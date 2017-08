Logik eines Irrsinns

Der Blick in den Spiegel zeigt einem das eigene Antlitz zwar seitenverkehrt, aber dennoch recht unverblümt. Deshalb meiden manche Menschen diese Konfrontation lieber. In dem folgenden Fall ist den Protagonisten vom Spiegelblick in der Tat dringend abzuraten. Was sie dort präsentiert bekämen, wäre allzu beschämend.

Wir reden über all die Stimmen, die sich gar nicht mehr beruhigen wollen vor Empörung darüber, dass US-Präsident Donald Trump kurz nach der Bluttat von Char­lottesville nicht sofort und ausschließlich rechtsextreme Gewalt verurteilt und am besten noch selbst eine Mitverantwortung dafür übernommen hat. Stattdessen hat er politisch motivierte Gewalt ganz allgemein verurteilt. Das sei inakzeptabel, heißt es.

Merkwürdig. Dieser Vorwurf schallt auffällig laut aus gerade jenen Kehlen, die nach jedem eindeutig islamisch motivierten Anschlag betont nichtssagend den „internationalen“ Terrorismus als Schuldigen identifiziert haben, um nur ja nicht den radikal-islamischen beim Namen zu nennen. Manche von denen kamen gar mit dem putzigen Hinweis, die Gefahr, im normalen Straßenverkehr umzukommen sei ja viel größer als die, Opfer eines islamisch motivierten Anschlags zu werden.

Stellen wir uns vor, was wohl losbräche, wenn jemand auch zur Bluttat in Charlottesville geschwafelt hätte: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer auf dem Weg zur Gegendemo überfahren worden wäre, sei doch viel höher gewesen als das Risiko, bei gewalttätigen Krawallen von einem Rechtsextremisten mit dessen Pkw getötet zu werden. Du liebe Zeit! Wer einen derart geschmacklosen Quatsch schreibt, den würde niemand mehr lesen. Und zwar zu Recht!

Aber eben nur dann, wenn er es von der „falschen“ politischen Seite aus tut. Von der anderen sind derlei übelriechende Relativierungen lange hingenommen worden.

Doch nun genauer zu Trumps Entgleisung: Der Präsident hatte sich in einer ersten Stellungnahme gegen den „unerhörten Ausbruch von Hass, Fanatismus und Gewalt“ gestellt und „Gewalt von vielen Seiten“ missbilligt. In die Stadt Charlottesville waren Rechte wie Linke mit Helmen, Schlagstöcken, Baseballschlägern und ähnlichem Kram gerollt. Auf Gewalt waren also tatsächlich „viele Seiten“ aus.

Das auszusprechen aber brandmarkt beispielsweise unser Justizminister Heiko Maas als „halbherziges Lavieren zu den rechtsextremen Gewaltausbrüchen“, das „fatal“ sei. Ein Großteil der Weltpresse sieht das ganz genauso, zudem hätten viele der rechten Demonstranten ihre Sympathie für Trump geäußert.

Stellen wir diesem Fall mal einen anderen gegenüber, und wir entdecken Verblüffendes: Nur acht Wochen vor Charlottesville schoss ein Mann namens James T. Hodgkinson gezielt auf eine Gruppe republikanischer Spitzenpolitiker. Dabei verletzte er den Führer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Steve Scalise, so schwer, dass dieser in einen „kritischen Zustand“ fiel, wie berichtet wurde. Klingt wie „in Lebensgefahr“.

Hodgkinson, der nach einem Gefecht mit Sicherheitskräften seinen schweren Verletzungen erlag, war Unterstützer des Linksauslegers der Demokratischen Partei Bernie Sanders. Er hatte sich für Sanders im Wahlkampf 2016 lautstark engagiert.

Wie reagierte besagter Sanders auf die Gräueltat seines treuen Unterstützers? „Lassen Sie mich so klar sein wie ich kann: Gewalt jeder Art ist in unserer Gesellschaft unannehmbar, und ich verdamme diese Tat mit den stärkst möglichen Worten.“ Kein Wort zum linksextremen Hintergrund des Täters. Übrigens auch nicht von Trump, der wie Sanders jede ideologische Beurteilung des Verbrechens an Scalise unterließ.

Man möchte fast lachen, wenn die Angelegenheit nicht so blutig ernst wäre. Sanders sagte damals also genau das, was Trump im ersten Moment zu Charlottesville geäußert hatte. Doch die weltweite Reaktion verläuft vollkommen entgegengesetzt. Denn hat irgendjemand Sanders damals „fatales, halbherziges Lavieren“ vorgeworfen? Nichts dergleichen.

Wenn Sie sich jetzt nicht mehr zurechtfinden in diesem Gestrüpp von Doppelmoral und zweierlei Maß, darf ich Sie beruhigen: Wo Heuchelei zur Moral erklärt wird, verlieren Menschen wie Sie und ich schon mal den Überblick. Diese Schwäche sollten wir als Auszeichnung verbuchen.

Hodgkinson kam keineswegs aus dem Nichts. Vergangenen März schrieb er auf Facebook voller Hass: „Es ist Zeit, Trump & Co zu zerstören.“ Einen Menschen und seine „Konsorten“ zu „zerstören“ kann vieles bedeuten, unter anderem Mord. Die Tat vom Juni hatte also eine Vorgeschichte der Radikalisierung.

Jetzt können wir nur hoffen, dass Leute wie Hodgkinson und der Schuldige von Charlottesville nicht die berüchtigte „Spirale der Gewalt“ angeworfen haben, die beide Seiten zu immer brutaleren Taten verleitet.

Wie fängt so eine Spirale eigentlich an? Zunächst einmal spricht man den Andersdenkenden die gleichen Rechte ab. Dann stoppt, stört, blockiert und am besten verhindert man ihre Veranstaltungen und öffentlichen Auftritte. Schließlich übt man Druck auf mögliche Anhänger und Interessenten aus, sich vom politischen Gegner zu distanzieren.

Dann muss man nur warten, bis sich die Angegriffenen zur Wehr setzen, und schon setzt sich die „Spirale“ in Bewegung. Wenn die sich zu drehen anfängt, setzt jede Seite der Reaktion der anderen noch einen drauf, die Spirale dreht sich höher und höher, bis eines Tages etwas Schreckliches geschieht.

In Deutschland nennen sich die Spiralendreher derzeit „Aufstehen gegen Rassismus“. Der Name dient bloß der Verteufelung des anvisierten Feindes, der AfD. Bei den „Aufstehern“ tummelt sich ein buntes Häufchen aus SPD-, DKP- und Grünen-Landesverbänden, aus Linkspartei-Politikern und der linksradikalen „Interventionistischen Linken“, der „Antifa“ bis hin zu SPD-Größen wie Manuela Schwesig, Katarina Barley und Ralf Stegner sowie Verdi-Chef Frank Bsirske, Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter oder Aiman Mazyek vom „Zentralrat der Muslime“.

In einer Handreichung für Aktivisten raten die „Aufsteher“ von jeder Diskussion mit AfD-Leuten dringend ab. Stattdessen solle man stolz darauf sein, die AfDler zu „Opfern“ zu machen, nämlich durch „stören, protestieren oder blockieren“, durch Druck auf Wirte, keine Räume an die AfD zu vermieten, oder indem man die Infostände der Partei umstellt, sodass keiner mehr herankommt, oder dadurch, dass man Veranstaltungen von innen so laut stört wie möglich.

So hat es immer angefangen mit dem Ende einer Demokratie: Nicht harmlos, aber noch nicht grunderschütternd. Doch so läuft die Spirale an und dreht sich nach und nach weiter hoch, bis alles in Trümmer fällt. Natürlich sind es nie die eigenen Gesinnungsgenossen gewesen. Laut SPD-Stegner waren die linken G20-Krawalle in Hamburg auch gar nicht links, sondern sozusagen politisch herkunftsfreie Gewalt, sonst nichts. Überflüssig zu erwähnen, was Stegner Trump vorhält, nämlich: „Trump distanziert sich zu spät und auf Druck eher unglaubwürdig von Nazis.“

Auch die Propagandisten von „Aufstehen gegen Rassismus“ posaunen: „Von uns geht keine Gewalt aus.“ Klar: Denn linke Gewalt ist ja keine Gewalt, sondern „Widerstand“, oder sie ist eben nicht links. Die Logik solcher Typen lautet im Grunde: Wir dürfen gewalttätig sein, weil wir uns von Natur aus nach Frieden sehnen, aber die Andersdenken dürfen sich nicht einmal friedlich artikulieren, weil sie von Natur aus böse und gewalttätig sind.

Sie haben es gewiss erkannt: Das ist die Logik exakt jenes Irrsinns, der im 20. Jahrhundert dieses Land erst in die braune und danach jeden vierten von uns in die rote Tyrannei gestürzt hat.