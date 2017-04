Preußischer Stil oder Plattenbau

Noch immer ist das Schloss von hässlicher DDR-Architektur umgeben. Doch das soll sich ändern: Das Stadtschloss Potsdam von der Nikolaikirche aus gesehen. Im Hintergrund

Das Ringen um die behutsame Wiedergewinnung des historischen Gesichts von Potsdam schreitet voran. Weitere Wiederaufbauprojekte rücken in den Mittelpunkt, neben der Garnisonkirche geht es vor allem um das Umfeld des neu errichteten Schlosses. Doch auch der Widerstand von links will nicht verstummen.



Am 14. April 1945 entfachte ein britischer Bomberangriff in der Potsdamer Innenstadt ein Flammeninferno. Wenige Wochen später fügte Artilleriebeschuss der Roten Armee der alten preußischen Residenzstadt weitere Schäden zu. Nicht allen Bewohnern gefällt, dass Potsdams Stadtmitte inzwischen Stück für Stück nach historischem Vorbild wiederaufersteht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten rund 15 000 Potsdamer ein Bürgerbegehren „Kein Ausverkauf der Potsdamer Mitte“ unterschrieben. Ziel des von der Fraktion „Die Anderen“ und der Linken unterstützten Begehrens war der Erhalt mehrerer Bauten aus sozialistischer Zeit in der Nähe des wiederrichteten Stadtschlosses. Konkret geht es dabei um das Gebäude einer Fachhochschule, den sogenannten Staudenhof-Wohnblock, und das Hochhaus des ehemaligen DDR-Interhotels am Lustgarten. Zumindest im Fall des Fachhochschulbaus, der einer Wiederherstellung der historischen Innenstadt im Wege steht, hat unlängst ein Gerichtsurteil den Weg zu einem Abriss freigemacht. Nach Einschätzung des Potsdamer Verwaltungsgerichts war der Text des Bürgerbegehrens „Kein Ausverkauf der Potsdamer Mitte“ vom vergangenen Jahr ungenau und zum Teil auch irreführend.

Potsdams Stadtverwaltung hat trotz ihres juristischen Erfolgs einige der Kritikpunkte aus dem Begehren aufgegriffen. Die Stadt sucht inzwischen Bauherren für einen ersten Teilbereich des Fachhochschul-Areals. Interessenten müssen sich dabei am Grundriss des historischen Stadtbilds orientieren und eine kleinteilige Bebauung akzeptieren. Bewerber, die Immobilien selber nutzen oder Sozialwohnungen anbieten, sollen zudem bevorzugt werden.

Trotz der strengen Auflagen soll die Zahl der Interessenten groß sein. Nach Abschluss der Bebauung könnte im Bereich zwischen Nikolaikirche, Altem Rathaus, dem Palais Barberini und dem Landtagsschloss in einigen Jahren ein Stadt­raum entstehen, der sich sehr stark an der historischen Bebauung orientiert.

Welch langer Atem bei Wiederaufbauprojekten in Potsdam zuweilen nötig ist, macht das Beispiel der ehemaligen Kaiserlichen Matrosenstation Kongsnæs am Jungfernsee deutlich. Dem letzten Kaiser diente der im nordischen Drachenstil errichtete Bau als Ausgangspunkt für Sportregatten, aber auch als Startpunkt für die berühmten Nordlandfahrten. „Des Königs Landzunge“, so die Übersetzung für das norwegische „Kongsnæs“, verblieb auch nach dem Ersten Weltkrieg im Besitz des Hauses Hohenzollern.

Nachdem die Anlage den Zweiten Weltkrieg fast schon unbeschädigt überstanden hatte, geriet Kongsnæs noch in den letzten Kriegstagen unter Beschuss. Zu DDR-Zeiten lag die Anlage im Grenzgebiet, sodass sie über Jahrzehnte in einen Dornröschenschlaf verfiel. Bereits seit der Vereinigung der beiden Teile Berlins engagierte sich ein Förderverein für den originalgetreuen Wie­deraufbau.

Als ein Berliner Investor das Gelände im Jahr 2009 kaufte, schien dies den Durchbruch zu bringen. Der Wiederaufbau wurde allerdings durch nicht belastbare Baugenehmigungen gebremst. Schließlich klagten auch noch zwei Prominente aus der Medienbranche, die als Anwohner eine Zunahme von Lärm und Verkehr durch einen geplanten Restaurantbetrieb befürchteten.

Unter Berufung auf den Investor berichten lokale Medien inzwischen, Gerichte hätten neu erteilte Baugenehmigungen bestätigt. Vor Kurzem konnte das Richtfest bei der Ventehalle, dem Eingangspavillon der Matrosenstation, gefeiert werden.

Noch mehr Geduld scheint beim Projekt der Potsdamer Garnisonkirche gefragt zu sein. Wie schon bei der Matrosenstation sind die Bestrebungen zum Wiederaufbau der einst das Stadtbild prägenden Kirche bereits in den 90er Jahren angelaufen. Nun scheint zumindest die Finanzierung für den Aufbau des Kirchturms gesichert zu sein. Laut dem Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, Wieland Eschenburg, hat Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unlängst bestätigt, dass die zwölf Millionen Euro Fördermittel des Bundes auch dann bereitständen, wenn zunächst nur eine abgespeckte Version des Turms errichtet würde.

Mit der Zusage des Bundes kann die Stiftung nun Förderanträge stellen und ein Finanzierungskonzept vorlegen. Zumindest die Führung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz steht hinter dem Wiederaufbau, allerdings wird inzwischen auch starke Kritik aus kirchlichen Kreisen laut.

So hat im März die kirchennahe Martin-Niemöller-Stiftung in Potsdam zusammen mit der Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ eine Tagung organisiert, auf welcher der Wiederaufbau der Garnisonkirche stark infrage gestellt wurde. Die Französisch Reformierte Gemeinde Potsdams hatte zudem den „Zeit“-Journalisten Christoph Dieckmann zu einer Predigt eingeladen, in der er sich ebenfalls vehement gegen einen Wiederaufbau der Garnisonkirche aussprach. Die Stiftung Garnisonkirche selbst rechnet trotz allem damit, dass die Bauarbeiten für den 90 Meter hohen Kirchturm noch im Herbst beginnen können. Norman Hanert