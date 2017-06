Limburg ist überall

Der Tatort: Limburgs Glockenturm-bewehrtes Rathaus Bild: Imago

In Limburg wendet sich die Bilderstürmerei der Politischen Korrektheit (PC) gegen „Fuchs du hast die Gans gestohlen“. Zum Problem wurde diese Groteske dadurch, dass die Staatsmacht in Form des Bürgermeisters dem Druck nachgab und dieses alles leider kein bedauernswerter Einzelfall ist, sondern zunehmend symptomatisch für die Republik.



Im Februar dieses Jahres erhob sich ein Sturm der Entrüstung in der Bischofsstadt, weil der Glockenturm des vor weit über 100 Jahren errichteten Rathauses ein Glockenspiel beherbergt, zu dessen umfangreichem Programm auch das Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ gehört. Das war stets unbeanstandet geblieben, doch dann erhob eine Veganerin beim Bürgermeister Vorstellungen in dem Sinne, dass sie, die sie aus Überzeugung die Verwendung jeglicher tierischer Produkte ablehne, sich von dem Gedanken weltanschaulich zutiefst verletzt fühle, dass der Fuchs eine Gans fressen könnte. Sie fordere daher von der Stadt Limburg, jenes Lied in seiner Brutalität aus dem Programm des Rathaus-Glockenspiels zu nehmen.

Dies ist die Geschichte, soweit sie sich als psychische Störung einer einzelnen Person denken lässt. Doch damit ist sie noch nicht zu Ende. Der Bürgermeister nämlich, der Sozialdemokrat Marius Hahn, zeigte sich sogleich überaus willfährig und gab dem Ersuchen der Veganerin statt. Hier wird der Vorgang von der Groteske zum Problem. Dass die zartbesaitete Dame Anstoß an der Melodie nimmt – gesungen wurde der Text ja ohnehin nicht –, ist das Eine, dass ein von den Wählern bestallter Kommunalpolitiker sich auf derlei einlässt, das Andere.

Da darf sich der Bürgermeister nicht wundern, dass die Tierschutzorganisation Peta gleich nachgelegt hat. Sie will, dass mit Erscheinungen wie dem diebischen Fuchs insgesamt aufgeräumt wird und führt als weiteres befremdliches Beispiel das Märchen vom Rotkäppchen an, das geeignet sei, den Wolf in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Natürlich kann man von Limburgs Bürgermeister nicht erwarten, dass er allein alle Märchen der Brüder Grimm nach Politischer Korrektheit durchforstet, das ist dann eine Aufgabe, die im Rahmen einer Kulturrevolution durchzuführen wäre.

Auch wenn die inkriminierte Melodie inzwischen wieder von Limburger Rathausturm erklingt – ob wegen besserer Einsicht oder aber aus Furcht vor dem Spott, ist unerheblich – bleibt doch Anlass, sich über den Vorgang weiterführende Gedanken zu machen, besonders, da er beileibe nicht der einzige seiner Art ist. Ein wenig Aufmerksamkeit gegenüber den Medien reicht aus, um annähernd täglich auf einen vergleichbaren Vorgang zu stoßen. Es gibt sogar schon eine regelmäßig ausgestrahlte Fernsehsendung, die sich diesem Thema widmet.

Tatsächlich kann man bei den allermeisten Beispielen auf ähnliche Merkmale stoßen. Dazu gehört ein erschreckendes Maß an Irrationalität, die erstaunen muss in einer Gesellschaft, die sich selbst als aufgeklärt und vorurteilsfrei versteht. Dazu gehört aber auch der Druck einer selbstgefälligen Moralität, die Tabus setzt und alles Abweichende mit Verdammnis ahndet. Man nennt das die Politische Korrektheit, die den größten Angriff auf die Freiheit des Geistes darstellt, seit die UdSSR untergegangen ist.

Dieser Druck äußert sich naturgemäß am deutlichsten und rück­sichts­lo­se­sten in dem gewaltsamen Einfluss, den er auf die Sprache ausübt. Es beginnt mit dem von Politikern und Journalisten bis zum Schwachsinn heruntergeleierten „Bürgerinnen und Bürgern“ und hört beim Verbot, den alten Namen „Tschechei“ zu benutzen, noch lange nicht auf. Man fühlt sich an die DDR erinnert, in der ein Weihnachtsengel „Jahresend-Flügelpuppe“ heißen musste.

Man wäre fast versucht, darüber hinwegzusehen, aber zwei Gründe verbieten das: Zum einen mischt sich hier der Staat in private Belange, und das ist immer ein Zeichen für autoritäre Neigungen. Zum anderen übt derjenige, der Einfluss auf die Sprache nimmt, auch Einfluss auf das Denken und in der Folge auf das Handeln aus. Und das ist der Schritt vom autoritären zum totalitären Verständnis von Staat und Gesellschaft.

Es kann nicht verwundern, dass in diesem Zusammenhang der Feminismus und mit ihm die gesamte Genderforschung eine kolossale Rolle spielen. Wer etwa bislang gemeint haben sollte, die Menschen teilten sich in Mann und Frau, ist reaktionär. Auch die Erweiterung um die Kategorie der Unentschlossenen bringt ihn nicht auf die Höhe der Zeit. Denn die Gender-Forschung hat bislang 140 sexuelle Varietäten ausgemacht, wobei es auf Schwierigkeiten stoßen dürfte, diesen allen in öffentlichen Toiletten ein eigenes Türchen zuzuweisen. Doch finanziert wird dieser Schwachsinn über deutschlandweit 215 Lehrstühle für Genderforschung an den verschiedensten Hochschulen.

Begleitet wird jener Druck, unter dem die Bürger stehen, von eiferndem Fanatismus. Dieser ist in seiner Unbedingtheit die Lebenskraft der totalitären Ideen, die, unter Berufung auf ihre jeweils spezifischen Moralität, ihr Anliegen als vorrangig gegenüber allen anderen begreift und beschreibt und deshalb kein Mittel scheut, dem zum Durchbruch zu verhelfen. Was dabei restlos zu Schaden kommt, ist die Toleranz, was eigentlich erstaunen sollte. Denn nach seinem Selbstverständnis beansprucht der moderne, politisch korrekte, aufgeklärte Staat die Toleranz als eines seiner Wesensmerkmale.

Dies alles führt zur Despotie der Minderheiten, wie ja überhaupt das Wort „normal“ nahe daran ist, mit Gebrauchsverbot belegt zu werden. Und hinter den Minderheiten verstecken sich die fünf Prozent, die das Ganze an langen Fäden lenken. Florian Stumfall

Der Verfasser dieses Artikel ist Autor des Buches „Das Limburg-Syndrom“, dessen Erscheinen für diesen Sommer geplant ist.