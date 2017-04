Putsch zur »Rettung der Nation«

Vorläufiges Ende der Demokratie in Griechenland: Vor dem Parlamentsgebäude in Athen sind Panzer aufgefahren Bild: pa

Vor 50 Jahren putschten königstreue griechische Offiziere, um einen Linksruck in ihrer Heimat zu verhindern. Diese „Revolution zur Rettung der Nation“ (Ethnosotirios Epanastasis) war bereits der 18. gewaltsame Umsturz in Hellas während des vorigen Jahrhunderts und führte zum 44. Regierungswechsel seit 1945.



Der Zweite Weltkrieg ging für Griechenland fast nahtlos in einen Bürgerkrieg zwischen der linken Volksfront und monarchistischen Konservativen über, in dem dann 1949 die Letzteren mit britischer und US-amerikanischer Hilfe siegten. Dadurch blieb Griechenland der einzige nichtkommunistische Staat auf dem Balkan. Allerdings bescherten die wirtschaftlichen Verhältnisse den Linken weiterhin großen Zulauf: Mitte der 1960er Jahre betrug das Durchschnittseinkommen der Hellenen immer noch weniger als die Hälfte des in Westeuropa Üblichen, obwohl die USA Milliardensummen an Entwick-lungshilfe leisteten. Die aber versickerten durch Korruption und Misswirtschaft. Außerdem musste die Regierung für die acht Residenzen, drei Flugzeuge und 85 Autos von König Konstantin II. aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zahlen – zusätzlich zur Jahres-Apanage von umgerechnet 2,6 Millionen Mark.

Angesichts dessen plante Ministerpräsident Georgios Papandreou von der liberalen Enosis Kendrou (Zentrumsunion) weitgehende Reformen, die allerdings die Angst vor einem Wechsel hin zum Sozialismus nährten. Dazu kam der Versuch des Premiers, die antimonarchistischen Offiziere innerhalb der königlich-griechischen Streitkräfte in der konspirativen Zelle „Aspida“ (Schild) zu versammeln, an deren Spitze sein Sohn Andreas stand, der von einer „Armee des Volkes“ träumte.

Dies bewog Konstantin II. schließlich dazu, Papandreou zum Rücktritt zu nötigen und für den 28. Mai 1967 Neuwahlen anzusetzen. Hierdurch brach jedoch Chaos im Lande aus, für das vor allem die Vereinigung der Demokratischen Linken (Eniea Dimokratiki Aristera, EDA) verantwortlich zeichnete. Und dann stellte Papandreou dem König am 18. April 1967 auch noch ein glasklares Ultimatum: Konstantin solle im Wahlkampf ab sofort neutral auftreten, sonst werde er „zum Volksaufstand gegen die Monarchie“ blasen.

Damit waren die Würfel gefallen. Noch am gleichen Tag verständigten sich neun höhere Offiziere – darunter der Artillerieoberst und Leiter der Generalstabsabteilung für Operationsplanung, Georgios Papadopoulos, – in einer mehrstündigen Dis-kussion darauf, zu putschen, um eine drohende Machtübernahme der Linken zu verhindern. Anschließend entwarf Papadopoulos über Nacht das konkrete Szenario für die Rebellion. Dieses beruhte auf dem im Verein mit der Nato erarbeiteten „Prometheus-Plan“ von 1950, der eigentlich für den Fall kommunistischer Umsturzversuche gedacht war. Wie der Oberst ermittelte, würden die Verschwörer lediglich 150 Panzerfahrzeuge mit ihren Besatzungen sowie 700 Mann von den griechischen Spezialeinsatzkräften Lochos Oreinon Katadromon (LOK) benötigen. Und tatsächlich erklärten sich Brigadegeneral Stylianos „Stelios“ Pattakos von der Panzerschule in Athen-Goudi und Generalleutnant Georgios Zoitakis, der auch die Spezialkräfte kommandierte, sofort bereit, diese Kräfte zur Verfügung zu stellen. Daraufhin wurde die Stunde X auf den 21. April null Uhr festgesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt besetzten einige LOK-Einheiten das Schloss des Königs, während parallel dazu Panzer vor allen strategisch wichtigen Punkten der Hauptstadt auffuhren, darunter auch vor der Polizeizentrale. Danach erhielt die Sicherheitspolizei (Asfalia) den Befehl, an der Sonderaktion „Ierax“ (Geier), also der Festnahme von Politikern und führenden Kommunisten, mitzuwirken. Und so rückten dann Polizisten und LOK-Kämpfer aus, um den erst seit wenigen Tagen im Amt befindlichen Interims-Regierungschef Panagiotis Kanellopoulos sowie Vater und Sohn Papandreou zu arretieren. Dem folgte die Verhaftung zahlreicher weiterer Personen, die auf der Schwarzen Liste von Papadopoulos standen, ohne dass dabei auch nur ein einziger Schuss fiel. Währenddessen schloss sich noch der wankelmütige Stabschef der Armee, Generalleutnant Grigorios Spandidakis, den Putschisten an.

Deren Erfolg resultierte ganz maßgeblich daraus, dass es ihnen gelang, vorzutäuschen, im Auftrag des Königs zu handeln. Dabei erfuhr dieser selbst erst um 5.30 Uhr in seinem Landsitz Tatoi von der Militärrevolte, als Papadopoulos, Spandidakis und der Artillerie-Oberst Nikolaos Makarezos meldeten: „Majestät, wir haben uns für Volk und Krone erhoben.“ Das quittierte Konstantin mit den wütenden Worten: „Wer hat Sie ermächtigt, sich für mich und das Volk zu erheben? Ich unterhalte mich nicht mit Putschisten!“ Damit schien der Umsturz gescheitert zu sein. Doch dann knickte der erst 26-jährige König ein, nachdem er Papadopoulos noch verächtlich entgegengeschleudert hatte: „Sie haben doch nicht die leiseste Ahnung, wie man ein Land regiert.“

Und genau deshalb sanktionierte der Monarch die Rebellion letztendlich zähneknirschend, damit das Land wenigstens einen neuen zivilen Ministerpräsidenten erhielt. Allerdings blieb dieser – es handelte sich um den bisherigen Generalstaatsanwalt Konstantinos Kollias – nur eine Marionette der Junta um Papadopoulos, der dann am 14. Dezember 1967 auch offiziell an Kollias Stelle trat. Zuvor hatte der Premier gemeinsam mit Konstantin II. einen Gegenputsch versucht, der nicht zuletzt mangels Unterstützung von Seiten der USA scheiterte.

Das sogenannte „Regime der Obristen“ konnte sich bis Juli 1974 an der Macht halten, dann stürzte es über seine wirtschaftlichen Misserfolge und die gescheiterte Einverleibung von Zypern. Bis dahin wurden über 10000 Kommunisten und Linke inhaftiert, misshandelt oder auf einsamen Ägäis-Inseln interniert. Ebenso verbot die Junta 278 Organisationen und Vereine, darunter auch die EDA.

Die Rückkehr zur Demokratie erfolgte mit den Wahlen vom

17. November 1974, die Konstantinos Karamanlis von der liberal-konservativen Partei Nea Dimokratia gewann. Papadopoulos, Pattakos und Makarezos wiederum wurden am 23. August 1975 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, aber später zu lebenslanger Haft begnadigt. Papadopoulos starb 1999 im Gefängnis, während die beiden anderen Putschistenführer 1990 aus gesundheitlichen Gründen freikamen beziehungsweise nur noch Hausarrest verbüßen mussten.

Konstantin II., der sich nach wie vor als rechtmäßiger Mo­narch Griechenlands betrachtet, lebt seit dem misslungenen Gegenputsch im Exil, zunächst in Rom und seit 1973 bei seinen britischen Verwandten in London. Seit einigen Jahren darf er mit seinem dänischen Pass, den er seiner familiären Herkunft verdankt, wieder nach Griechenland einreisen, wo er sich einen großen Teil des Jahres über aufhält. Wolfgang Kaufmann