abläufe, mehr Unterkünfte für Asylsucher. Jetzt schreiben die Mitarbeiter ihrer Vorgesetzten Claudia Langeheine, wie unhaltbar ihr Alltag in Wahrheit ist und kritisieren „mangelnde Organisation im Haus“. Sie verlangen „Sofortmaßnahmen zur Arbeitsentlastung“.

Die Polizei arbeitet in der Metropole gerade ansatzweise die negativen Folgen bisheriger politischer „Willkommenskultur“ ab, verhaftete vergangene Woche einen ägyptischen Schleuser, der bandenmäßig Menschen unter härtesten Bedingungen ins Land geschmuggelt hatte und dessen ungeachtet unbehelligt in einer Berliner Asylunterkunft lebte.

Anzeichen dafür, dass der Senat dort nicht Herr der Lage ist, gibt es viele – nun erneut aus den Reihen der unmittelbar betroffenen Verwaltung. Am neu organisierten LAF herrscht Chaos: Die Mitarbeiter beklagen sich in dem Brandbrief über aggressive Antragsteller, zu viele Fälle pro Mitarbeiter (15 am Tag) und Überlastung. Sicherheit wie Gesundheit der Angestellten seien in Gefahr.

Angesichts von offiziell „nur“ 16000 neuen Asylsuchern in diesem Jahr kommt die interne Klage, in die auch die neuen, zur Verstärkung zusätzlich berufenen Mitarbeiter einstimmen, wie ein Paukenschlag daher. Gerade löst der Senat eine Sondereinheit der Verwaltung zum Asylsuchermanagement auf. Die „Gefahrenanzeige” nach dem Arbeitsschutzgesetz sagt jedoch zeitgleich: Die Verwalter der politisch gewollten Asylwelle fühlen sich selbst nicht mehr sicher.

Aktuell leben offiziellen Angaben zufolge noch zirka 20000 Zuwanderer in Berliner Notunterkünften, kurz NUK. Rund 40 Turnhallen sind nach wie vor als Unterkünfte belegt. Die Spannungen, die durch dauerhaft räumlich beengtes Nebeneinander von Menschen verschiedenster Herkunft entstehen, nehmen immer mehr zu. Da viele in Massenunterkünften Einquartierte keine Umzugsaussichten haben und den zweiten Winter in beengten Verhältnissen hausen, können sie ihr Leben nicht gestalten – eine Integrationsbremse, wie sie in dem Ausmaß angeblich kein anderes Bundesland kennt. Andere Bundesländer haben die Unterkunftslage entschärft, der Berliner Senat hat sie dagegen jüngst noch mit einem Abschiebestopp angeheizt.

Der scheidende Sozialsenator Mario Czaja (CDU) musste Bürgermeister Michael Müller (SPD) jetzt Rechenschaft ablegen, wie es um die Unterbringung steht. Seine Nachfolgerin Elke Breitenbach (Linke) müsse sichere Zahlen haben, so die SPD. Die Bilanz fällt angesichts des erklärten Willens des neuen Senats, die bisherige Politik noch intensiver zu betreiben, denkbar düster aus.

Der Bau von Containerdörfern verzögert sich. Die Sozialverwaltung musste kürzlich ihre Zusage, Turnhallen bis Jahresende zu räumen, zurücknehmen. Außerdem räumten die Verantwortlichen Fehler bei den Vergabeverfahren zum Betrieb fertiger Lager ein. Mehr als 3000 Menschen verbringen den Winter in dafür kaum geeigneten Hallen. Insgesamt sind 5000 Personen falsch einquartiert: Anerkannte Asylbewerber, die eigentlich in Heimen oder Wohnungen leben sollten, hausen weiter in Quartieren des LAF. Für sie ist das Landesamt aber nicht zuständig – aus Mangel an Wohnraum bleiben sie dennoch in dessen Massenunterkünften.

Dass der Senat binnen weniger Tage von Czaja eine Bilanz fordert, stellt klar: Die CDU soll die Schuld bekommen für das Mittragen linker Politik im rot-schwarzen Senat der vergangenen Wahlperiode. Die neue rot-rot-grüne Koalition schreibt trotz offensichtlicher Selbstüberschätzung diesen Kurs fort. Breitenbach will dem Landesamt Aufgaben abnehmen, Abläufe beschleunigen. Czaja verspricht – ähnlich den politischen Beteuerungen vom Sommer – mehr Mitarbeiter.

Die Asylpolitikerin Canan Bayram (Grüne) sagt, Langeheine sei zwar eine „anerkannte Verwaltungsexpertin“, wichtiger seien jedoch die „politischen Vorgaben“. Da diese sich im Kern nicht ändern, bleibt die ano­nyme Aussage eines LAF-Mitarbeiters aktuell: Man schaffe die Arbeit nicht, habe „keine eigenen Unterbringungsmöglichkeiten“ und sei zudem „enormen verbalen Angriffen und Anfeindungen“ ausgesetzt.

Sverre Gutschmidt