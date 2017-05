Rechts reden, links handeln

Von deutscher Leitkultur reden, aber Merkels linke Doppelpass-Politik gegen die eigene Parteibasis verteidigen: Thomas de Maizière Bild: action press

Die aktuelle Diskussion um Thomas de Maizières Thesen zur Leitkultur ist so inhaltsschwer wie die Debatte während der Fußballturniere, ob Deutsche Schwarz-Rot-Gold flaggen dürfen.



Die ganze Legislaturperiode über sind sich die etablierten Parteien einig, zumindest in der Zuwanderungspolitik eine antideutsche Politik zu betreiben. Antideutsche Haltung ist geradezu kennzeichnend für die Zugehörigkeit zum Establishment. Doch kurz vor der Bundestagswahl zeichnet sich für die etablierten Parteien die Gefahr ab, dass die nicht antideutsch Gesinnten scharenweise in der AfD eine deutschfreundliche Alternative suchen könnten. Also arbeitet das Establishment arbeitsteilig. Ein Teil äußert sich deutschfreundlich, während der andere ihn dafür kritisiert. In seiner deutschfeindlichen Politik bleibt man sich zwar einig, aber gegenüber dem Wähler erweckt man wenigstens den Anschein, als wenn man das gesamte pluralistische Spektrum abdecken würde und von daher die Suche nach einer Alternative außerhalb des Establishments, des „Verfassungsbogens“ unnötig sei.

Die Aufgabe, den national empfindenden Teil der Bevölkerung zumindest verbal mit dem Establishment zu versöhnen, übernimmt nun ausgerechnet Bundesinnenminister Thomas de Maizière. einer der getreuesten Erfüllungsgehilfen Angela Merkels. Erst vor wenigen Monaten, auf dem letzten CDU-Parteitag, zeigte er wieder sein wahres Gesicht, als er den Parteitagsbeschluss zum Doppelpass ablehnte und die Position seiner Kanzlerin und Parteivorsitzenden verteidigte.

Um in der Realität, der praktischen Politik, nicht vorhandene Gegensätze vorzutäuschen, eignen sich besonders gut Symbole. De Maizière ist lange genug im politischen Geschäft, um zu wissen, dass seit den Tagen des von Merkel abgesägten CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz bereits die Verwendung des Wortes „Leitkultur“ genügt, um Pawlow’sche Reflexe bei der Linken auszulösen und damit ein Pluralismus und Vielfältigkeit suggerierendes Wortgeplänkel zu provozieren. Eine nähere Definition dieser Leitkultur ist da gar nicht mehr vonnöten. In der Linken ist es bestenfalls umstritten, ob es eine schlechte deutsche Kultur gibt, die zu Auschwitz geführt hat, oder ob es überhaupt keine Kultur gibt, die spezifisch deutsch ist. Aber die Idee, dass es eine deutsche Kultur gibt, die in der Bundesrepublik eine leitende Funktion einnehmen soll, ist für einen Linken für sich genommen schon reine Provokation.

Dabei sind die zehn Thesen, mit denen de Maizière die deutsche Leitkultur beschreibt, derart harmlos, dass man genauso gut darüber streiten könnte, ob Deutsche während einer Fußball-WM Schwarz-Rot-Gold zeigen dürfen oder nicht. Nicht umsonst gilt noch als markantestes Positionierung „Wir sind nicht Burka.“ Typisch für de Maizière ist dieser Versuch, den Gegnern der Behauptung „Der Islam gehört zu Deutschland“ ein Stück politische Heimat zu vermitteln, ohne ihr zu widersprechen. Mal sehen, ob das potenziellen AfD-Wählern genügt. Manuel Ruoff