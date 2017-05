Liederliches Liederbuch

Nun werden wieder halbe Sachen gemacht. Dies Ausmisten bei der Bun­deswehr, was hilft das schon? Truppe bleibt Truppe, auch wenn alle zehn Jahre eine neue Entnazifizierungswelle über sie gespült wird. So ein bisschen Flurbereinigung bringt ja nichts. Selbst wenn es als politische Großtat gefeiert wird, das Foto Helmut Schmidts in Wehrmachtsuniform von der Flurwand in der nach ihm benannten Bundeswehr-Hochschule zu nehmen. Immer diese halben Sachen wider den Ungeist! Aber wer hat schon den Mumm, die entscheidende Frage zu stellen: Brauchen wir die Truppe überhaupt? Klar, unser aller Freiheit wird in Afghanistan und in Mali verteidigt. Aber ginge es nicht auch anders? Sollten wir uns nicht ein Beispiel an Mikronesien oder Kiribati nehmen? Die haben kein Militär. Wenn denen mal einer zu nahekommt, dann rufen sie die USA oder Australien zu Hilfe. Noch konsequenter sind Costa Rica und Tuvalu. Die kommen ohne Militär und ohne Schutzmacht aus. Na und? Geht doch!

Da bleiben die Bilderstürmer und Liedzensoren der Bundeswehr noch ganz am Anfang dessen, was möglich wäre. Jetzt bekommt der Spindappell eine vollkommen neue Bedeutung. Steckt hinter jedem Pin-up brauner Ungeist? Nicht auszudenken, wie viele Generationen Wehrpflichtiger schon durch falsches Liedgut verdorben wurden. Wie viel Mist hat die schwarzbraune Haselnuss in den Köpfen angerichtet? Das Lied gehört zwar auch in das Repertoire des Golden Gate Quartet, aber seit einiger Zeit wissen wir ja, dass man bei den Amerikanern nie wissen kann! Überhaupt weiß man nicht, was mit dem Lied zum Ausdruck gebracht werden soll. Dazu muss man sich nur mal den Kehrreim genauer ansehen. Für alle, die ihn nun gerade mal nicht so genau im Kopf haben: „Holdrio, duwiduwidi, holdria. Holdria duwiduwidi. Holdrio, duwiduwidi, holdria. Holdria duwiduwidi.“ Alles klar? Wahrscheinlich nicht. Entweder ist es eine geheime Botschaft, die nur erkennen kann, wer dem unheilvollen Ungeist zum Opfer gefallen ist. Oder es ist vollkommener Schwachsinn. Dann könnte man es dabei belassen, nur noch den Kehrreim zu singen. Mit amputierten Liedern haben wir schließlich Erfahrung.

Weil man nun nicht immer meckern, sondern einen konstruktiven Beitrag leisten soll

– hier ein paar Überlegungen zum neuen Liedgut der Truppe. Schon der Titel des in die Kritik geratenen Liederbuches der Bun­deswehr verrät, warum dieses Machwerk „nicht mehr unserem Werteverständnis“ entspricht. Das Buch heißt schlicht: „Kameraden singt!“ Da hört man doch die geknallten Hacken „Bataillon stillgestanden!!!“. Etwas freundlicher darf es schon sein. Eben familiengerechter, wie es die Ministerin für die ganze Bundeswehr wünscht. „Pink Panzer“ oder so was in der Richtung. Etwas aus diesem Songbook ausgewählt, hört sich schon ganz anders im Leopard II an. Wir wollen es doch gerne wieder mit Johann Gottfried Seume halten, der uns versicherte: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Ja denkste, Seume. Unsere Ministerin und ihr oberster Inspekteur sind da ganz anderer Ansicht.

Böse Lieder machen böse Menschen. Weshalb wir jetzt nur gute Lieder für gute Menschen wollen. Und das ganze Liederbuch „Kameraden singt“ Wort für Wort durchflöhen, ob sich noch irgendwo ein entarteter Ungeist versteckt, den wir, wie die SPD-Generalsekretärin zu sagen beliebt, „ganz radikal ausmerzen“ müssen. Das getan, können wir endlich neu anstimmen. Gesucht werden Lieder mit Tradition, aber bitte Soft-Tradition. Den Einband gestalten wir nicht in Tarnfleck, sondern ganz bunt. Schließlich ist die Bundeswehr absolut weltoffen, weil sie weltweit gebraucht wird. Besonders in Ländern, deren junge Männer in Deutschland in die verlassenen Bundeswehrkasernen zogen. Einen Liederbuch-Einband in Pink sparen wir uns für später auf, der kommt noch. Jetzt wird er erst einmal übergangsweise schön bunt.

Und dann wird ausgetauscht. Die schwierigsten Problemfälle zuerst. Das „Westerwald-Lied“ gegen „Wann wir schreiten Seit’ an Seit‘“. Wie zu hören ist, setzt sich „Die Linke“ nachdrücklich für diesen Tausch ein. Die Grünen hingegen möchten die schwarzbraune Haselnuss gegen „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ wechseln.

Für das „Panzerlied“ wurde die neue Version von „Marmor, Stein und Eisen bricht …“ vorgeschlagen mit der Ergänzung „… aber unser Panzer nicht“. Ob das durchkommt ist fraglich. Es wird kritisiert, dass die Ursprungsversion von einem Drafi Deutscher gesungen wurde. Und wo Deutscher draufsteht, ist selten was Gutes drin, wird gesagt. Auch im Gespräch: „Alle meine Entchen“ als Lied der Pioniere, „Vom Himmel hoch“ für die Artillerie und für die Stoppelhopser der Infanterie „Häschen in der Grube“.