»Nazi-Schlampe« keine Beleidigung

Ihre PC-Kritik ließ einen NDR-Moderator ausrasten: Alice Weidel Bild: Imago

Am 17. Mai hat das Landgericht Hamburg in erster Instanz einen Antrag der AfD-Politikerin Alice Weidel gegen den NDR auf Unterlassen der Bezeichnung „Nazi-Schlampe“ zurückgewiesen; Begründung: Die Bezeichnung sei eine verfassungsrechtlich gedeckte Satire; der Bezug zum Begriff „Nazi-“ bestehe darin, dass die AfD „in weiten Teilen der Öffentlichkeit“ dem rechten Spektrum zugeordnet werde. Das erstaunliche Urteil negiert das bisher allgemein anerkannte Rechtsinstitut der unzulässigen Schmähkritik und leistet einen bedauerlichen weiteren Beitrag zur Sprachverrohung. Alle Hoffnung auf ein faires und richtiges Urteil liegt nun bei dem Gericht der zweiten Instanz.



Der Tatbestand des Streites steht fest; seine Beendigung steht noch aus. Worum geht es? Die auf dem Bundesparteitag der Alternative für Deutschland in Köln kürzlich zu einer der beiden Spitzenkandidaten ihrer Partei für die kommende Bundestagswahl gekürte Alice Weidel hatte dort die Feststellung getroffen: „Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.“ Die vergleichsweise harmlose, jedenfalls diskutierbare Aussage von Alice Weidel ließ einen Moderator des Norddeutschen Rundfunks (NDR) ausrasten. In der NDR-Sendung „Extra 3“ vom 27. April beschimpfte und denunzierte Christian Ehring Alice Weidel als „Nazi-Schlampe“, im Kontext: „Jawohl. Schluss mit der politischen Korrektheit, lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe!“ Ein Unterlassungsbegehren von Alice Weidel lehnte der NDR ab. Die Anstalt leistete dem Moderator Beistand mit der absurden Begründung: „Zu keinem Zeitpunkt wollten er oder die Redaktion von ,Extra drei‘ Alice Weidel persönlich beleidigen. Aber ihrer öffentlich geäußerten Polemik darf aus Sicht des NDR ihrerseits zugespitzt entgegengetreten werden.“ Das Fazit aus dieser bemerkenswerten Einlassung der öffentlich-rechtlichen Anstalt NDR lautet also: 1. Kritik an der „Political Correctness“ (PC) ist „Polemik“. 2. Die Bezeichnung einer Politikerin einer nicht verbotenen politischen Partei als „Nazi-Schlampe“ ist keine persönliche Beleidigung.

Alice Weidel spricht sich in ihrem Redebeitrag dafür aus, die „Political Correctness“ zu entsorgen. Um was geht es bei der – aus den USA stammenden – „Political Correctness“? Der „Duden“ definiert diese Erscheinung als die „von einer bestimmten Öffentlichkeit als richtig angesehene Gesinnung“. Die Gesinnungspolizei der selbsternannten Gralshüter der „Political Correctness“ führt sichtbar zunächst zu einer Sprachpolizei. Das Wort „Flüchtlinge“ beispielweise sei nicht „kultursensibel“ genug und soll deshalb im Sinne der „Political Correctness“ durch das Wort „Schutzsuchende“ oder „Geflüchtete“ ersetzt werden – eine Forderung, die mir, obwohl selber ein Flüchtlingskind, nicht in den Sinn gekommen wäre. Schlimmer ist, wenn die „Political Correctness“ zu Schönfärberei oder sogar zu zeitweiligem Verschweigen führt, wofür die Berichterstattung über die Kölner Silvesternacht 2015/16 ein bekanntes Beispiel bildet. Andere Beispiele für grassierende „Political Correctness“ gibt es leider in Hülle und Fülle.

Erfreulicherweise wächst die Kritik an der Herrschaft der Sprach- und Denkpolizei der „Political Correctness“. Im „Spiegel“ war zur Sprache der Genderwelle zu lesen: „Geschlechtergerechtes Blähdeutsch breitet sich in Amtsstuben, Sportclubs und Klassenzimmern aus. An Unis lehrt Herr ,Dozentin‘. Verfällt die Republik dem grammatischen Irrsinn?“ Einwände gegen überzogene „Political Correctness“ werden parteiübergreifend formuliert. Sigmar Gabriel beklagt „zu viel Political Correctness“. Ursula von der Leyen vertritt die Auffassung „die Political Correctness ist überzogen worden“. Winfried Kretschmann wird mit dem Diktum zitiert, „man dürfe es mit der politischen Korrektheit nicht übertreiben“. Ein Experte in Sachen Personalführung, Professor Manfred Becker, langjähriger Personalmanager bei Opel, antwortet auf die Frage, ob Vielfalt und Diskriminierung im Beruf nicht mehr thematisiert werden sollten: „Doch, schon. Aber wir dürfen den Bogen nicht überspannen. Es darf nicht dazu führen, dass sich Menschen Sprachverbote auferlegen; dass sie sagen, was sie nicht denken und denken, was sie nicht sagen und schließlich tun, was sie nicht wollen. Und das alles, um nicht anzuecken.“ Schließlich noch einmal eine Stimme aus dem „Spiegel“: Christiane Hoffmann vom Hauptstadtbüro schrieb zur Kölner Silvesternacht den interessanten Satz: „Köln ist der Anfang vom Ende der Political Correctness“.

Alle diese Zitate zeigen, dass über Sinn oder Unsinn der „Political Correctness“ von verschiedenen Seiten diskutiert wird. Der Moderator des NDR diskutierte nicht, sondern er diffamierte. Die Nazikeule allein reichte ihm dafür nicht, es musste noch „Schlampe“ zum „Nazi“ hinzugefügt werden. Angesichts des eindeutig und unbestreitbar beleidigenden Inhaltes dieser Wortkombination ist es schlicht lächerlich, wenn der NDR behauptet, der Moderator oder die Redaktion von „Extra 3“ hätten „zu keinem Zeitpunkt Alice Weidner persönlich beleidigen wollen“: Sie haben es erkennbar getan. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich dabei nicht um einen Gegenschlag in einer Diskussion zwischen zwei Kontrahenten gehandelt hat; Alice Weidner hatte weder den Moderator noch die Sendung des NDR mit auch nur einem einzigen Wort erwähnt. Abwegig ist schließlich auch die Behauptung des NDR, dass „ohne politische Korrektheit die Beschimpfung von Menschen wieder salonfähig werden könnte“. Ehre und Ansehen eines Menschen, kurz: sein Persönlichkeitsrecht, hängen nicht am Gebilde der „Political Correctness“, und der billige Mantel risikoloser Satire sollte nicht dazu benutzt werden, die Würde eines Menschen zu verletzen.

Vielleicht erfordert die Diktatur der „Political Correctness“ es, zu versichern, dass der Autor dieses Beitrages mit der Partei der Alice Weidel nichts „am Hut“ hat: Er ist weder Mitglied der AfD noch deren Wähler noch auch nur deren Sympathisant. Aber ich werde mich, solange ich lebe, für das im Grundgesetz verbriefte Grundrecht der freien, nicht beleidigenden Meinungsäußerung und für die Achtung der Würde des Menschen einsetzen – eine Aufgabe, die eigentlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten obliegt. Ingo von Münch