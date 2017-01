Lösung heißt Rückführung

Nur durch massive Polizeipräsenz in Schach zu halten: „Nafris“ an Silvester vor dem Kölner Hauptbahnhof Bild: pa

Trotz weniger Vorfälle hat sich das dramatische Scheitern der bisherigen Asylpolitik an Silvester erneut unübersehbar gezeigt.



Tausende Nordafrikaner konnten, wenn man den Berichten der Polizei folgt, nur durch massive Präsenz der Sicherheitskräfte davon abgehalten werden, zu Silvester ähnliche Szenen zu produzieren wie vor einem Jahr. Allein in Köln wurden mehr als tausend junge Männer aus dem Maghreb kontrolliert und aufgehalten sowie einige festgenommen.

Damit haben diese Asylsucher allen vor Augen geführt: Nicht nur, dass sie darauf pfeifen, sich jemals in unsere Gesellschaft zu „integrieren“. Sie betrachten unser Land als verachtungswürdiges Feindesland, dem man es bei jeder sich bietenden Gelegenheit zeigen muss. Noch nie in der Geschichte von Zuwanderungsströmen hat sich eine Zuwanderergruppe derart skandalös gegenüber den Einheimischen aufgeführt. Zumindest nicht, ohne umgehend außer Landes gejagt zu werden.

Die Täter von Silvester 2015 aber haben, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Strafe erfahren. Das hat bei ihnen offenbar den letzten Rest von Respekt für unseren Staat und dessen Ordnung ruiniert, weshalb sie es mutmaßlich gleich noch einmal versuchen wollten.

Dass kaum jemand bestraft wurde, liegt daran, dass sexuelle Massenübergriffe im Schutze von Getümmel und Dunkelheit kaum nachzuweisen sind. Solchem Treiben steht ein Rechtsstaat, der auf den ethischen Grundlagen des zivilisierten Abendlandes fußt, daher weitgehend hilflos gegenüber.

Aus diesem Grunde ist es unmöglich, dass barbarisierte Horden, von wo auch immer, auf Dauer das Recht erhalten, in einem derart geordneten Gemeinwesen zu leben. Schon jetzt sind die Regeln des zivilisierten Zusammenlebens auf dem Rückzug, weil die Politik sich geweigert hat, unsere Grenzen zu schützen.

Die Politik reagiert bislang bloß mit dem Drehen an ein paar „Stellschrauben“. Die einzige Lösung kann jedoch nur in einer massenhaften Rückführung jener Asylsucher liegen. Dabei sollte daran erinnert werden, dass Asyl- und Flüchtlingsstatus nie dazu gedacht waren, den Menschen Zutritt zu einer „neuen Heimat“ zu gewähren. Sie sollen lediglich Schutz erhalten bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie in ihre eigene Heimat zurückkehren können.

Bei jenen Maghrebinern ist dieser Zeitpunkt: jetzt. In keinem ihrer Länder herrschen Krieg oder Regierungsterror. Also steht ihrer sofortigen Abschiebung faktisch nichts mehr im Wege. Wenn es gesetzliche Hürden gibt, dann sind diese von der Politik geschaffen worden und können von ihr ebenso abgeräumt werden.

An wirklich durchgreifende Maßnahmen aber wollen die politisch Verantwortlichen bislang noch nicht einmal laut denken. Solange wirkliche Einsicht bei ihnen aber keine Wurzeln schlägt und geeignete Schritte ergriffen werden, wird sich die Lage weiter zuspitzen. Hans Heckel