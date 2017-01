Polizisten platzt der Kragen

„Ideologie geht vor Fachlichkeit“: Polizist patrouilliert auf dem Berliner Alexanderplatz, wenige Tage nach dem Attentat an der Gedächtnis­kirche Bild: Imago

Als Sicherheitsmaßnahme des Senats und Antwort auf den Berliner Weih­nachtsmarktanschlag investiert Rot-Rot-Grün in Waffen und Ausrüstung der Polizei. Bilder mutmaßlicher Täter soll es für Ermittler aber nicht geben – aus Furcht vor deren öffentlicher Wirkung.



Polizeigewerkschafter kritisieren die aktuellen Sicherheitsvorstellungen der Berliner Landesregierung als „Schlag ins Gesicht“. Die Videoüberwachung in der Öffentlichkeit und an Gefahrenpunkten wird weiter vor allem von den kleinen Koalitionären blockiert. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember versteift sich der Senat auf seine Ablehnung der Videotechnik, die nur zeitweise erlaubt sein soll.

„Für Propaganda stellen wir keine Kameras zur Verfügung“, sperrt sich Linkspartei-Chef Klaus Lederer gegen mehr Videokameras. Er ist neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) Bürgermeister und zugleich Kultursenator. Kenntnisse in der Innen- und Sicherheitspolitik besitzt der Jurist keine. „Terroristen die TV-Infrastruktur zur Verfügung“ zu stellen, sei falsch, begründet Lederer seine Ablehnung von „Propaganda“.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Berlin kritisiert diese jüngste Haltung des Senats: „Es ist schlecht für die Sicherheit in der Stadt, wenn Ideologie vor Fachlichkeit geht“, so der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf. DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt geht noch einen Schritt weiter: Lederer habe „keine Ahnung“, wie moderne Technik bei der Polizei eingesetzt werde. Den erfahrenen Polizisten ärgert, dass Lederer unterstellt, Bilder von öffentlicher Überwachung landeten einfach im Fernsehen – ohne richterlichen Beschluss.

Lederer glaube wohl noch ans „Staatsfernsehen“, so Wendt. Er hingegen sei überzeugt, Programme zur Gesichtserkennung hätten den Attentäter vom Breitscheidplatz bloßstellen können und seien Voraussetzung für eine rechtzeitige Alarmierung der Einsatzkräfte in der Terrorabwehr. So erlaube es die neueste Technik auch, auffälliges Verhalten einzelner schneller zu erkennen.

Dass der Senat diese Erkenntnisse nicht nutzen will, bleibt Fachleuten unverständlich. Innensenator Andreas Geisel (SPD) gab nun ein Interview zum Thema, das mit seinen Kabinettskollegen nicht abgestimmt war, aber dafür umso aufschlussreicher ist. Er habe in Reaktion auf den Anschlag bewusst kein „Scharfmacherpapier“ verfasst. Geisel will aber zumindest an einigen ausgesuchten, von Kriminalität besonders geplagten Plätzen Kameraüberwachung zulassen, so sein Fazit. Selbst dieses symbolische Einlenken entfachte umgehend einen Proteststurm von Linkspartei und Grünen.

Beobachter rätseln über die Motive von Lederer und Co. Wenn bei ihnen selbst eine stichpunktmäßige Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen per Videoüberwachung tabu ist, muss es andere Beweggründe geben. Einige vermuten, der Senat bereite sich zum Bundestagswahljahr auf einen Kampf der Bilder in der Hauptstadt vor.

Bilder von Tatorten und Tätern schadeten dem Projekt Rot-Rot-Grün, schadeten jedem politischen Projekt mit linker Beteiligung, das auch auf Bundesebene angestrebt wird, so die mögliche Angst. Denn solche „Propaganda“ zeige allzu eindringlich die Folgen linker Politik im dann nicht mehr grenzenlos anonymen öffentlichen Raum. Die Meldungen von besserer Bewaffnung und Ausstattung als Teil eines 45 Millionen Euro teuren Sicherheitspakets hätten dagegen die Tendenz, den Senat in ein positives Licht zu rücken, so dessen Kalkül.

Die Opposition sieht Geisel stellvertretend für die SPD als Getriebenen in Sachen Überwachung. So meint CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger: „Nachdem ihm seine linken Koalitionspartner eine rechtssichere Ausweitung der Videomaßnahmen bei der Senatsklausur verweigert haben, will er dennoch auch am Kottbusser Tor Videotechnik einsetzen und nimmt dabei in Kauf, dass Gerichte ihn stoppen.“

Berlins neue Dreierkoalition entwickelt somit in Sachen Sicherheit ein Spiel mit verdeckten Karten und versteckten Absichten nach innen und außen – ein Dreifachblindspiel. Sogar das Berliner SPD-Urgestein Heinz Buschkowsky widersprach seiner Partei und dem „linken Oberlehrer“ Lederer: Wenn der Rechtsstaat nur „den nächsten Anschlag abwarten“ könne, statt „technische Maßnahmen auszuschöpfen“, sei das wie die Erwartung eines Naturgesetzes. Er sieht die Gefahr einer „Verhöhnung der Opfer“.

