Lautsprecher der Reformation

Flankiert von Fürsten, Häretikern und Reformatoren: Lutherdenkmal in Worms Bild: Schmidtke

Genau zehn Tage, vom 16. bis 25. April 1521, weilte Martin Luther in der Reichsstadt Worms. Der 500. Jahrestag dieses Ereignisses steht zwar noch bevor, doch die Stadt beteiligt sich schon in diesem Jahr an den Feierlichkeiten zum „Lutherjahr 2017“.

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!“ Mit diesen, ihm später zugeschriebenen Worten soll Martin Luther am 18. April 1521 seine Thesen und Ansichten zur Re­form der römisch-katholischen Kirche bekräftigt haben. Standhaft und unerschrocken vor Kaiser und Reich auf dem Reichstag in Worms. Doch die berühmten und oft zitierten Worte der Standhaftigkeit stammen nicht von Luther. Belegt dagegen ist die Aussage: „Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“

Der Wormser Bischofshof, Ort des Ge­schehens, an dem Luther diese Worte sprach, existiert nicht mehr. Das Gebäude, nahe am mächtigen Dom gelegen, wurde 1689 während des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1688–1697) von den Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zerstört. Heute ist dort ein Park, der Heylshof-Park, angelegt. Der vermutete Auftrittsort Luthers ist durch eine Ge­denkplatte im Bo­den markiert: „Hier stand vor Kaiser und Reich Martin Luther 1521.“

Ergänzt wird der Erinnerungsort am 18. April dieses Jahres durch die begehbare Bronzeskulptur „Die Großen Schuhe Luthers“ der Künstler Constanze und Norbert Illig. Besucher des Parks können in die große Fußbekleidung aus Metall hineinschlüpfen und versuchen, den historischen Augenblick des 18. April 1521 nachzuempfinden und dabei Standfestigkeit zu beweisen.

Hinter dem kleinen Park liegt das Museum Heylshof. Es beherbergt als Dauerausstellung die Kunstsammlung der Stifterfamilie von Heyl: Gemälde, wertvolle Gläser und Porzellan. Nun ist hier auch noch die Ausstellung „Lu­ther – Worms 1521. Der Ort des Geschehens“ bis zum 29. Mai zu sehen. Luthers Auftritt vor Kaiser Karl V., den versammelten Reichsfürsten und Abgesandten des Papstes ist dort in einer Aneinanderreihung künstlerischer Bilder, Grafiken und Zeichnungen aus fünf Jahrhunderten dargestellt. Dabei wird überraschend deutlich, wie das Bild Lu­thers vom Betrachter und dem jeweiligen Zeitgeist bestimmt wurde – und wird. Sehr schön anzusehen sind die aufwendigen 3D-Visualisierungen der mittelalterlichen Reichsstadt Worms. Die Filme versetzen den Besucher ins Jahr 1521 zurück und lassen dabei die historische Stadt sichtbar und erfahrbar werden. Der Tagungsort des Reichstages, der zerstörte Bischofshof, ist ebenso wiederauferstanden wie andere, längst verschwundene Gebäude der Stadt, etwa das Haus der Münze oder die Johanneskirche am Dom.

Da fast alle historischen Luther-Sehenswürdigkeiten in Worms zerstört sind, beschlossen die Bürger der mehrheitlich protestantischen Stadt im 19. Jahrhundert, ein markantes Lutherdenkmal zu errichten. So entstand mit in- und ausländischen Spenden 1868 das, so die Stadt Worms, weltgrößte Lutherdenkmal. Der überlebensgroße Luther steht in der Mitte einer Skulpturengruppe zwischen Weggefährten wie Phi­lipp Melanchthon (Reformator) und Philipp dem Großmütigen (Landgraf von Hessen) sowie Vordenkern der Kirchenreform wie Jan Hus und Petrus Waldus.

Obwohl der 500. Jahrestag des Reichstags zu Worms erst in vier Jahren stattfindet, rechnet die Stadt Worms bereits in diesem Jahr mit einem „kleinen Besucherboom“. Worms werde zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags, das kündigt Kulturkoordinator Volker Gallé an, „die eigene Reformationsgeschichte inszenieren“. Dafür werden 400000 Euro bereitgestellt. Neben den übergroßen Bronzeschuhen ist ein „Bildungs- und Erlebnisparcours“ geplant. Zusätzlich werden am Ort des Reichstags „Lautsprecher von Bäumen herab die Passanten mit Gewissensfragen beschallen“. Siegfried Schmidtke



„Luther in Worms 1521 – Der Ort des Geschehens“, Sonderausstellung bis 29. Mai im Museum Heylshof, Stephansgasse 9, 67547 Worms, geöffnet: Dienstag bis Sonnabend 14 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage 11–17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Telefon (06241) 8534120. Der Katalogband zur Ausstellung kostet 8 Euro.