Nach dem Hexagon nun der Stiefel

Der prognostizierte Sieger der nächsten Parlamentswahl: Beppe Grillo und sein M5S Bild: mauritius

Wann wählen eigentlich die Italiener, fragte am vergangenen Sonntag ein französischer TV-Moderator? Nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons atmeten die EU-Befürworter hörbar durch, doch spätestens im kommenden Jahr könnte jenseits der Alpen ein politisches Erdbeben stattfinden.



Um Matteo Renzi ist es still geworden. Das einstige Wunderkind der europäischen Sozialdemokratie hat sich verzockt. Als Ministerpräsident knüpfte der Italiener sein politisches Schicksal an den Ausgang einer Verfassungsreform, die das komplizierte Wahlrecht vereinfachen sollte. Der Schuss ging kräftig nach hinten los. Seitdem befindet sich Renzi in einer Art politischem Wachkoma. Er hat angekündigt, an der Spitze der Sozialdemokraten in den kommenden Wahlkampf zu ziehen, doch sein Parteifreund und Nachfolger Paolo Gentiloni hat es sich an der Spitze der italienischen Regierung gemütlich gemacht. Er regiert gemeinsam mit Abtrünnigen von Silvio Berlus-conis Forza Italia, und die Verfassung schreibt nach einem Regierungswechsel nicht zwingend Neuwahlen vor. Ende des Jahres, vielleicht auch erst im Frühjahr kommenden Jahres soll gewählt werden.

Noch immer hoffen die etablierten EU-Anhänger, dass sich die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) des Komikers Beppe Grillo zerlegen wird. In allen Meinungsumfragen liegt die bunte Protestbewegung derzeit mit 30 Prozent an der Spitze. Die von Renzi geführten Sozialdemokraten kommen auf etwa 25 Prozent. Weitere große etablierte Parteien gibt es in Italien nicht mehr. „Es ist nicht wahr, dass die Fünf Sterne Italien aus dem Euro holen wollen“, sagt der designierte Spitzenkandidat der Bewegung, Luigi Di Maio. „Wir wollen, dass die Italiener darüber entscheiden.“ In einem Referendum sollen seine Landsleute darüber abstimmen, ob sie den Euro behalten oder lieber zur Lira zurück-kehren wollen.

Mehr Italiener sind für eine solche Abstimmung als für die Gemeinschaftswährung. Gerade der arme Süden ächzt unter Sparzwängen, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, die Wirtschaft lahmt. Die Finanzbranche richtet ihre Blicke daher recht sorgenvoll nach Italien. Commerzbank-Chef Jörg Krämer warnte nach Macrons Sieg vor übertriebenen Hoffnungen. Zwar sei eine existenzgefährdende Krise für die Währungsunion abgewendet. Aber in Italien stünden Parlamentswahlen an und das Lager der Links- und Rechtspopulisten sei dort ähnlich stark wie in Frankreich. „Der Euroraum kommt nicht zur Ruhe, die EZB dürfte nicht bereits in diesem oder im nächsten Jahr ihre Leitzinsen erhöhen“, sagte der Spitzenbanker.

Politikbeobachter halten es nicht mehr für ausgeschlossen, dass nach den Wahlen Beppe Grillo und seine „linkspopulistische“ Fünf-Sterne-Bewegung gemeinsam mit der „rechtspopulistischen“ Lega Nord eine Koalition bilden. Einst als separatistische Kraft unter Umberto Bossi gestartet, hat sich die Lega mittlerweile zu einer klassischen Rechtspartei entwickelt. In Umfragen erzielt sie zwischen zwölf und 15 Prozent und hat mittlerweile nicht mehr nur im reichen Norden ihre Anhänger. Parteichef Matteo Salvini nannte den Euro „eines der größten wirtschaftlichen und sozialen Verbrechen, das je gegen die Menschheit begangen wurde“.

Grillos Vorhaben, die Bevölkerung über den Verbleib in der Währungsunion abstimmen zu lassen, unterstützt er. Selbst die Mitte-Rechts-Partei Forza Italia des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, die immer noch für ein zweistelliges Ergebnis gut ist, strebt zwar keinen Euro-Austritt an, bringt aber neuerdings immer mal wieder ein Ausscheiden Deutschlands oder die Einführung der Lira als Parallelwährung ins Spiel. Für Grillo bedeutet Macrons Erfolg lediglich eine Verlängerung der Existenz des Euro, dieser „unmöglichen Währung“, wie er in seinem Blog schreibt. „Europa wird eine weitere Regierung haben, die von den Banken hervorgebracht wurde.“ Seine Bewegung sei, so meint er, das letzte Bollwerk gegen „Gauner, Schieber und Verbrecher“.

Neben der Euro-Krise belastet Italien die bei Weitem nicht ausgestandene Asylkrise. Angesichts der steigenden Zahl in Italien ankommender Asylsucher rechnet Rom dieses Jahr mit einem neuen Rekordhoch an Immigrantenankünften. Bis Ende 2017 werden insgesamt 200000 Asylsucher erwartet, wie aus Prognosen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Das Innenministerium sprach von „besorgniserregenden Zahlen“ und erklärte, man stehe „unmittelbar vor einem Kollaps“. Gemäß der Dublin-III-Verordnung ist Italien verpflichtet, alle Asylsucher, die über den See-Weg einreisen, unterzubringen und ein reguläres Asylverfahren durchzuführen. „Diese Verträge sind der letzte Dreck und wir werden sie zerreißen“, erklärte Grillo gewohnt lautstark dazu.

Wie die PAZ bereits in der Nummer 18 vom 5. Mai berichtete, stellte der sizilianische Staatsanwalt Carmelo Zuccaro fest, dass manche der privaten Seenotretter mit den Schleppern gemeinsame Sache machen und von den kriminellen Banden statt über Spenden finanziert werden. Ziel könne sein, durch die Asylsucherwelle „die Wirtschaft in Italien zu destabilisieren, um Vorteile daraus zu ziehen“, mutmaßt der Chefankläger der Staatsanwaltschaft Catania, die in der Sache ermittelt. Diese Aussage hat für Tumulte gesorgt. „Schuld ist diese Frau“, sagt Beppe. Und er meint Bundeskanzlerin Angela Merkel. Peter Entinger