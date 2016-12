Neue Klippen für Garnisonkirche

Fragmente sollen Besucher auf das Bauvorhaben einstimmen: Potsdam-Touristen vor dem Standort der Garnisonkirche Bild: pa

Nachdem nun ein Termin für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche genannt wurde, droht die komplette Wiederherstellung des berühmten Barockbaus an einem neuen Problem zu scheitern.

Zumindest auf den ersten Blick erscheinen die neuesten Meldungen wie der langerwartete Durchbruch für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Laut Wiederaufbau-Stiftung sollen ab Oktober 2017 die Baumaßnahmen anlaufen, damit erst einmal der Turm der Garnisonkirche neu errichtet werden kann. Der Turm, der in der Vergangenheit das Stadtbild Potsdams geprägt hatte, wird allerdings zunächst nur in einer abgespeckten Minimal-Variante wiederauferstehen.

Damit die Kosten von 40 auf 26 Millionen Euro sinken, wird zunächst auf die Schmuckfassade, Zierelemente, Turmhaube und Glocken verzichtet. Die Garnisonkirchenstiftung verbindet mit diesem Vorgehen eine ganz bestimmte Hoffnung.

„Es ist wie damals, als ich am Wiederaufbau des Pfingstberg-Belvederes beteiligt war: Als die Menschen gesehen haben, dass es losgeht, flossen auch mehr Spenden“, so Wieland Eschenburg vom Stiftungsvorstand. Mit den Worten „Das ist keine Option“ macht Eschenburg ebenfalls deutlich, dass die Stiftung Garnisonkirche keinesfalls auf das Kirchenschiff des 1968 gesprengten Barock­baus verzichten will.

Tatsächlich ist es inzwischen fraglich geworden, ob es noch in absehbarer Zeit überhaupt zum Aufbau des Kirchenschiffs kommen wird. Durch eine Mitteilung der Stadt Potsdam ist nämlich öffentlich geworden, dass Verhandlungen zwischen dem Rathaus und dem Förderverein zur Zukunft des sogenannten „Rechenzentrums“ laufen. Gemeint ist damit ein Gebäude, das Anfang der 1970er Jahre zum Teil auf dem Gelände der abgerissenen Garnisonkirche gebaut worden ist.

Eigentlich war das Gebäude bereits zum Abriss vorgesehen. Auf eine Initiative von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hin wird das Haus allerdings seit über einem Jahr von rund 170 Künstlern als „Kreativzentrum“ genutzt. Ursprünglich vereinbart war lediglich eine provisorische Nutzung bis zum 31. August 2018. Allerdings mehren sich Anzeichen dafür, dass das Provisorium länger erhalten bleiben soll und damit der Wiederherstellung des Schiffs der Garnisonkirche räumlich im Wege steht.

Im Gespräch ist zum einen die Verlängerung der Nutzungsdauer für das „Rechenzentrum“ über fünf Jahre. In einer zweiten Variante wird sogar über eine Nutzung des Künstlerhauses bis 2028 nachgedacht. Sehr weitreichende Folgen hätte eine dritte Variante: Eine Komplettsanierung könnte dabei das Provisorium zur Dauereinrichtung machen. Dies würde wiederum das Aus für den Wiederaufbau des Kirchenschiffs bedeuten. Als Dreh-und Angelpunkt in der Angelegenheit gilt die Suche nach einem Ausweichquartier für das Künstlerhaus.

Ins Auge gefasst war bislang die ehemalige Garde-Husaren-Kaserne an der Schiffbauergasse, die Potsdam dem Bund abkaufen möchte. Bis zum Jahr 2020 wird die Immobilie noch von der Bundespolizei genutzt. Medienberichten zufolge ist allerdings unklar, ob die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Haus danach nicht für andere Zwecke benötigt. Dass nun sogar über eine Komplettsanierung des „Rechenzentrums“ nachgedacht wird, spricht nicht dafür, dass die Garde-Husaren-Kaserne künftig als Künstlerquartier zur Verfügung steht.

Schlecht stehen zudem die Chancen, dass das Kirchenschiff der Garnisonkirche in seiner historischen Form wiederstehen wird. So hat die Evangelische Landeskirche bereits zur Bedingung für ihre Kredite gemacht, dass die architektonische Gestaltung neben der historischen Kontinuität auch den „Bruch mit der Tradition“ deutlich werden lasse. Ob es überhaupt zu einer Umsetzung dieser Anforderung kommt, ist angesichts der bekannt gewordenen Weiternutzungspläne für das „Rechenzentrum“ fraglich.

Schon der Bau des Kirchturms der Garnisonkirche birgt offenbar reichlich Konfliktpotenzial zwischen den Wiederaufbaubefürwortern und den Kreativen in der Nachbarschaft. Bereits im November hatten die Nutzer des „Rechenzentrums“ einem offenen Brief an Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) geschrieben. Darin hatten die Künstler die Pläne kritisiert, den Kirchturm zunächst einmal in einer schmucklosen Minimalvariante zu errichten. In dem Brief, bemängeln sie, es könnte der Eindruck einer Bauruine entstehen, weil an dem Turm der „charakteristische Teil der historischen Architektur“ fehlen werde.

Die Adressatin des Briefs spielt eine zentrale Rolle beim Wiederaufbauprojekt der Garnisonkirche: Als Kulturstaatsministerin muss sie mitentscheiden, ob die zwölf Millionen Euro, die der Bund zugesagt hatte, auch für die abgespeckte Turmvariante fließen werden. Bleiben die Gelder des Bundes aus, könnte dies vermutlich auch die Evangelische Kirche dazu veranlassen, ihre Kreditzusage zu überdenken. Norman Hanert