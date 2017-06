Notfalls mit dem Rohrstock

Das ging nach hinten los: Dutzende von Organisationen, „darunter Parteien, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und kirchliche Gruppen“ hatten zur Großdemo „Nicht mit uns!“ nach Köln gerufen, wie der WDR berichtete. Dort sollten Muslime und Nichtmuslime ein kraftvolles Zeichen gegen Terror und Gewalt setzen. Es ist aber fast niemand hingegangen.

Am Anfang sollen es kaum 500 gewesen sein, zum Ende hin hatten sich dann noch welche dazugesellt, mehr als 3000 kamen aber nicht zusammen, und die bestanden mindestens zur Hälfte aus der allgegenwärtigen biodeutschen Gutmenschenmischung aus betroffenheitsgestählten älteren Herrschaften und juvenilen Blondchen im Schüler- und Studentenalter. Also von der Sorte „Zivilgesellschaft“, die vor zwei Jahren mit glasig-verzückten Augen an den Bahnhöfen stand und „Welcome!“ johlte.

Die „Dutzenden“ von Massen­organisationen dürften den Reinfall indes geahnt haben und kalkulierten von Anfang an bloß mit 10000 Teilnehmern, was angesichts von mehreren Millionen Moslems in Deutschland schon ziemlich mager war. Nun kam es noch viel schlimmer.

Heftigen Groll zog die türkische „Ditib“-Organisation auf sich, die rund 900 Moscheen in der Bundesrepublik betreiben soll. Sie hatte ihre Teilnahme abgesagt. „Ditib hat sich damit selbst ins Abseits gestellt“, faucht die muslimische CDU-Bundestagsabgeordnete Cemile Giousouf.

Ins Abseits? Von wem denn, wo doch so gut wie keiner da war? Entweder haben die Demo-Initiatoren wie der allgegenwärtige Aiman Mazyek vom „Zentralrat der Muslime“ nur verschwindend wenige Anhänger. Oder die berufsmuslimischen Dauerredner führen sich dermaßen verlogen auf, dass selbst die eigene Gefolgschaft nicht mehr mitkommt beim Zickzack ihrer Leithammel.

Für den heutigen Freitag ist eine weitere Kundgebung in Berlin geplant. Wir wollen hoffen, dass sich die „Dutzenden Gruppierungen“ diesmal mehr Mühe geben und ihr Fußvolk notfalls an den Ohren zum Veranstaltungsort zerren. Wiederholt sich das Desaster von Köln, wäre das nämlich schon die zweite Blamage dieser Art in der Hauptstadt. Im Januar 2015 meldete dpa im Tonfall der „Aktuellen Kamera“, in Berlin würden „Tausende Menschen zur gemeinsamen Kundgebung der Spitzen von Staat und Gesellschaft mit den Verbänden der Muslime erwartet“. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Zusammenstehen − Gesicht zeigen“ und sollte ein Zeichen gegen den radikalislamischen Terror setzen.

Nicht nur, dass schon dort so gut wie niemand antanzte. Von den wenigen waren auch nur einige Mohammedaner. Später kam zudem heraus, dass die „Verbände der Muslime“ nur auf Initiative einer Mitarbeiterin des Kanzleramts und unter „sanftem Druck des Innenministeriums zur Mahnwache aufgerufen hatten“, wie die „Welt“ berichtete. Die Kosten der „muslimischen Mahnwache“ trugen laut der Zeitung CDU und SPD.

Wir wollen aber nicht ungerecht sein. Es hieß schließlich „Zusammenstehen“ damals in Berlin, daher sollten wir Nichtmuslime uns auch an die Nase fassen. Wir hätten die Lücken ja füllen können, dann hätten eben Nichtmuslime mit Nichtmuslimen ihre Gemeinsamkeit mit den Muslimen kundgetan, na und? Ist doch auch ein „starkes Zeichen“. Stattdessen ließen wir Merkel, Gabriel, den damaligen Bundespräsidenten Gauck und Hastenichgesehen 2015 vor dem Brandenburger Tor buchstäblich ins Leere sprechen.

Merkwürdig, sind wir Deutsche etwa unzufrieden mit unserer politischen Führung? Die Wahlumfragen sagen etwas anderes. Und doch stimmt etwas nicht. Wir wissen, was ein Tsunami ist: Er hat viel mehr Energie als eine Sturmwoge, doch auf offener See ist er kaum zu erkennen. Erst wenn er aufs Ufer trifft, wird seine verheerende Schubkraft sichtbar.

Entwickelt sich in Deutschland ein solcher Tsunami? An der Oberfläche ist alles ruhig, die Aufregung über Merkels Schleusenöffnung hat sich längst im täglichen Einerlei verläppert, alles wogt sachte dahin.

Doch darunter bewegt sich was. Forsa wollte wissen, ob Kinder von „Flüchtlingen“ von ihrer Ankunft an die gleichen Zuwendungen erhalten sollten wie deutsche Kinder. Vor zwei Jahren hatte das eine klare Mehrheit der befragten Deutschen noch befürwortet. Jetzt hingegen lehnen 52 Prozent das ab, nur noch 42 Prozent wollen die Kinder der Asylsucher von Beginn an mit den deutschen Sprösslingen gleichstellen, sechs Prozent haben keine Meinung.

Das Kinderhilfswerk, Auftraggeber der Befragung, ist alarmiert. Dessen Präsident Thomas Krüger fordert eine „Bildungsoffensive in Sachen Kinderrechte“. Mit anderen Worten: Wenn die Bürger nicht (mehr) die richtige Meinung vertreten, müssen sie gefälligst erzogen werden!

Krüger segelt mit seinem Vorschlag ganz auf der Welle der Zeit. Unentwegt hören wir, dass die Deutschen von der Obrigkeit für irgendetwas „sensibilisiert“ werden müssten, dass man bei uns ein „anderes Bewusstsein“ zu schaffen habe, also unser vorhandenes Bewusstsein verändert werden soll.

In der glücklichen Frühzeit der Demokratie hatten die Gewählten noch den Auftrag, das Land in jene Richtung zu bewegen, die das Volk will. Heute soll das Volk in die Richtung geschoben werden, die den Gewählten erstrebenswert erscheint. Eine verblüffende Umkehr, Kritiker nennen das Resultat „Erziehungsdiktatur“.

Wie hoch unseren Politikern das Gefühl bereits zu Kopf gestiegen ist, die Erziehungsberechtigten der Bürger zu sein, davon legte die Grünen-Politikerin Ska Keller dieser Tage ein glänzendes Zeugnis ab. Wir haben ja von dem Ärger mit den Osteuropäern gehört, weil die keine afrikanischen oder orientalischen Asylsucher aufnehmen wollen.

Keller, Chefin ihrer Fraktion im EU-Parlament, brillierte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit der Idee, man könne doch ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland verpflanzen. Es habe sich nämlich gezeigt, dass die Leute viel lieber dahin gingen, wo schon Landsleute lebten, weil das die Integration und die Aufnahme einfacher mache.

Die „Integration“ klappt besser, wenn die Menschen unter ihresgleichen in einem eigenen Dorf leben statt bei den Einheimischen? Lassen wir das. Viel entscheidender: Was passiert, wenn die Letten keine syrischen Dörfer auf ihrem Gebiet wollen? Dann müsse man sie eben dazu „zwingen“, schwingt Keller den Rohrstock gen Osten.

Darauf konnte die Grüne nur kommen, weil Geschichte für sie allein aus „deutschen Tätern“ und ihren Opfern besteht. Dass Stalins Russland die lettische Nation fast ausgelöscht hätte, indem man Letten deportiert sowie Russen, Ukrainer und andere Fremdvölker gegen den Willen der Ein­heimischen angesiedelt hat − davon weiß sie nichts. Auch nicht, wie tief sich diese Beinahe-Auslöschung ins Bewusstsein dieses kleinen baltischen Volkes eingebrannt hat.

Interessiert nicht. Notfalls muss man die Uneinsichtigen per „Bildungsoffensive“ eben zur Veränderung ihres falschen Bewusstseins „zwingen“, nicht wahr, Frau Keller? So kehrt Stalins brutale Umvolkungspolitik auf den Pfoten der „europäischen Idee“ zurück, die an diesem Missbrauch durchaus krepieren könnte.

Wir hatten uns vorhin gefragt, warum die Bürger weder rebellieren noch für die von der Regierung gewünschten Ziele auf die Straße gehen. Nun, im Ostblock taten sie Letzteres vor allem, weil bei Nichterscheinen auf der „Kampfdemonstration“ unangenehme Folgen drohten. Was man wirklich von dem Zinnober dachte, behielt man lieber für sich. Das erlebt man heute wieder: Leises Maulen oder müdes Abwinken hat den lauten Protest ersetzt. Dazu noch einen herzhaften Schluck „Uns-geht’s-doch-gut“-Baldrian und alles ist wieder still. Bis der Tsunami auf Land trifft.